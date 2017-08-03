‎الدول المقاطعة لقطر تضيف 18 كياناً وفرداً إلى قوائم الإرهاب

الصادق المهدي يتوسط للمصالحة بين القاهرة والإخوان
القاهرة - مصطفى عمارةت
كشف مصدر دبلوماسي في القاهرة فى تصريحات خاصة للزمان ان مشاورات مصرية – خليجية جرت فى الايام الماضية لبحث الطرق القانونية لمخاطبة الانتربول الدولي من اجل تسليم الدوحة وانقرةت قياديين في الاخوان هاربين اليهما ،فيما كشف مصدر أمني ان الاجهزة الامنية تلقت معلومات عن اتجاه تركيا لمنح اعضاء الاخوان الجنسية التركية فى حالة ما اذا اجبرت الضغوط الخليجية على اجبار قطرعلى ترحيل الاخوان الموجودين على اراضيها، واضاف المصدرأن الاخوان طالبوا ايران فى الاجتماع الذى حدث خلال الايام الماضية مع مستشار مرشد الثورة الايرانية بتدريب ميلشيات على غرار الحرس الثوري. ت
في السياق جدد الصادق المهدى زعيم حزب الامة السوداني وساطته بين الدولة المصرية والاخوان حيث عرض على الرئيس السيسي اصدار عفو عن قيادات الاخوان المحكوم عليها بالاعدام مقابل قيام الاخوان بمراجعة مواقفهم واعتبر د/ عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق المقرب من حزب النور السلفي فى تصريحات امس ان مبادرة المهدي تهدف الى تحقيق الصالح العام لمصر وليس له اهداف شخصية الا ان النظام المصري للاسف لم يعد لديه اي مشروع سوى القضاء على الاخوانت فيما قال بيان صادر عن الدول الاربع المقاطعة لقطرت أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمرارًاللتحديث والمتابعة المستمرين فقد تم تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي: أولاً: الكيانات:
مؤسسة البلاغ الخيرية- اليمن.وجمعية الإحسان الخيرية- اليمن. ومؤسسة الرحمة الخيرية- اليمن. ومجلس شورى ثوار بنغازي- ليبيا. ومركز السرايا للإعلام- ليبيا. ووكالة بشرى الإخبارية- ليبيا. وكتيبة راف الله السحاتي- ليبيا. وقناة نبأ- ليبيا. ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام- ليبيا. ثانياً: الأفراد:
خالد سعيد فضل راشد البوعينين(قطري الجنسية ). وشقر جمعه خميس الشهواني
(قطري الجنسية ). وصالح أحمد الغانم ( قطري الجنسية ). وحامد حمد حامد العلي ( كويتي الجنسية ). وتعبدالله محمد على اليزيدي ( يمني الجنسية ). وأحمد على أحمد برعود ( يمني الجنسية ). ومحمد بكر الدباء ( يمني الجنسية ).
والساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم
(ليبي الجنسية ).
وأحمد عبدالجليل الحسناوي ( ليبي الجنسية ).