حفتر يأمر بمنع السفن الأجنبية من دخول المياه الليبية

بنغازي (ليبيا),-(أ ف ب) – أمر المشير خليفة حفتر قائد “الجيش الوطني الليبي” الممسك بزمام الأمور في شرق ليبيا بمنع السفن الأجنبية من دخول المياه الليبية بدون إذن، وفق ما أعلن متحدث إعلامي الخميس.

وقال خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة “للجيش الوطني الليبي” أن المشير حفتر “أصدر أوامره لركن القوات البحرية برئاسة الأركان العامة بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن الجيش الليبي”.

وقال العبيدي لوكالة فرانس برس إن “الأوامر صدرت فعلا للقواعد البحرية في طبرق وبنغازي وراس لانوف للتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن قيادة الجيش الليبي”.

تمتد المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفتر من الحدود المصرية شرقا حتى وسط البلاد غربا على مسافة نحو 1300 كيلومترا تطل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأشار العبيدي إلى أن هذه الأوامر صدرت بعد الإعلان عن عزم السلطات الإيطالية ارسال قطع بحرية إلى المياه الليبية دون موافقة قيادة الجيش والبرلمان المنتخب في شرق ليبيا ويحظى باعتراف دولي.

والمشير حفتر هو الرجل القوي في شرق البلاد ولا يعترف بسلطة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس التي تحظى بتأييد دولي.

وبقراره هذا، يعلن المشير حفتر معارضته لما تم الاتفاق عليه بين السراج وايطاليا لتقديم مساعدة تقنية وبحرية في إطار مكافحة الهجرة السرية وتجار البشر الذين يجنون اموالاً طائلة مستفيدين من الفوضى السائدة في ليبيا منذ 2011 لإرسال عشرات الاف المهاجرين انطلاقا من ليبيا الى ايطاليا سنويا.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 111 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية 2017 بينهم 95 ألفا إلى إيطاليا. وقضى نحو 2400 شخص أثناء عبورهم البحر.