عارضة ازياء تنهي حياتها بمكالمة فيديو 

لندن‭ – ‬الزمان

أقدمت‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬حسناء‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش‭ ‬على‭ ‬شنق‭ ‬نفسها‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تجري‭ ‬مكالمة‭ ‬فيديو‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬ذا‭ ‬إنديا‮»‬‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بأن‭ ‬أقارب‭ ‬ريسيلا‭ ‬بينتي‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬وجدوها‭ ‬معلقة‭ ‬بحبل‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬ولا‭ ‬تستجيب‭ ‬لهم،‭ ‬فسارعوا‭ ‬لنقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

لكن‭ ‬إسعافها‭ ‬السريع‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذا‭ ‬نفع‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬الأطباء‭ ‬أنها‭ ‬فارقت‭ ‬الحياة‭ ‬بعيد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وتقول‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬الانتحار‭ ‬ليس‭ ‬مؤكدا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬يتردد‭ ‬أنها‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلات‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬أنجبت‭ ‬منه‭ ‬طفلة‭. ‬وكانت‭ ‬العارضة‭ ‬تدرس‭ ‬الأدب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬عندما‭ ‬انتحرت‭. ‬ومارست‭ ‬الحسناء‭ ‬الراحلة‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬فقط‭. ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬شخصية‭ ‬هادئة‭ ‬ومنطوية‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬،‭ ‬لكنهت‭ ‬محبوبة‭ ‬من‭ ‬وسطها‭ ‬الاجتماعي‭.‬