البرلمان الايطالي يجيز مكافحة مهربي المهاجرين داخل مياه ليبيا

صفقة عسكرية كبيرة بين روما والدوحة
الدوحة- روما -الزمان
اعلنت الدوحة الاربعاء توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من ايطاليا، في خضم الازمة الدبلوماسية مع المملكة السعودية ودول أخرى تحاول فرض حصار سياسي واقتصادي عليها. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايطالي انجيلينو الفانو ان الصفقة التي تاتي بعد صفقة بيع طائرات مقاتلة أميركية للدوحة، جزء من برنامج تعاون عسكري مشترك. كما اعلن الوزير القطري التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار «للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين». فيما وافق البرلمان الايطالي الاربعاء على قيام البحرية الايطالية بمهمة في المياه الاقليمية الليبية لتوفير الدعم الفني لجهاز خفر السواحل الليبيين في مكافحة مهربي المهاجرين. والهدف من تدخل وحدات بحرية ايطالية في المياه الاقليمية الليبية هو الحد من تدفق المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية. والثلاثاء اوضحت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي امام لجان برلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب ان ايطاليا سترسل في مرحلة اولى «سفينة لوجستية» (تتولى مثلا إرشاد الوحدات الليبية) و»زورق دورية». وفي حال التعرض لهجوم أجيز للعسكريين الايطاليين في المهمة استخدام القوة للرد «بشكل محدود». (
وأوضحت الوزيرة ان روما لا تعتزم البتة فرض «حصار بحري»، ما يشكل «عملا عدائيا»، مشددة على ضرورة تلقي «طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين». ولفتت الى ان منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية.
من جهته، قال وزير الخارجية انجيلينو الفانو ان «طلب الدعم البحري الليبي ياتي وسط اجواء من الثقة المتبادلة (…) في اطار تحركت فيه ايطاليا على الدوام ضمن احترام السيادة الليبية».
وكان رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني كشف هذه الخطة الاسبوع الفائت اثر لقاء في روما مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذي ما زال يواجه صعوبة في بسط سلطة حكومته خارج العاصمة الليبية التي استقرت فيها في اذار/مارس 2016.