لقاء الامير والسيد – رافد‭ ‬جبوري‭ ‬‮‮ ‬

رافد‭ ‬جبوري‭ ‬‮-‭ ‬واشنطن‮ ‬

الواقعية‭ ‬السياسية‭ ‬هي‭ ‬المنظور‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقرا‭ ‬فيه‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‮ ‬‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وزعيم‭ ‬التبار‭ ‬الصدري‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭.‬‮ ‬

السياسة‭ ‬ليست‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬غبار‭ ‬الفيسبوك‭ ‬من‭ ‬رعب‭ ‬لدى‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬جنودهم‭ ‬الالكترونيون‭ ‬لتعمية‭ ‬الناس‭. ‬السياسة‭ ‬خيارات‭ ‬مستندة‭ ‬الى‭ ‬تقدير‭ ‬موقف‭ ‬ومصالح‮ ‬‭.‬الصدر‭ ‬زعيم‭ ‬سياسي‭ ‬يستمد‭ ‬قوته‭ ‬من‭ ‬تيار‭ ‬شعبي‭ ‬سيتبعه‭ ‬أينما‭ ‬ذهب‭ ‬وهو‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬الأبعد‭ ‬عن‭ ‬ايران‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬باقيا‭ ‬في‭ ‬مدارها‭ ‬الواسع‭. ‬لديه‭ ‬مشروعه‭ ‬العربي‭ ‬وثقته‭ ‬بامكانية‭ ‬تحقيقه‭.‬‮ ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قيادة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الشاب‭ ‬استطاعت‭ ‬ان‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬النظرة‭ ‬الضيقة‭ ‬وتتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬بالتحدث‭ ‬مع‭ ‬زعامة‭ ‬شيعية‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬زعامة‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬اتباع‭ ‬وجمهور‭ ‬واسع‭ ‬وقوة‭ ‬مسلحة‭. ‬نعم‭ ‬فالقوة‭ ‬لمن‭ ‬بيده‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ممزق‭ ‬ويمر‭ ‬بظروف‭ ‬صعبة‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭. ‬ولكي‭ ‬لا‭ ‬نمضي‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬التفاؤل‭ ‬نذكر‭ ‬بان‭ ‬الصدر‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬السعودية‭ ‬عام‭ ‬٢٠٠٦‭ ‬لكن‭ ‬الاوضاع‭ ‬ولظروف‭ ‬معروفة‭ ‬تدهورت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وانخرطت‭ ‬ميليشيا‭ ‬جيش‭ ‬المهدي‭ ‬التابعة‭ ‬للصدر‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬تجاوزات‭ ‬وانتهاكات‭ ‬طائفية‭ ‬معروفة‭ ‬ضد‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬القاعدة‭ ‬وجماعات‭ ‬متشددة‭ ‬اخرى‭ ‬ضد‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬الحرب‭ ‬الطائفية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬٢٠٠٦‭-‬٢٠٠٧‭ ‬الصدر‭ ‬تبرا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاعمال‭ ‬ومرتكبيها‭. ‬هناك‭ ‬من‭ ‬اقتنع‭ ‬بذلك‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يقتنع‭.‬‮ ‬‭ ‬لكن‭ ‬ملاحظتنا‭ ‬هنا‭ ‬تاتي‭ ‬للتذكير‭ ‬بان‭ ‬الزيارات‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬ليست‭ ‬حلا‭ .‬هناك‭ ‬ظروف‭ ‬معقدة‭ ‬دائما‭ ‬قادرة‭ ‬للاسف‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬نتائج‭ ‬اهم‭ ‬اللقاءات‭ ‬واصعبها‭ ‬وايقاف‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬تدعم‭ ‬السلام‭ ‬والامن‭ ‬والتنمية‭. ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬ونتائجه‭ ‬ياتي‭ ‬من‭ ‬مراقبه‭ ‬تحوله‭ ‬الى‭ ‬مبادرة‭ ‬تخلق‭ ‬ظروفا‭ ‬افضل‭ ‬للطرفين‭ ‬وشعبيهما‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬

لكن‭ ‬المشاكل‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬هناك‭ ‬ماساة‭ ‬انسانية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬تنظيم‭ (‬داعش‭) ‬تنتظر‭ ‬حلا‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬وإلا‭ ‬فهي‭ ‬مسرح‭ ‬لمشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬قادمة‭.‬‮ ‬

‮ ‬اما‭ ‬الطائفية‭ ‬السياسية‭ ‬فهي‭ ‬افة‭ ‬يتحدث‭ ‬الجميع‭ ‬بإدانتها‮ ‬‭ ‬لكنهم‭ ‬يمارسونها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬الوجود‭ ‬والاستمرار‭ ‬لكثير‭ ‬منهم‭. ‬وهذه‭ ‬ايضا‭ ‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬بمجرد‭ ‬تحسن‭ ‬الأجواء‭ ‬مع‭ ‬محيط‭ ‬العراق‭ ‬العربي‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مشكلة‭ ‬سياسية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

‮ ‬السعودية‮ ‬‭ ‬تخوض‭ ‬مواجهات‭ ‬كبيرة‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسياسيا‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬وايران ولدى‭ ‬الامير‭ ‬السعودي‭ ‬طموح‭ ‬كبير‭ ‬وشعور‭ ‬بان‭ ‬لحظة‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬حانت‭ ‬ولابد‭ ‬ان‭ ‬تمضي‭ ‬للأمام‭. ‬مبادراته‭ ‬الداخلية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والادارية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬تحديا‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬٢٠٣٠تاما‭ ‬الصراعات‭ ‬الاقليمية‭ ‬فتمثل‭ ‬تحديا‭ ‬للسعودية‭ ‬يحتم‭ ‬روية‭ ‬واقعية‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬تستند‭ ‬للقوالب‭ ‬التقليدية‭ . ‬‮ ‬

‮ ‬الواقعية‭ ‬السياسية‭ ‬وثقة‭ ‬الطرفين‭ ‬بجمهورهما‭ ‬وفرت‭ ‬ظروف‭ ‬كخطوة‭ ‬باتجاه‭ ‬الحوار‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يختلف‭ ‬معك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القطيعة

الحملة‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬أعداء‭ ‬الصدر‭ ‬وبن‭ ‬سلمان‭ ‬مفهومة‭ ‬فهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬السياسي‭ ‬المتصاعد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭. ‬تحول‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬سياسية‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬السعوديين‭ ‬والعراقيين‭ (‬سنتهم‭ ‬وشيعتهم‭) ‬هو‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬اصحاب‭ ‬النوايا‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المذاهب‭ ‬والاديان‭. ‬‮ ‬