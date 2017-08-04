وزير خارجية امريكا يجدد الحرص أمريكا على وحدة العراق

بغداد – داليا احمد

أكد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون موقف الولايات المتحدة وحرصها على وحدة العراق واحترام دستوره.مشيرا في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف الولايات المتحدة وحرصها على وحدة العراق واحترام دستوره.وقال بيان امس ان ( تيلرسون جدد التهنئة بانتصارات القوات العراقية في معركة الموصل، مشيدا بحكمة القيادة ومستوى التنسيق العالي في المعركة), واشار الى ( استمرار الدعم لجهود العراق في مرحلة ما بعد داعش),واضح البيان ان ( العبادي أكد عزم العراق على استكمال تحرير جميع أراضيه واعادة الاستقرار اليها), موضحا ( اهمية التركيز على توفير الخدمات للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال محاربة الفساد، وتشجيع الاستثمار، ورفع معوّقاته، واهمية الانفتاح الإقليمي والدولي على العراق)، مؤكدا (ضرورة عدم تشتيت الجهود بخلافات جانبية والتركيز على ما يخدم استقرار العراق ووحدته وازدهاره),