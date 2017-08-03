عارضة ازياء تنهي حياتها بمكالمة فيديو 

لندن – الزمان
أقدمت عارضة أزياء حسناء في بنغلاديش على شنق نفسها عندما كانت تجري مكالمة فيديو مع زوجها.
وأفادت صحيفة «تايمز أوف ذا إنديا» الأربعاء، بأن أقارب ريسيلا بينتي (22 عاما) وجدوها معلقة بحبل في منزلها ولا تستجيب لهم، فسارعوا لنقلها إلى المستشفى.
لكن إسعافها السريع لم يكن ذا نفع ، فقد أعلن الأطباء أنها فارقت الحياة بعيد وصولها إلى المستشفى.
وتقول الشرطة إن الدافع وراء الانتحار ليس مؤكدا حتى الآن، لكن يتردد أنها تواجه مشكلات مع زوجها الذي أنجبت منه طفلة. وكانت العارضة تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة عندما انتحرت. ومارست الحسناء الراحلة هذه المهنة منذ عام 2012 عندما كانت تبلغ 17 عاما فقط. وكان لها شخصية هادئة ومنطوية بعض الاحيان ، لكنهت محبوبة من وسطها الاجتماعي.