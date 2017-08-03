‎الدول المقاطعة لقطر تضيف 18 كياناً وفرداً إلى قوائم الإرهاب

‮ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬يتوسط‭ ‬للمصالحة‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والإخوان

‎القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارةت

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬مصرية‭ ‬–‭ ‬خليجية‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬لبحث‭ ‬الطرق‭ ‬القانونية‭ ‬لمخاطبة‭ ‬الانتربول‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسليم‭ ‬الدوحة‭ ‬وانقرةت‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬الاخوان‭ ‬هاربين‭ ‬اليهما‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬اتجاه‭ ‬تركيا‭ ‬لمنح‭ ‬اعضاء‭ ‬الاخوان‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬اجبرت‭ ‬الضغوط‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬اجبار‭ ‬قطرعلى‭ ‬ترحيل‭ ‬الاخوان‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬اراضيها،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدرأن‭ ‬الاخوان‭ ‬طالبوا‭ ‬ايران‭ ‬فى‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذى‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬مستشار‭ ‬مرشد‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬بتدريب‭ ‬ميلشيات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬ت

في‭ ‬السياق‭ ‬جدد‭ ‬الصادق‭ ‬المهدى‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الامة‭ ‬السوداني‭ ‬وساطته‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬والاخوان‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬اصدار‭ ‬عفو‭ ‬عن‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬المحكوم‭ ‬عليها‭ ‬بالاعدام‭ ‬مقابل‭ ‬قيام‭ ‬الاخوان‭ ‬بمراجعة‭ ‬مواقفهم‭ ‬واعتبر‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬السلفي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬مبادرة‭ ‬المهدي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬لمصر‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬اهداف‭ ‬شخصية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬للاسف‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديه‭ ‬اي‭ ‬مشروع‭ ‬سوى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الاخوانت‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬المقاطعة‭ ‬لقطرت‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الثابت‭ ‬والصارم‭ ‬بمحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجفيف‭ ‬مصادر‭ ‬تمويله‭ ‬وملاحقة‭ ‬المتورطين‭ ‬فيه،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬وحواضن‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬واستمرارًاللتحديث‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرين‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬9‭ ‬كيانات‭ ‬و9‭ ‬أفراد‭ ‬تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬المحظورة‭ ‬لديها‭ ‬وهي‭ ‬كالآتي‭: ‬‎أولاً‭: ‬الكيانات‭:‬

مؤسسة‭ ‬البلاغ‭ ‬الخيرية‭- ‬اليمن‭.‬وجمعية‭ ‬الإحسان‭ ‬الخيرية‭- ‬اليمن‭. ‬ومؤسسة‭ ‬الرحمة‭ ‬الخيرية‭- ‬اليمن‭. ‬ومجلس‭ ‬شورى‭ ‬ثوار‭ ‬بنغازي‭- ‬ليبيا‭. ‬ومركز‭ ‬السرايا‭ ‬للإعلام‭- ‬ليبيا‭. ‬ووكالة‭ ‬بشرى‭ ‬الإخبارية‭- ‬ليبيا‭. ‬وكتيبة‭ ‬راف‭ ‬الله‭ ‬السحاتي‭- ‬ليبيا‭. ‬وقناة‭ ‬نبأ‭- ‬ليبيا‭. ‬ومؤسسة‭ ‬التناصح‭ ‬للدعوة‭ ‬والثقافة‭ ‬والإعلام‭- ‬ليبيا‭. ‬‎ثانياً‭: ‬الأفراد‭:‬

خالد‭ ‬سعيد‭ ‬فضل‭ ‬راشد‭ ‬البوعينين‭(‬قطري‭ ‬الجنسية‭ ). ‬وشقر‭ ‬جمعه‭ ‬خميس‭ ‬الشهواني‭ ‬

‭(‬قطري‭ ‬الجنسية‭ ). ‬وصالح‭ ‬أحمد‭ ‬الغانم‭ ( ‬قطري‭ ‬الجنسية‭ ). ‬وحامد‭ ‬حمد‭ ‬حامد‭ ‬العلي‭ ( ‬كويتي‭ ‬الجنسية‭ ). ‬وتعبدالله‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬اليزيدي‭ ( ‬يمني‭ ‬الجنسية‭ ). ‬وأحمد‭ ‬على‭ ‬أحمد‭ ‬برعود‭ ( ‬يمني‭ ‬الجنسية‭ ). ‬ومحمد‭ ‬بكر‭ ‬الدباء‭ ( ‬يمني‭ ‬الجنسية‭ ).‬

والساعدي‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوخزيم‭ ‬

‭(‬ليبي‭ ‬الجنسية‭ ). ‬

وأحمد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الحسناوي‭ ( ‬ليبي‭ ‬الجنسية‭ ).‬