 تواصل تمارين عسكرية تركية قطرية مشتركة

اسطنبول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدات‭ ‬تركيا‭ ‬وحليفتها‭ ‬الاقليمية‭ ‬الرئيسية‭ ‬قطر‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬تستمر‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬تتضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬250‭ ‬عسكريا‭ ‬و30‭ ‬آلية‭ ‬مدرعة‭ ‬تركية،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬التركي‭.‬

وتأتي‭ ‬المناورات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تؤيد‭ ‬أنقرة‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬السعودية‭ ‬وثلاث‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬على‭ ‬الامارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭. ‬وذكر‭ ‬الاعلام‭ ‬التركي‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬الفرقاطة‭ ‬التركية‭ ‬جوكوفا‭ ‬وصلت‭ ‬للدوحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬ناقلة‭ ‬214‭ ‬جنديا‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المناورات‭.‬

وبدات‭ ‬المناورات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وستتضمن‭ ‬مبدئيا‭ ‬مشاركة‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬لاحقا،‭ ‬بحسب‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬قادة‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬تمرين‭ ‬يومي‭ ‬7و8‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭. ‬وفي‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬قطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ومصر‭ ‬والبحرين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬شملت‭ ‬اغلاق‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬أمام‭ ‬الطيران‭ ‬القطري‭ ‬لاتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬والتقرب‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬لكن‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تركي‭ ‬قوي‭ ‬خلال‭ ‬الأزمة‭. ‬وتضع‭ ‬الازمة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حساس‭ ‬كونها‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬تحالفها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬اقليمية‭ ‬رئيسية‭ ‬كالسعودية‭. ‬وتشيد‭ ‬تركيا‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وسرعت‭ ‬انقرة‭ ‬عملية‭ ‬تشييد‭ ‬القاعدة‭ ‬فور‭ ‬اندلاع‭ ‬الازمة،‭ ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬بتواجد‭ ‬150‭ ‬عسكريا‭ ‬تركيا‭ ‬فيها‭. ‬وبعد‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬شملت‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭.‬