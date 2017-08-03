عملاق الطيران الاوروبي يحقق أرباحاً عالية 

فرانكفورت- (أ ف ب) – أعلنت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا الاربعاء ارتفاع نسبة أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتفاع الطلب على خدمة نقل المسافرين وتراجع سعر الفيول، الأمر الذي حسن نتائج الشركة.
وبلغ ربحها الصافي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 740 مليون يورو (875 مليون دولار أميركي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 69,3% مقارنة بالربح الصافي في الفترة نفسها من عام 2016.
وقال العملاق الأوروبي، الذي يملك كذلك شركات طيران عديدة مثل الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية وشركة جيرمان وينغس منخفضة الكلفة، ان تخفيض كلفة خدمة نقل الركاب أدى إلى “تحقيق زيادة ثابتة في الأرباح” خلال النصف الأول من العام. في الوقت نفسه، عادت خدمات الشحن لدى لوفتهانزا إلى تحقيق أرباح في النصف الأول من العام مستفيدة من تحسن كفاءة الشركة، في حين يواصل قسما الصيانة وخدمة تقديم الطعام تحقيق نمو.
ووعد مجلس إدارة الشركة في بيان “باستمرارية التحسينات الهيكلية” للإبقاء على الميزة التنافسية للوفتهانزا في مواجهة عدة تحديات بينها منافسة الخطوط الجوية ذات السعر المنخفض مثل “راين اير”.
ونافست هذه الشركة الايرلندية لوفتهانزا في وقت سابق من هذا العام، عندما نظمت رحلات انطلاقا من فرانكفورت في غرب ألمانيا، مع احتمال تمديد هذه الخدمة إلى الخريف.
وأكدت لوفتهانزا توقعاتها للعام كله التي رفعتها في منتصف تموز/يوليو، بشأن أرباحها التشغيلية المعدلة بالنسبة إلى خدمات معينة، على أن تتجاوز1,75 مليار يورو المسجلة في 2016.