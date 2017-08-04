الأمم المتحدة: إبادة الايزيديين مستمرة من قبل داعش

الامم المتحدة – الزمان

اعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا عن ن داعش لا يزال يرتكب إبادة جماعية بحق الأقلية اليزيدية في العراق بعد ثلاث سنوات لكن العالم ما زال متقاعسا عن القيام بواجبه في معاقبة المجرمين.وقال في بيان امس ان (الإبادة الجماعية مستمرة ولم يتم التصدي لها إلى حد بعيد رغم التزام الدول، بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين), واضاف ان (آلاف الرجال والصبية من اليزيديين ما زالوا مختفين وداعش الإرهابي يواصل تعريض نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة في سوريا لعنف مروع يتضمن الاغتصاب والضرب الوحشي يوميا).