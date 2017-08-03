اجتماع عراقي إيراني روسي حول أزمات الشرق الأوسط

قصف يستهدف السفارة الروسية في دمشق
موسكو – بغداد – الزمان
اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف بقذائف هاون الاربعاء من دون تسجيل وقوع ضحايا. وجاء في البيان ان «قذيفتين سقطتا مباشرة في حرم البعثة الدبلوماسية الروسية»، كما انفجرت قذيفتان اخريان بمحاذاة المبنى. وتابع المصدر نفسه ان القذائف اطلقت «من مواقع تابعة للمجموعات الارهابية» من دون ان توقع ضحايا، واقتصرت الاضرار على الماديات. كشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا”امس، عن عقد اجتماع بين العراق وإيران وروسيا في موسكو، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك لخفض حدة التوتر في المنطقة. وذكرت الوكالة أن «مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري ونظيريه الروسي ميخائيل بوغدانوف والعراقي نزار خير الله عقدوا اجتماعا مشتركا في موسكو لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة العراقية والسورية وسبل تعزيز التنسيق الثلاثي». وأضافت أن «الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في قاعة التشريفات التابعة لوزارة الخارجية الروسية، شاركت فيه وفود من الدول الثلاث بالإضافة إلي سفير إيران لدى موسكو مهدي سنائي». وتابعت الوكالة أن «المشاركين بالاجتماع بحثوا أحدث التطورات الإقليمية والتنسيق المشترك لخفض حدة التوتر والأزمات في المنطقة بهدف تعزيز الاستقرار والسلام فيها». وقالت مصادر عراقية ان اجتماعات امنية وعسكرية سبقت هذا الاجتماع وستليه ايضاً في ايران وربما العراق . وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن تبادل الآراء بين دبلوماسيي الدول الثلاث ركز على تسوية الأزمة السورية، وخاصة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار عمليتي جنيف وأستانا. وتمت الإشارة إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها المتضررين من الحرب، وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأشارت إلى أن «الاجتماع سبقته لقاءات منفصلة عقدها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع كل من جابري أنصاري وخير الله وبحث معهما التطورات الإقليمية».
وبينت الوكالة أن «المباحثات التي جرت لمدة أربع ساعات بين أنصاري وبوغدانوف، بحث الجانبان أحد التطورات الإقليمية والأزمة السورية وسبل تعزيز التنسيق بين طهران وموسكو». ولفتت إلى أن «الجانبين بحثا أيضا القضايا المتعلقة بغرب آسيا وشمال أفريقيا وكذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والعراق وكردستان وفلسطين وأزمة العلاقات القطرية السعودية وغيرها من المواضيع الإقليمية والدولية الأخرى».