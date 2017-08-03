نبيلة عبيد..زواج المصلحة جمعها مع عاطف سالم قبل ان يرميها بقدح الماء

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎ارتبطت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‮ ‬‭ ‬المخضرمة‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد‭ ‬بالمخرج‭ ‬الراحل‭ ‬عاطف‭ ‬سالم،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياتها‭ ‬الفنية‭ ‬رغم‭ ‬كونه‭ ‬يكبرها‭ ‬بنحو‭ ‬40‭ ‬عامًا‭.‬

‎وحكت‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬موقف‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬خلال‮ ‬‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬وقتها‭ ‬طالبة‭ ‬بالصف‭ ‬الأول‭ ‬الثانوي‭ ‬حين‭ ‬التقت‭ ‬به‭ ‬بجوار‭ ‬المدرسة‭ ‬وقتها‭ ‬أخبرته‭ ‬أنها‭ ‬تعشق‭ ‬التمثيل،‮ ‬‭ ‬وبالفعل‭ ‬قام‭ ‬باختبارها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬صغير‭ ‬حتى‭ ‬سافر‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬وعند‭ ‬عودته‭ ‬وجدهاقد‭ ‬وقعت‭ ‬علي‭ ‬عقد‭ ‬لـ3‭ ‬أفلام‭ ‬وقتها‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬الزواج‭ ‬ووافقت‭ ‬رغم‭ ‬فارق‭ ‬السن‭ ‬بينهما،‭ ‬ووصفت‭ ‬زواجها‭ ‬منه‭ ‬بالمصلحة‭ ‬حتى‭ ‬تحقق‭ ‬أحلامها‭.‬

‎وأضافت‭: ‬‮«‬أن‭ ‬انفصلت‭ ‬عنه‭ ‬بعدما‭ ‬جاءها‭ ‬عقد‭ ‬لفيلمين‭ ‬أحدهما‭ ‬فيلم‭ ‬“رابعة‭ ‬العدوية”،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مرحبا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عاطف‭ ‬سالم‭ ‬ووقتها‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬فارق‭ ‬السن‭ ‬الكبير‭ ‬بينهما‭ ‬ستظهر‭ ‬أثاره‭ ‬السلبية‭ ‬أكثر‭ ‬وأكثر‭ ‬كلما‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬العمر،‭ ‬وحاولت‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬له‭ ‬مدى‭ ‬لتضحيةالتي‭ ‬ضحت‭ ‬هي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتباط‭ ‬به،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‮ ‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رماها‭ ‬بكوب‭ ‬ماء‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬ولولا‭ ‬عناية‭ ‬الله‭ ‬لحدث‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه،‭ ‬وبعد‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬أخذها‭ ‬لبيت‭ ‬أسرتها‭ ‬واحضر‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وقام‭ ‬بتطليقها‭ ‬عند‭ ‬المأذون‮»‬‭.‬