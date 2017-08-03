عملاق الطيران الاوروبي يحقق أرباحاً عالية 

فرانكفورت‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الألمانية‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬الاربعاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬أرباحها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬نقل‭ ‬المسافرين‭ ‬وتراجع‭ ‬سعر‭ ‬الفيول،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حسن‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة‭.‬

وبلغ‭ ‬ربحها‭ ‬الصافي‭ ‬بين‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو‭ ‬740‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬875‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬،‭ ‬مسجلا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬69,3‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربح‭ ‬الصافي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬العملاق‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬كذلك‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬النمساوية‭ ‬والسويسرية‭ ‬وشركة‭ ‬جيرمان‭ ‬وينغس‭ ‬منخفضة‭ ‬الكلفة،‭ ‬ان‭ ‬تخفيض‭ ‬كلفة‭ ‬خدمة‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ “‬تحقيق‭ ‬زيادة‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭” ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬عادت‭ ‬خدمات‭ ‬الشحن‭ ‬لدى‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬تحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواصل‭ ‬قسما‭ ‬الصيانة‭ ‬وخدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الطعام‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭.‬

ووعد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬باستمرارية‭ ‬التحسينات‭ ‬الهيكلية‭” ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬الميزة‭ ‬التنافسية‭ ‬للوفتهانزا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدة‭ ‬تحديات‭ ‬بينها‭ ‬منافسة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬ذات‭ ‬السعر‭ ‬المنخفض‭ ‬مثل‭ “‬راين‭ ‬اير‭”.‬

ونافست‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الايرلندية‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬عندما‭ ‬نظمت‭ ‬رحلات‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬الخريف‭.‬

وأكدت‭ ‬لوفتهانزا‭ ‬توقعاتها‭ ‬للعام‭ ‬كله‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬بشأن‭ ‬أرباحها‭ ‬التشغيلية‭ ‬المعدلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬معينة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز1,75‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬