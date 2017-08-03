محمود وانا – طارق‭ ‬الشبلي

طارق‭ ‬الشبلي -‭ ‬الموصل

لم‭ ‬يدر‭ ‬في‭ ‬خلدي‭ ‬أنني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬اكون‭ ‬في‭ ‬محنة‭ ‬كالتي‭ ‬عشتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬عني‭ ‬أو‭ ‬اعرف‭ ‬عنها‭ ‬شيئاً‭ ‬مطلقاً‭.. ‬أذكر‭ ‬عندما‭ ‬هربتُ‭ ‬من‭ ‬جحيم‭ ‬القصف‭ ‬و‭ ‬الهاونات‭ ‬المتساقطة‭ ‬كالمطر‭ ‬على‭ ‬زقاقنا‭ ‬الضيق‭. ‬آن‭ ‬ذاك‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬سوى‭ ‬باب‭ ‬مفتوح‭ ‬دخلتهُ‭ ‬مسرعاً‭ ‬لكي‭ ‬أُحتجز‭ ‬فيه‭.. ‬كان‭ ‬ظلام‭ ‬الليل‭ ‬يطبق‭ ‬انفاسه‭ ‬علينا‭ ‬كإطباق‭ ‬الواح‭ ‬الحجر‭ ‬على‭ ‬الموتى‭ ‬عند‭ ‬الدفن‭. ‬استشهد‭ ‬رب‭ ‬البيت‭ ‬برصاصة‭ ‬قناص,‭ ‬و‭ ‬بقيت‭ ‬زوجته‭ ‬و‭ ‬ولدهُ‭ ‬و‭ ‬ابنتهُ‭.. ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬مسجاة‭ ‬قرب‭ ‬السرداب‭ ‬مغطاة‭ ‬بقطع‭ ‬من‭ ‬لحاف‭ ‬بالكاد‭ ‬يغطيه‭. ‬مساحة‭ ‬البيت‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬اربعة‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬متر‭.. ‬العفن‭ ‬قد‭ ‬غزا‭ ‬الجدران‭ ‬لتشكل‭ ‬لوحات‭ ‬متأكسدة‭ ‬تجريدية‭ ‬تميل‭ ‬للسريالية,‭ ‬الرطوبة‭ ‬تنز‭ ‬عن‭ ‬الجدران‭ ‬المتأكلة‭ ‬والبرد‭ ‬القارص‭. ‬كنا‭ ‬نجلس‭ ‬متقابلين‭ ‬كالأشباح‭.. ‬وقد‭ ‬غرقنا‭ ‬في‭ ‬لجة‭ ‬صمت‭ ‬قاتل‭. ‬لم‭ ‬تدر‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬الزوجة‭ ‬سوى‭ ‬احاديث‭ ‬مقتضبة,‭ ( ‬متى‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب؟‭ ) ( ‬متى‭ ‬يأتي‭ ‬الجيش؟‭ ) ( ‬متى‭ ‬يهرب‭ ‬الغزاة‭ ‬الظالمون؟‭ ) ‬متى‭… ‬و‭ ‬متى‭ ‬وسلسلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬لا‭ ‬اجبات‭ ‬لها‭.. ‬او‭ ‬عليها‭. ‬سكون‭ ‬المشهد‭ ‬يدعو‭ ‬للرهبة‭ ‬وفي‭ ‬عمق‭ ‬الليل‭ ‬اسمع‭ ‬نحيب‭ ‬الزوجة‭ ‬المخنوق‭ ‬لتلتمع‭ ‬الدمعات‭ ‬المتصببة‭ ‬من‭ ‬عينيها‭ ‬كحبات‭ ‬برد‭ ‬ملتمعة‭ ‬لانعكاس‭ ‬ضوء‭ ‬الشمعة‭ ‬الهزيلة‭ ‬المحتضرة‭ ‬هي‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للموت‭ ‬او‭ ‬الانتحار‭ ‬حرقا‭! ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬العائلة‭ ‬مؤونة‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يؤكل‭ ‬سوى‭ ‬كمية‭ ‬ضئيلة‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬بتنكة‭ ‬صفيح‭ ‬تشكلت‭ ‬فوق‭ ‬سطحه‭ ‬طبقة‭ ‬طافية‭ ‬من‭ ‬الاخضرار‭ ‬لعتقه,‭ ‬و‭ ‬قدر‭ ‬ضئيل‭ ‬من‭ ‬نثار‭ ‬خبز‭ ‬جاف‭ ‬قد‭ ‬رشقه‭ ‬اليباب‭ ‬حد‭ ‬التحجر‭.. ‬قالت‭: ‬ما‭ ‬اسمك؟‭ ‬بصوت‭ ‬يكاد‭ ‬يسمع,‭ ‬قُلتُ‭ ‬احمد,‭ ‬قالت‭ ‬و‭ ‬أين‭ ‬هم‭ ‬أهلك؟‭ ‬قُلتُ‭ ‬و‭ ‬الدمع‭ ‬يسبقني‭ ‬لرد‭ ‬سؤالها‭.. ‬إنهم‭ ‬يقبعون‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ ‬هناك,‭ ‬أُمي‭ ‬و‭ ‬أبي‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬بمحلة‭ ( ‬القليعات‭ ) ‬استشهدوا‭ ‬بقصف‭ ‬للطائرات‭. ‬امتقع‭ ‬وجهها‭ ‬الشاحب‭ ‬و‭ ‬الدمع‭ ‬يتلألأ‭ ‬على‭ ‬خديها‭ ‬قالت‭: ‬

‭( ‬لا‭ ‬حول‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭ ) ‬و‭ ‬اكملت‭ ‬حديثي‭ ‬الذي‭ ‬بدأتهُ‭.. ‬هربت‭ ‬باتجاه‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬اعشقه‭ ‬دجلة‭ ‬الحنون‭ .. ‬الا‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬استطع‭ ‬الوصول‭ ‬للضفة‭.. ‬كنت‭ ‬يا‭ ‬سيدتي‭ ‬اريد‭ ‬العبور‭ ‬سباحة‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬لأذهب‭ ‬لبيت‭ ‬جدي‭ ‬مؤمن‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬بمحلة‭ ( ‬الفيصلية‭ ) ‬لكنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بهم‭ ‬يطاردونني‭ (‬الغزاة‭ ) ‬ركضت‭ ‬مسرعا‭ ‬يتملكني‭ ‬خوف‭ ‬ورعب‭ ‬شديدين‭ ‬ولم‭ ‬اجد‭ ‬سوى‭ ‬باب‭ ‬بيتكم‭ ‬مفتوح‭ ‬فدخلته‭ ‬للخلاص‭ ‬من‭ ‬القتل‭.. ‬بدأت‭ ‬المرأة‭ ‬تتمتم‭: ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬لنا؟‭ ‬ماذا‭ ‬فعلنا؟‭ ‬سنموت‭ ‬اذن؟‭ ‬لماذا‭ ‬هذا‭ ‬الضيم‭ ‬والنكد؟‭ ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬ان‭ ‬اطفالي‭ ‬لم‭ ‬يأكلوا‭ ‬سوى‭ ‬هذا‭ ‬الخبز‭ ‬المتعفن‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭.. ‬ابنتي‭ ‬صفية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتكلم‭ ‬وتلتصق‭ ‬بي‭ ‬طيلة‭ ‬الوقت‭ ‬تبكي‭ ‬ثم‭ ‬تنام‭.. ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬شاهدت‭ ‬ابوها‭ ‬يموت‭ ‬امام‭ ‬عينيها‭ ‬مضرجا‭ ‬بدمه‭. ‬عمرها‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬اما‭ ‬ابني‭ ‬محمود‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬يبتعد‭ ‬عني‭ ‬من‭ ‬الرعب‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حالنا‭.. (‬والامر‭ ‬يومئذ‭ ‬الى‭ ‬الله‭).. ‬فكرتُ‭ ‬أن‭ ‬اخرج‭ ‬لأجلب‭ ‬بقايا‭ ‬قطع‭ ‬الخبز‭ ‬المتناثر‭ ‬خارج‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬الزقاق‭ ‬المظلم‭ ‬حد‭ ‬العتام,‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تملكني‭ ‬الخوف‭ ‬لحد‭ ‬عدم‭ ‬استطاعتي‭ ‬نقل‭ ‬قدماي‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الفزع‭ ‬و‭ ‬فجأة‭ ‬دخل‭ ‬كلبٌ‭ ‬هزيل‭ ‬جداً‭ ‬تكاد‭ ‬عظام‭ ‬قفصه‭ ‬الصدري‭ ‬ان‭ ‬تغادره‭ ‬وفمه‭ ‬قد‭ ‬امتلا‭ ‬بالخبز‭ ‬المتعفن‭.. ‬ركض‭ ‬محمود‭ ‬نحوه‭ ‬وسحب‭ ‬قطعا‭ ‬من‭ ‬الخبز‭ ‬من‭ ‬فمه‭ ‬وبدأ‭ ‬يقضمها‭ ‬عندها‭ ‬خرجت‭ ‬مسرعا‭ ‬الى‭ ‬الزقاق‭ ‬و‭ ‬لملمت‭ ‬بقية‭ ‬نثار‭ ‬الخبز‭ ‬الملقى‭ ‬فيه‭.. ‬لم‭ ‬ابتعد‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬سوى‭ ‬امتار‭ ‬معدودة,‭ ‬واذا‭ ‬بصوت‭ ‬مدوي‭ ‬اثار‭ ‬رعبي‭ ‬وهلعي‭ ‬تسارعت‭ ‬على‭ ‬اثره‭ ‬ضربات‭ ‬قلبي‭ ‬حتى‭ ‬كدت‭ ‬اسمعها‭.. ‬ملأ‭ ‬التراب‭ ‬وجهي‭ ‬وفمي‭ ‬قطع‭ ‬متناثرة‭ ‬من‭ ‬احجار‭ ‬الجدران‭ ‬غطت‭ ‬جسدي‭ ‬المتهالك‭ ..‬

‭ ‬زحفت‭ ‬متلمسا‭ ‬الطريق‭ ‬لباب‭ ‬البيت‭.. ‬سقط‭ ‬هاون‭ ‬وسط‭ ‬البيت‭ ‬فاطبق‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬فيه‭ ‬لينهي‭ ‬الم‭ ‬العائلة‭ ‬المنكودة‭ ‬واذا‭ ‬بيد‭ ‬تمسك‭ ‬يدي‭.. ‬انها‭ ‬يد‭ ‬محمود‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬سحبته‭ ‬باتجاه‭ ‬وشعرت‭ ‬بحركته‭ ‬وهو‭ ‬يئن‭ ‬حاولت‭ ‬جاهدا‭ ‬الوقوف‭.. ‬لم‭ ‬استطع‭ .. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬انقشعت‭ ‬غيمة‭ ‬التراب‭ ‬اتضحت‭ ‬الرؤية‭ ‬لا‭ ‬اثر‭ ‬للمرأة‭ ‬وابنتها‭ ..‬حملت‭ ‬الطفل‭ ‬واتجهت‭ ‬خارج‭ ‬الزقاق‭.. ‬كنت‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬باب‭ ‬مفتوح‭ ‬لندخله,‭ ‬لم‭ ‬اجد‭ ‬سوى‭ ‬هياكل‭ ‬منخورة‭ ‬متصدعة‭..‬

سمعت‭ ‬اصوات‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ( ‬مرحبا‭ ‬بالجيش‭ ‬واهلا‭ ‬بالجيش‭ ) ‬نزعت‭ ‬فانيلتي‭ ‬المتسخة‭ ‬و‭ ‬بدأت‭ ‬الوح‭ ‬بها‭.. ‬ثواني‭ ‬عصيبة‭ ‬مرت‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬احتضن‭ ‬جنديا‭ ‬وقبلت‭ ‬راسه,‭ ‬و‭ ‬محمود‭ ‬يبكي‭ ‬اختلطت‭ ‬دموعي‭ ‬بالتراب‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬وجهي‭.. ‬قلت‭ ‬لجندي‭: ‬انا‭ ‬وهذا‭ ‬الطفل‭ ‬ما‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬عائلتينا‭ ..‬هي‭ ‬الحرب‭ ( ‬وبالله‭ ‬المستعان‭ ).‬‭ ‬بقي‭ ‬محمود‭ ‬معي‭.. ‬طبيب‭ ‬الوحدة‭ ‬العسكرية‭ ‬عالج‭ ‬كسرا‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬وقال‭ ‬الطفل‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬نفسية‭ ‬عصبية‭.. ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬حجر‭) ‬لعلاج‭ ‬الطفل‭.. ‬بقينا‭ ‬ثلاث‭ ‬ليال‭ ‬لم‭ ‬استطع‭ ‬النوم,‭ ‬كلما‭ ‬أغفو‭ ‬يتناهى‭ ‬لي‭ ‬اصوات‭ ‬استغاثة‭ ‬و‭ ‬انفجارات‭.. ‬و‭ ‬كلما‭ ‬ارى‭ ‬ركاماً‭ ‬احس‭ ‬أن‭ ‬تحته‭ ‬جثث‭ ‬موتى‭.. ‬عبرنا‭ ‬انا‭ ‬و‭ ‬محمود‭ ‬جسر‭ ( ‬امنيرة‭ ) ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬بيت‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬محلة‭ ( ‬الفيصلية‭ ) ‬فرح‭ ‬بنا‭ ‬جدي‭ ‬فرحاً‭ ‬مشوباً‭ ‬بالبكاء‭ ‬على‭ ‬فقدي‭ ‬أمي‭ ‬و‭ ‬أبي‭.. ‬قال‭ ‬سنعتني‭ ‬بالطفل‭ ‬و‭ ‬نبقيه‭ ‬معنا‭.. ‬يا‭ ‬حفيدي‭ ‬احمد‭ ‬هي‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬تقول,‭ ‬و‭ ‬ربما‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الايام‭ ‬ارحم‭.. ‬يا‭ ‬بني‭.. ‬ربما‭. ‬ربما‭ ‬