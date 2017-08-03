نصرالله يستقبل وفداً إيرانياً ويؤكد محورية دور خامنئي 

بيروت‭ – ‬الزمان‮ ‬

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬أن‭ ‬دورالمرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬الخامنئي‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬المشؤومة‭ ‬للأعداء‭ ‬ضد‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬ومحوري‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الايرانية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‮ ‬‭ ‬أن‭ ‬نصرالله‭ ‬استقبل‭ ‬المساعد‭ ‬الخاص‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الإسلامي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬وأجرى‭ ‬معه‭ ‬محادثات‭ ‬ثنائية‭.‬

و‭ ‬قالت‭ ‬الوكالة‭ ‬انه‭ ‬تقدم‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬بالتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتصارات‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عرسال،‭ ‬كما‭ ‬بارك‭ ‬ذكرى‭ ‬انتصار‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬تموز‭ ‬2006‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تثمّن‭ ‬عاليًّا‭ ‬دور‭ ‬حزب‭ ‬اللهوالمقاومة‭ ‬وشهدائها‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يوفرونها‭ ‬لحفظ‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬اللهيان‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الايرانية‭ : ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬دعمها‭ ‬الميداني‭ ‬المؤثر‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فهي‭ ‬توظف‭ ‬كامل‭ ‬طاقتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والرسمية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬واقعية‭ ‬وسياسية‭ ‬وعادلة‭ ‬للأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منهاالمنطقة‭ ‬كأزمات‭ ‬سوريا،‭ ‬اليمن،‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الامام‭ ‬الخامنئي‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬المشؤومة‭ ‬للأعداء‭ ‬ضد‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬ومحوري‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬قضايا‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬سوريا،‭ ‬ولبنان‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

و‭ ‬لفت‮ ‬‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني،‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬والمقاومة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وثمن‭ ‬عاليا‭ ‬تضحيات‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المخططات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬الخارطة‭ ‬الجغرافية‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬معتبرا‭ ‬هذهالمخططات‭ ‬من‭ ‬المؤامرات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تساعد‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأعداء‭.‬