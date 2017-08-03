اجتماع عراقي إيراني روسي حول أزمات الشرق الأوسط

قصف‭ ‬يستهدف‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‮ ‬

موسكو‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‮ ‬

اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بقذائف‭ ‬هاون‭ ‬الاربعاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قذيفتين‭ ‬سقطتا‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الروسية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬انفجرت‭ ‬قذيفتان‭ ‬اخريان‭ ‬بمحاذاة‭ ‬المبنى‭. ‬وتابع‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬ان‭ ‬القذائف‭ ‬اطلقت‭ ‬‮«‬من‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬توقع‭ ‬ضحايا،‭ ‬واقتصرت‭ ‬الاضرار‭ ‬على‭ ‬الماديات‭. ‬كشفت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا”امس،‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لخفض‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬جابري‭ ‬أنصاري‭ ‬ونظيريه‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوغدانوف‭ ‬والعراقي‭ ‬نزار‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬عقدوا‭ ‬اجتماعا‭ ‬مشتركا‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لبحث‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والأزمة‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬الثلاثي‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬التشريفات‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلي‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬موسكو‭ ‬مهدي‭ ‬سنائي‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاركين‭ ‬بالاجتماع‭ ‬بحثوا‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لخفض‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والأزمات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬امنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬سبقت‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬وستليه‭ ‬ايضاً‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬وربما‭ ‬العراق‭ . ‬وذكرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬بين‭ ‬دبلوماسيي‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬وخاصة‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليتي‭ ‬جنيف‭ ‬وأستانا‭. ‬وتمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬نظام‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لمواطنيها‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الهياكل‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للبلاد‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬سبقته‭ ‬لقاءات‭ ‬منفصلة‭ ‬عقدها‭ ‬مبعوث‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوغدانوف‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جابري‭ ‬أنصاري‭ ‬وخير‭ ‬الله‭ ‬وبحث‭ ‬معهما‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬

وبينت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬بين‭ ‬أنصاري‭ ‬وبوغدانوف،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬أحد‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والأزمة‭ ‬السورية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‮»‬‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانبين‭ ‬بحثا‭ ‬أيضا‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بغرب‭ ‬آسيا‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وكذلك‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬والعراق‭ ‬وكردستان‭ ‬وفلسطين‭ ‬وأزمة‭ ‬العلاقات‭ ‬القطرية‭ ‬السعودية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬