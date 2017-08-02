عشرة ملايين دولار من العاهل السعودي للنازحين

النجيفي لـ ( الزمان): زيارة الصدر للرياض ستنعكس إيجابياً على العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اشاد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للسعودية ووصفها بالايجابية، فيما قال مكتب الصدر ان الزيارة اسفرت عن نتائج من اهمها تخصيص العاهل السعودي عشرة ملايين دولار إضافية لمساعدة النازحين والاتفاق على مواصلة التشاور خدمة لمصالح الشعبين. وقال النجيفي في حوار مع ( الزمان ) ينشر في عدد لاحق ان (ابعاد زيارة الصدر للسعودية ستنعكس على الجبهة العراقية الداخلية وتنهي الاحتقان الطائفي والعرقي)، مضيفًا انها (ستكون بادرة لانطلاق مشروع وطني كبير).وبشأن الاوضاع في الموصل، قال ان ( المدينة تعاني حالة فوضى كبيرة حيث تتزايد عمليات الخطف واخذ الثار بشكل شخصي او عن الطريقة العشائرية من دون الرجوع الى القضاء والسلطة التنفيذية )، موضحًا ان ( مهام مسك الارض في المدينة ستوكل للشرطة المحلية والحشود من اهالي الموصل والفرقة 16 بالتعاون مع الشرطة الاتحادية والقوات الامنية الاخرى بعد انسحاب القوات الامنية المحررة منها )، داعيا الحكومة لـ(زيادة عدد الشرطة المحلية واعادة المفصولين بعد تدقيق اسمائهم امنيًا).وفي شأن آخر، حذر النجيفي اقليم كردستان من ضم اية اراض اليه. وقال ان ( محاولة اقليم كردستان ضم المناطق المتنازع عليها بشكل احادي الجانب غير دستوري وغير ممكن وسيكون له تداعيات كبيرة على العلاقات مع اربيل وبغداد ). في غضون ذلك، قال المكتب الخاص للصدر ان زيارة الاخير للسعودية اسفرت عن نتائج عدة بعد ان توافقت آراؤه مع آراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إزاء العديد من القضايا التي تهم العراق . وبحسب البيان فإن الزيارة اسفرت عن العديد من النتائج وتضمنت بحث سبل التعاون بين البلدين، واستغلال الفرص في الاستثمار في العراق. وافاد بتوجيه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بتقديم عشرة ملايين دولار إضافية لمساعدة النازحين عن طريق الحكومة العراقية. واشار الى ان الزيارة شهدت ايضًا بحث افتتاح قنصلية عامة في النجف، وسرعة إنشاء خط جوي بين البلدين، وسرعة افتتاح المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وافتتاح معبر الجميمة مع النجف. وأضاف البيان أنه خلال الزيارة (أبدى الجانب السعودي رغبته في تعيين سفير جديد للسعودية في بغداد للنهوض بمستوى العلاقات)، مؤكدًا ان الجانبين اتفقا على (تبني خطاب ديني وإعلامي معتدل يدعو للتعايش السلمي والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين)، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية مع دول الجوار والتأكيد على استقرار المنطقة ومواصلة المشاورات لما فيه خير الشعبين والبلدين .الى ذلك كشفت تقارير صحفية سعودية عن نية زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم زيارة الرياض خلال المدة المقبلة لـ(تجذير الآفاق التي افتتحتها زيارة الصدر).وقالت التقارير ان الزيارة تهدف ( لتطوير الآفاق التي افتتحتها زيارة الصدر وتجذيرها). من جانبه، أكد مصدر سياسي، بحسب التقارير، تعاظم الشكوك لدى المحور الإيراني، من انفتاح الزعماء المقربين من المرجع الأعلى علي السيستاني على الرياض، فيما الهدف يكمن في إيجاد توازن في العلاقات العراقية الخارجية.

وكان الصدر أنهى، الثلاثاء زيارة إلى المملكة العربية السعودية استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها بنائب الملك محمد بن سلمان.وكان القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي قد نفى اول أمس تلقي الحكيم دعوة لزيارة الرياض .

ووجه الاعلام الايراني انتقادات لزيارة الصدر الى السعودية. وتساءل الصحفي الإيراني حسن رستمي في مقال مطول نشر في وكالة انباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن خلفيات الزيارة .وقال في المقال الذي حمل عنوان (عندما يصبح آل سعود هم المربية الأكثر حناناً من الأم) أن البعض انتقد الزيارة بسبب استمرار العمليات العسكرية السعودية باليمن وكذلك وجود مواجهات في المناطق شرق السعودية في حين يؤيد البعض الزيارة بوصفها قد تكون عاملا مساعدا لحل المشاكل بين السعودية وإيران.

واضاف ان (النظام السعودي يسعى لتوظيف هذه الزيارة لإيجاد الخلافات بين التيارات السياسية العراقية وإبعادها عن إيران، ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق). وفي المقابل ، أشاد رستمي بسياسات إيران في العراق متسائلا(ما الذي حدث فجأة حتى أصبحت السعودية التي كانت تتهم إيران بالطائفية، والتيارات السياسية المتماشية مع إيران بسبب التقارب الفكري، بالارتزاق والارتباط مع طهران، المربية الأكثر حناناً من الأم بالنسبة للعراقيين؟. وتابع (من السذاجة أن ينظر إلى الإجراءات السعودية ضد العراق وتغيير توجه الرياض حيال التيارات السياسية الشيعية على أنها جزء من النية الحسنة للسعودية)، بحسب رأيه.