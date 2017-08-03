مطلوب موظف (فضائي) براتب 187 ألف دولار

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تزداد‭ ‬التحديات‭ ‬أمام‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الكواكب‭ ‬من‭ ‬التلوث،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬موظفين‭ ‬مهمتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬الكواكب‭.‬

ويعمل‭ ‬موظفان‭ ‬حاليا‭ ‬بالاشتراك‭ ‬بين‭ ‬ناسا‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬بدوام‭ ‬كامل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ناسا‭ ‬طرحت‭ ‬مؤخرا‭ ‬الوظيفة‭ ‬مجددا‭ ‬لملء‭ ‬هذا‭ ‬الشاغر‭ ‬براتب‭ ‬سنوي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬187‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وسيغلق‭ ‬باب‭ ‬التقدم‭ ‬للوظيفة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬تعيين‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬عليه‭ ‬الاختيار‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬تكون‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وسيكلف‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الكواكب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬السياسيات‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬بعثات‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الكواكب‭ ‬من‭ ‬الملوثات‭ ‬البيولوجية‭ ‬والروبوتية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الرحلات‭ ‬الاستكشافية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتسبب‭ ‬رحلات‭ ‬الفضاء‭ ‬المأهولة‭ ‬وغير‭ ‬المأهولة‭ ‬بترك‭ ‬مخلفات‭ ‬طواقمها‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬الكواكب‭ ‬التي‭ ‬تصلها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تجلب‭ ‬معها‭ ‬ملوثات‭ ‬هذه‭ ‬الكوكب‭ ‬إلى‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬

وتتطلب‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬السفر‭ ‬المتكرر،‭ ‬وستخضع‭ ‬جميع‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬سيستخدمها‭ ‬صاحبها‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬فحص‭ ‬كامل‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ملوثات‭ ‬قد‭ ‬تضر‭ ‬الكواكب‭ ‬الأخرى‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بشأن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الكواكب‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬الكواكب‭ ‬الأخرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬الرحالات‭ ‬الاستكشافية‭ ‬للفضاء‭.‬