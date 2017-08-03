رئيس موريتانيا يحث مواطنيه على استفتاء الغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم

نواكشوط‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬جال‭ ‬خلالها‭ ‬أرجاء‭ ‬موريتانيا،‭ ‬الى‭ ‬التصويت‭ ‬ب»نعم‮»‬‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬لإلغاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬واتهم‭ ‬المعارضة‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬الفوضى‮»‬‭. ‬ووعد‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬ختامي‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نواكشوط،‭ ‬متهما‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬المعارضين‭ ‬للاستفتاء‭ ‬‮«‬بالفساد‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الشعب‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البلد‭ ‬وعلى‭ ‬ديموقراطيته‮»‬‭. ‬يقضي‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬خصوصا‭ ‬بالغاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬لتحل‭ ‬مكانه‭ ‬مجالس‭ ‬إقليمية‭ ‬منتخبة‭ ‬وتغيير‭ ‬العلم‭ ‬الوطني‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الغاء‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬ومنصب‭ ‬وسيط‭ ‬الجمهورية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬الإسلامي‭. ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬رفضه‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬اغلب‭ ‬أعضائه‭ ‬مؤيدون‭ ‬للسلطة‭. ‬وأحدث‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬رغم‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬ودفع‭ ‬بالمعارضة‭ ‬وبالخبراء‭ ‬الدستوريين‭ ‬الى‭ ‬الطعن‭ ‬بشرعيته‭. ‬وندد‭ ‬حزب‭ ‬اللقاء‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وهو‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬موريتانيا‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬التصويت‭ ‬ضد‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬السبت،‭ ‬‮«‬بحملة‭ ‬غير‭ ‬عادلة‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيسه‭ ‬محفوظ‭ ‬ولد‭ ‬بتاح‭ ‬أن‭ ‬مؤيدي‭ ‬التعديل‭ ‬يحظون‭ ‬بغالبية‭ ‬التغطيات‭ ‬الاعلامية‭ ‬على‭ ‬المحطات‭ ‬الرسمية‭. ‬واللقاء‭ ‬الديموقراطي‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الراديكالية‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدع‭ ‬الى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الاستفتاء‭.‬

أما‭ ‬باقي‭ ‬الأحزاب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬فدعت‭ ‬الى‭ ‬تأييد‭ ‬التعديل‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الموالاة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬المعتدلة‭. ‬وصرّح‭ ‬بتاح‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬نخوض‭ ‬حملة‭ ‬صعبة‭ ‬وغير‭ ‬عادلة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توزيع‭ ‬التغطيات‭ ‬الإعلامية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬يخصص‭ ‬‮«‬1‭%‬‭ ‬فقط‮»‬‭ ‬من‭ ‬وقته‭ ‬للقاء‭ ‬الديموقراطي‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬رغم‭ ‬هذا‭ ‬التعتيم‭ ‬الإعلامي‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الموريتانيين‭ ‬سيرفضون‭ ‬المشروع‭ ‬غيرالدستوري‭ ‬والمعارض‭ ‬لخياراتهم‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬

يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬حوالى‭ ‬1,4‭ ‬مليون‭ ‬وهم‭ ‬مدعوون‭ ‬السبت‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تصدر‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭.‬