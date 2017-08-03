ترامب يوقع على العقوبات ضد روسيا وبنس يرفض ضغوطها على أوروبا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬

وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عارض‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬خاصة‭ ‬فرض‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬وعمل‭ ‬مساعدوه‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬فرضها‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬وقع‭ ‬القانون‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الكاميرات‭. ‬وبتوقيعه‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬يتجنب‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يتخطاه‭ ‬الكونغرس‭. ‬ويفرض‭ ‬القانون‭ ‬مجموعة‭ ‬قاسية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامها‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاميركية‭ ‬لصالح‭ ‬ترامب‭ ‬العامالماضي‭ ‬وضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الاوكرانية‭.‬

فيما‭ ‬ندد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مونتينيغرو‭ ‬آخر‭ ‬محطات‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬اوروبا‭ ‬ب»الضغوط‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭ ‬على‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية،‭. ‬وكان‭ ‬بنس‭ ‬زار‭ ‬قبلا‭ ‬استونيا‭ ‬وجورجيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬شديد‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭. ‬وصوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بشبه‭ ‬إجماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بتهمة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

وردّت‭ ‬روسيا‭ ‬بتخفيض‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البعثات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬أو‭ ‬الموظفين‭ ‬ب755‭ ‬شخصا‭ ‬ليصبح‭ ‬الاجمالي‭ ‬455‭.‬

وسعى‭ ‬بنس‭ ‬خصوصا‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬الى‭ ‬طمأنة‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القلقين‭ ‬خصوصا‭ ‬منذ‭ ‬ضم‭ ‬روسيا‭ ‬لشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وصرح‭ ‬بنس‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مونتينيغرو‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬حلفاء‭ ‬صغار‭ ‬بل‭ ‬كلهم‭ ‬أقوياء‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬انضمام‭ ‬مونتينيغرو‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬بنس‭ ‬‮«‬شجاعتكم‭ ‬خصوصا‭ ‬إزاء‭ ‬الضغوط‭ ‬الروسية‭ ‬مثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وأنا‭ ‬أهنئكم‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بنس‭ ‬صرح‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬تبيليسي‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬غيورغي‭ ‬كفيريكاشفيلي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬معكم‭ ‬والى‭ ‬جانبكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الجمهورية‭ ‬السوفياتية‭ ‬السابقة‭ ‬‮«‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬أساسي‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واندلعت‭ ‬حرب‭ ‬قصيرة‭ ‬بين‭ ‬جورجيا‭ ‬وروسيا‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2008‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اعتراف‭ ‬موسكو‭ ‬باستقلال‭ ‬الجمهوريتين‭ ‬الانفصاليتين‭ ‬المواليتين‭ ‬لروسيا،‭ ‬أوسيتيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأبخازيا‭.‬

وقال‭ ‬بنس‭ ‬عند‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الاميركي‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬سيوقعها‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ندد‭ ‬بنس‭ ‬‮«‬باحتلال‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬لقسم‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬جورجيا‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬وتزامنت‭ ‬زيارة‭ ‬بنس‭ ‬الى‭ ‬تبيليسي‭ ‬مع‭ ‬اجراء‭ ‬أكبر‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجورجيا‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬هذه‭ ‬الاخيرة‭.‬

وكان‭ ‬بنس‭ ‬أكد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تالين‭ ‬ان‭ ‬خفض‭ ‬موسكو‭ ‬لعدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الاميركيين‭ ‬لديها‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تجاه‭ ‬أمن‭ ‬حلفائها‭.‬

بدأ‭ ‬بنس‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬استونيا‭ ‬الاحد،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬شد‭ ‬أزر‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬المذعورين‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬روسيا‭ ‬لشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬ودعمها‭ ‬لحركة‭ ‬التمرد‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬رفع‭ ‬أحد‭ ‬المستشارين‭ ‬ل»فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الاخبارية‭ ‬الاميركية‭ ‬المحافظة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتهمة‭ ‬بث‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬كاذبة‮»‬‭ ‬مسيئة‭ ‬الى‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

ويتهم‭ ‬رود‭ ‬ويلر‭ ‬مستشار‭ ‬الشبكة‭ ‬لشؤون‭ ‬الامن‭ ‬والشرطة‭ ‬والقضاء‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بتلفيق‭ ‬خبر‭ ‬حول‭ ‬قضيلة‭ ‬سيث‭ ‬ريتش‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬أواسط‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭.‬

وخلص‭ ‬التحقيق‭ ‬الرسمي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ريتش‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬سطو‭ ‬مسلح‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحافظة‭ ‬ألمح‭ ‬بعيد‭ ‬مقتله‭ ‬الى‭ ‬الان‭ ‬الامر‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تصفية‭ ‬سياسية‭.‬

وبحسب‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تدعمها‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬رسمية،‭ ‬فان‭ ‬ريتش‭ ‬نقل‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ويكيليكس‮»‬‭ ‬لنشر‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية‭ ‬رسائل‭ ‬الكترونية‭ ‬داخلية‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينكشف‭ ‬أمره‭ ‬ويتعرض‭ ‬للاغتيال‭.‬

في‭ ‬أواسط‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز»على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬مقالا‭ ‬يؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬ويتضمن‭ ‬تصريحات‭ ‬لرود‭ ‬ويلر‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬ريتش‭ ‬نقل‭ ‬رسائل‭ ‬الكترونية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ويكيليكس‮»‬‭ ‬وان‭ ‬مسؤولا‭ ‬رفيعا‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬عرقلة‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬القضية‭.‬

الا‭ ‬أن‭ ‬ويلر‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬المصدر‭ ‬الوحيد‭ ‬للمقال‭ ‬ملفقة‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بها‭ ‬أبدا،‭ ‬بحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬سحبت‭ ‬المقال‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬نشره‭ ‬بحجة‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يخضع‭ ‬‮«‬لمراجعة‭ ‬تحريرية‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬‮«‬معايير‮»‬‭ ‬الشبكة‭ ‬الاخبارية‭.‬

يقول‭ ‬ويلر‭ ‬ان‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬أعدت‭ ‬المقال،‭ ‬عملت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشار‭ ‬آخر‭ ‬للشبكة‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬إيد‭ ‬بوتوسكي‭ ‬الذي‭ ‬تستهدفه‭ ‬الدعوى‭ ‬ايضا‭.‬

ويؤكد‭ ‬ويلر‭ ‬ان‭ ‬الصحافية‭ ‬والمستشار‭ ‬لفقا‭ ‬المقال‭ ‬لاضعاف‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬وفريقه‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬تحوم‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬تواطئه‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬

كما‭ ‬يقول‭ ‬ويلر‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬نفسه‭ ‬قرأ‭ ‬المقال‭ ‬قبل‭ ‬نشره‭ ‬وطلب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬نشر‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬مسؤول‭ ‬الاعلام‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬جاي‭ ‬والاس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬خاطئة‭ ‬تماما‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريح‭ ‬خطي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتابع‭ ‬والاس‭ ‬ان‭ ‬المقال‭ ‬المعني‭ ‬موضوع‭ ‬تحقيق‭ ‬داخلي‭ ‬جار‭ ‬و»ليس‭ ‬لدينا‭ ‬اي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬أعدت‭ ‬المقال‭ ‬‮«‬نقلت‭ ‬تصريحات‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ويلر‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬علقت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬سارة‭ ‬هاكابي‭ ‬ساندرز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بالقضية‭ ‬ومن‭ ‬الخاطئ‭ ‬تماما‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬او‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬متورطين‭ ‬فيها‭.‬