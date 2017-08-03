نبيلة عبيد..زواج المصلحة جمعها مع عاطف سالم قبل ان يرميها بقدح الماء

القاهرة – الزمان
ارتبطت الفنانة المصرية المخضرمة نبيلة عبيد بالمخرج الراحل عاطف سالم، في بداية حياتها الفنية رغم كونه يكبرها بنحو 40 عامًا.
وحكت نبيلة عبيد عن أول موقف جمع بينهما خلال برنامج «نجمة العرب»، وكانت وقتها طالبة بالصف الأول الثانوي حين التقت به بجوار المدرسة وقتها أخبرته أنها تعشق التمثيل، وبالفعل قام باختبارها في دور صغير حتى سافر خارج مصر وعند عودته وجدهاقد وقعت علي عقد لـ3 أفلام وقتها طلب منها الزواج ووافقت رغم فارق السن بينهما، ووصفت زواجها منه بالمصلحة حتى تحقق أحلامها.
وأضافت: «أن انفصلت عنه بعدما جاءها عقد لفيلمين أحدهما فيلم “رابعة العدوية”، الأمر الذي لم يكن مرحبا من قبل عاطف سالم ووقتها أدركت أن فارق السن الكبير بينهما ستظهر أثاره السلبية أكثر وأكثر كلما تقدم به العمر، وحاولت أن تظهر له مدى لتضحيةالتي ضحت هي بها من أجل الارتباط به، فما كان منه إلا أن رماها بكوب ماء في وجهها ولولا عناية الله لحدث ما لا يحمد عقباه، وبعد هذا الموقف أخذها لبيت أسرتها واحضر عقد الزواج وقام بتطليقها عند المأذون».