تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية في تركيا 

سجن‭ ‬صحافي‭ ‬فرنسي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بتهمة‭ ‬الارهاب

انقرة,‭- ‬ديار‭ ‬بكر‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬أعلى‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬والحكومية‭ ‬التركية‭ ‬الاربعاء‭ ‬استبدال‭ ‬قادة‭ ‬قوات‭ ‬البر‭ ‬والجو‭ ‬والبحر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭.‬

واتخذ‭ ‬قرار‭ ‬استبدال‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬البر‭ ‬الجنرال‭ ‬صالح‭ ‬زكي‭ ‬تشولاك‭ ‬وسلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الاميرال‭ ‬بولنت‭ ‬بوسطان‭ ‬اوغلو‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الجنرال‭ ‬عابدين‭ ‬اونال،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الأعلى،‭ ‬بحسب‭ ‬قناة‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬تورك‭. ‬وسيتولى‭ ‬الجنرال‭ ‬ياسر‭ ‬غولر‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لقوات‭ ‬الدرك‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬لرئيس‭ ‬الأركان،‭ ‬قيادة‭ ‬سلاح‭ ‬البر‭ ‬مكان‭ ‬الجنرال‭ ‬تشولاك‭. ‬وتم‭ ‬استبدال‭ ‬بوسطان‭ ‬اوغلو‭ ‬باللواء‭ ‬البحري‭ ‬عدنان‭ ‬اوزبال،‭ ‬فيما‭ ‬سيتولى‭ ‬الجنرال‭ ‬حسن‭ ‬كوتشوك‭ ‬اكيوز‭ ‬قيادة‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬مكان‭ ‬أونال،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬تورك‮»‬‭.‬

اتخذت‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الاعلى‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭ ‬وحضره‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭. ‬وسيسري‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬مصادقة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬رسميا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الاربعاء‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬مرة‭ ‬فقط‭ ‬سنويا،‭ ‬لكنه‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬فيها‭ ‬للداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬ينفي‭ ‬التهم‭. ‬وزادت‭ ‬الحكومة‭ ‬عدد‭ ‬المكون‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬لتفسح‭ ‬مجالا‭ ‬أكبر‭ ‬لمشاركة‭ ‬الوزراء‭. ‬وكانت‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬لكنها‭ ‬الان‭ ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭. ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬شملت‭ ‬التغيرات‭ ‬الحكومية‭ ‬إقالة‭ ‬149‭ ‬من‭ ‬الجنرالات،‭ ‬أي‭ ‬تقريبا‭ ‬نصف‭ ‬عددهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬آنذاك‭ ‬358‭ ‬جنرالا‭.‬

وخلال‭ ‬حكم‭ ‬اردوغان،‭ ‬تراجع‭ ‬النفوذ‭ ‬السياسي‭ ‬للجيش‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الاطاحة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بحكومات‭ ‬منذ‭ ‬1960،‭ ‬وخاصة‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭.‬

وتم‭ ‬اختطاف‭ ‬غولر‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الجنرال‭ ‬خلوصي‭ ‬اكار‭ ‬وشخصيات‭ ‬عسكرية‭ ‬أخرى‭ ‬ليلة‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬اكار‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬باق‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬‮ ‬وسجنت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صحافيا‭ ‬فرنسيا‭ ‬مستقلا‭ ‬تشتبه‭ ‬بممارسته‭ ‬انشطة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاربعاء‭. ‬واعتقل‭ ‬لو‭ ‬بورو‭ ‬الذي‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬موند‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬ويقول‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬انه‭ ‬طالب‭ ‬صحافة،‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الخابور‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭. ‬وبعدما‭ ‬اوقف‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق،‭ ‬سجن‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرناك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية،‭ ‬وفق‭ ‬المصادر‭ ‬القضائية‭. ‬

وتقع‭ ‬شرناك‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬والمحاذية‭ ‬للعراق‭ ‬وسوريا‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ان‭ ‬بورو‭ ‬اعتقل‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬تظهره‭ ‬برفقة‭ ‬مقاتلين‭ ‬اكراد‭ ‬سوريين‭ ‬تعتبرهم‭ ‬انقرة‭ ‬امتدادا‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

واجرى‭ ‬بورو‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬تحقيقا‭ ‬عن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بثته‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬موند‮»‬‭. ‬وبث‭ ‬الصحافي‭ ‬الشريط‭ ‬المصور‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيميو‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نتابع‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬وضع‭ ‬مواطننا‭ ‬الموقوف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬عائلته‮»‬‭. ‬وتذكر‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بحالة‭ ‬ماتياس‭ ‬دوباردون‭ ‬المصور‭ ‬الصحافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬اوقف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬وطرد‭ ‬بعد‭ ‬احتجازه‭ ‬شهرا‭ ‬واثر‭ ‬تعبئة‭ ‬كبيرة‭. ‬واتهمته‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬الدعاية‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬لحساب‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬لنشره‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صورا‭ ‬التقطت‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭.‬

وتحتل‭ ‬تركيا‭ ‬المرتبة‭ ‬155‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬دولة‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬للعام‭ ‬2017‭.‬