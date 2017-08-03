تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية في تركيا 

سجن صحافي فرنسي في تركيا بتهمة الارهاب
انقرة,- ديار بكر -(أ ف ب) – قررت أعلى السلطات العسكرية والحكومية التركية الاربعاء استبدال قادة قوات البر والجو والبحر في الجيش بعد عام على محاولة الانقلاب، على ما نقلت وسائل إعلام تركية.
واتخذ قرار استبدال قائد سلاح البر الجنرال صالح زكي تشولاك وسلاح البحرية الاميرال بولنت بوسطان اوغلو وسلاح الجو الجنرال عابدين اونال، في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى، بحسب قناة سي ان ان تورك. وسيتولى الجنرال ياسر غولر الرئيس الحالي لقوات الدرك والنائب السابق لرئيس الأركان، قيادة سلاح البر مكان الجنرال تشولاك. وتم استبدال بوسطان اوغلو باللواء البحري عدنان اوزبال، فيما سيتولى الجنرال حسن كوتشوك اكيوز قيادة سلاح الجو مكان أونال، بحسب «سي ان ان تورك».
اتخذت القرارات في اجتماع للمجلس العسكري الاعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلديريم وحضره قادة الجيش وعدد من الوزراء. وسيسري القرار بعد مصادقة الرئيس رجب طيب اردوغان رسميا عليه في وقت لاحق الاربعاء.
وعادة ما يجتمع المجلس مرة فقط سنويا، لكنه الاجتماع الثالث له منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 التي وجهت أصابع الاتهام فيها للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي التهم. وزادت الحكومة عدد المكون المدني في المجلس في أعقاب محاولة الانقلاب لتفسح مجالا أكبر لمشاركة الوزراء. وكانت اجتماعات المجلس تعقد في السابق في مقرات عسكرية لكنها الان تنعقد في مقر رئيس الوزراء. في أعقاب محاولة الانقلاب شملت التغيرات الحكومية إقالة 149 من الجنرالات، أي تقريبا نصف عددهم الذي كان يبلغ آنذاك 358 جنرالا.
وخلال حكم اردوغان، تراجع النفوذ السياسي للجيش المسؤول عن الاطاحة أربع مرات بحكومات منذ 1960، وخاصة منذ محاولة الانقلاب.
وتم اختطاف غولر لعدة ساعات مع رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار وشخصيات عسكرية أخرى ليلة محاولة الانقلاب. ولم يرد أي مؤشر على إمكانية استبدال اكار ويبدو أنه باق في منصبه، كما هو متوقع، حتى عام 2019 على الأقل. وسجنت السلطات التركية الثلاثاء صحافيا فرنسيا مستقلا تشتبه بممارسته انشطة «ارهابية» على صلة بالمقاتلين الاكراد في سوريا، وفق ما افادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس الاربعاء. واعتقل لو بورو الذي تعاون مع قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ويقول عبر تويتر انه طالب صحافة، الاسبوع الفائت عند معبر الخابور الحدودي بين العراق وتركيا. وبعدما اوقف خمسة ايام رهن التحقيق، سجن الصحافي في مدينة شرناك في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وفق المصادر القضائية.
وتقع شرناك في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والمحاذية للعراق وسوريا.
ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن مصدر امني ان بورو اعتقل بعد العثور في حوزته على صور تظهره برفقة مقاتلين اكراد سوريين تعتبرهم انقرة امتدادا للانفصاليين الاكراد في تركيا.
واجرى بورو قبل ثلاثة اعوام تحقيقا عن وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بثته «تي في 5 موند». وبث الصحافي الشريط المصور على صفحته الشخصية على موقع فيميو.
وقالت الخارجية الفرنسية لفرانس برس «نتابع باهتمام بالغ وضع مواطننا الموقوف في تركيا ونحن على تواصل مع عائلته». وتذكر هذه القضية بحالة ماتياس دوباردون المصور الصحافي الفرنسي الذي اوقف في جنوب شرق تركيا في ايار/مايو وطرد بعد احتجازه شهرا واثر تعبئة كبيرة. واتهمته السلطات التركية بممارسة «الدعاية الارهابية» لحساب حزب العمال الكردستاني لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا التقطت خلال تحقيق.
وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.