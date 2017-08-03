نصرالله يستقبل وفداً إيرانياً ويؤكد محورية دور خامنئي 

بيروت – الزمان
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أن دورالمرشد الايراني الاعلى علي الخامنئي في فهم ومواجهة المخططات المشؤومة للأعداء ضد المنطقة والعالم الإسلامي هو دور مهم ومحوري.
وأفادت وكالة تسنيم الايرانية المقربة من الحرس الثوري أن نصرالله استقبل المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان وأجرى معه محادثات ثنائية.
و قالت الوكالة انه تقدم أمير عبداللهيان بالتبريكات بمناسبة انتصارات المقاومة الإسلامية الأخيرة ضد الإرهاب في منطقة عرسال، كما بارك ذكرى انتصار لبنان على الكيان الصهيوني في حرب تموز 2006 وقال: «الجمهورية الإسلامية تثمّن عاليًّا دور حزب اللهوالمقاومة وشهدائها في الخدمات التي يوفرونها لحفظ أمن المنطقة». وأضاف اللهيان بحسب الوكالة الايرانية : «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتوازي مع دعمها الميداني المؤثر لمكافحة الإرهاب، فهي توظف كامل طاقتها الدبلوماسية والرسمية والبرلمانية من أجل الوصول إلى حلول واقعية وسياسية وعادلة للأزمات التي تعاني منهاالمنطقة كأزمات سوريا، اليمن، البحرين وغيرها من دول المنطقة».
من جهته اعتبر حسن نصرالله أن دور الامام الخامنئي في فهم ومواجهة المخططات المشؤومة للأعداء ضد المنطقة والعالم الإسلامي هو دور مهم ومحوري وقال: «قضايا المقاومة في فلسطين، سوريا، ولبنان لها علاقة مباشرة بأمن واستقرار الجميع في المنطقة».
و لفت زعيم حزب الله الى دور الشعب اللبناني، الجيش اللبناني، والمقاومة في لبنان في مكافحة الإرهاب وثمن عاليا تضحيات الشهداء من أجل الوقوف في وجه المخططات التي تسعى الى تغيير الخارطة الجغرافية للمنطقة والعالم الإسلامي، معتبرا هذهالمخططات من المؤامرات الخطرة التي لا تساعد سوى في تحقيق أهداف الأعداء.