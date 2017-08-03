البرلمان الايطالي يجيز مكافحة مهربي المهاجرين داخل مياه ليبيا

صفقة‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬روما‭ ‬والدوحة

الدوحة‭- ‬روما‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬اعلنت‭ ‬الدوحة‭ ‬الاربعاء‭ ‬توقيع‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬لشراء‭ ‬سبع‭ ‬قطع‭ ‬عسكرية‭ ‬بحرية‭ ‬من‭ ‬ايطاليا،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬تحاول‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الايطالي‭ ‬انجيلينو‭ ‬الفانو‭ ‬ان‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬تاتي‭ ‬بعد‭ ‬صفقة‭ ‬بيع‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬أميركية‭ ‬للدوحة،‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تعاون‭ ‬عسكري‭ ‬مشترك‭. ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الوزير‭ ‬القطري‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬للتشاور‭ ‬السياسي،‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الإيطالي‭ ‬وصندوق‭ ‬قطر‭ ‬للاستثمار‭ ‬‮«‬للتبادل‭ ‬وتطوير‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الصندوقين‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬الايطالي‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬البحرية‭ ‬الايطالية‭ ‬بمهمة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاقليمية‭ ‬الليبية‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لجهاز‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬مهربي‭ ‬المهاجرين‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬وحدات‭ ‬بحرية‭ ‬ايطالية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاقليمية‭ ‬الليبية‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬المنطلقين‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭. ‬والثلاثاء‭ ‬اوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الايطالية‭ ‬روبرتا‭ ‬بينوتي‭ ‬امام‭ ‬لجان‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬ان‭ ‬ايطاليا‭ ‬سترسل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬اولى‭ ‬‮«‬سفينة‭ ‬لوجستية‮»‬‭ (‬تتولى‭ ‬مثلا‭ ‬إرشاد‭ ‬الوحدات‭ ‬الليبية‭) ‬و»زورق‭ ‬دورية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬أجيز‭ ‬للعسكريين‭ ‬الايطاليين‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للرد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬محدود‮»‬‭. ‬‭(‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬ان‭ ‬روما‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬البتة‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬حصار‭ ‬بحري‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬عدائيا‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تلقي‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬دعم‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‮»‬‭. ‬ولفتت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬التحرك‭ ‬ستحدد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬انجيلينو‭ ‬الفانو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬الدعم‭ ‬البحري‭ ‬الليبي‭ ‬ياتي‭ ‬وسط‭ ‬اجواء‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ (…) ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تحركت‭ ‬فيه‭ ‬ايطاليا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ضمن‭ ‬احترام‭ ‬السيادة‭ ‬الليبية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الايطالي‭ ‬باولو‭ ‬جنتيلوني‭ ‬كشف‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬اثر‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الليبية‭ ‬فايز‭ ‬السراج،‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬سلطة‭ ‬حكومته‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭.‬