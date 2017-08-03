طائرة لشركة روسية مفلسة قد تنال رضا الرئيس الاميركي بسعر خيالي

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬شراء‭ ‬طائرتي‭ ‬بوينغ‭ ‬747‭ ‬تخلت‭ ‬عنهما‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬روسية‭ ‬مفلسة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحويلهما‭ ‬الى‭ ‬طائرتي‭ ‬‮«‬اير‭ ‬فورس‭ ‬وان‮»‬‭ ‬رئاسيتين‭.‬

ويمكن‭ ‬لعملية‭ ‬البيع‭ ‬هذه‭ ‬ان‭ ‬تمت‭ ‬ان‭ ‬توفر‭ ‬الملايين‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأميركي،‭ ‬وتأتي‭ ‬الصفقة‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬تكاليف‭ ‬استبدال‭ ‬طائرتي‭ ‬‮«‬اير‭ ‬فورس‭ ‬وان‮»‬‭ ‬المخصصتين‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬بأخرى‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الصفقة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬ان‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ‭ ‬سوف‭ ‬تبيع‭ ‬طائرتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬747‭-‬8‭ ‬أس‮»‬‭ ‬الى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاميركي‭.‬

ويتكون‭ ‬اسطول‭ ‬‮«‬اير‭ ‬فورس‭ ‬وان‮»‬‭ ‬من‭ ‬طائرتين،‭ ‬واحدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الرئيس‭ ‬وأخرى‭ ‬احتياطية‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬ترانس‭ ‬ايرو‮»‬‭ ‬قد‭ ‬طلبت‭ ‬الطائرتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬افلست‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬في‭ ‬بوينغ‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعمل‭ ‬نحو‭ ‬انجاز‭ ‬صفقة‭ ‬لتأمين‭ ‬طائرتي‭ ‬747‭-‬8‭ ‬أس‭ ‬الى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬وافضل‭ ‬سعر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدافعي‭ ‬لضرائب‮»‬‭.‬

ويحتمل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬القادمة‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ديفنس‭ ‬وان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬اعلن‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬فان‭ ‬‮«‬ترانس‭ ‬ايرو‮»‬‭ ‬طلبت‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬بوينغ‭ ‬قبل‭ ‬افلاسها‭.‬

وقامت‭ ‬بوينغ‭ ‬باجراء‭ ‬تجارب‭ ‬طيران‭ ‬على‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الاربع،‭ ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬موجافي‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬حيث‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬والجاف‭ ‬هناك‭ ‬يحمى‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬الصدأ‭.‬

وسيتكلف‭ ‬تحويل‭ ‬طائرتي‭ ‬البوينغ‭ ‬747‭ ‬جامبو‭ ‬الى‭ ‬طائرتين‭ ‬رئاسيتين‭ ‬تتميزان‭ ‬بالفخامة‭ ‬نحو‭ ‬3,2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬لكن‭ ‬تأخير‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬يرفع‭ ‬التكلفة‭ ‬أكثر‭.‬

وتبيع‭ ‬بوينغ‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬بسعر‭ ‬390‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬التقنيات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬والمزايا‭ ‬الداخلية‭ ‬المختلفة‭ ‬والتحسينات‭ ‬الأخرى‭ ‬ترفع‭ ‬كلفتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬