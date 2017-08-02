الكهرباء تنفّذ مشروع خصخصة طاقة الشطرة

الناصري يعلن تأهيل تقاطع سوق الشيوخ بجهود ذاتية

ذي قار – باسم الركابي

باشرت محافظة ذي قار بتنفيذ 6 مسارات مرورية ضمن تأهيل تقاطع سوق الشيوخ بالجهود الذاتية لبلدية مدينة الناصرية، مطالبة وزارة الاسكان والاعمار و البلديات العامة بإكمال المشروع حال توفر الاموال .وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (تمت المباشرة بالجهود الذاتية لبلدية الناصرية بتأهيل موقع مجسر سوق الشيوخ الحالي عبر انشاء 6 مسارات مرورية ورصف مقترباته وتبليط التقاطع والشوارع المحيطة به وإعادة التقاطع المروري إلى وضعه السابقة وبكلفة 150 مليون دينار وبمدة انجاز 60 يوما، لتقليل معاناة المواطنين وحل الازدحام المروري الذي سببها توقف مشروع المجسر نتيجة للازمة المالية التي يمر بها البلد)، واضاف ان (مجسر تقاطع سوق الشيوخ يفترض ان يحل ازمة مرورية في المنطقة خلال الفترة الماضية لكونه يربط عددا من الاقضية والنواحي اضافة الى محافظة البصرة المجاورة ولكنه خلق مشكلة كبيرة لذي قار). واوضح الناصري ان (المحافظة ملتزمة امام المواطن لكن المشروع وزاري بكافة تفاصيله، وتوقف بسبب الازمة المالية وبعد جهد كبير استطعنا الحصول على موافقة الوزارة لإعادة المجسر الى وضعه السابق ضمن واقع حال فرضته ظروف البلد)، مطالبا (الوزارة بتوفير الاموال الضرورية لاكمال المشروع بعد ان انجز جزء اساس فيه لتجاوز ازمة المرور التي يشكلها تقاطع سوق الشيوخ الحيوي الذي يربط المحافظة بالمحافظات المجاورة وعددا كبيرا من الاقضية والنواحي).

سحب العمل

وتابع البيان ان (المحافظة دعت في 21 من تشرين الثاني 2014 الوزارة الى سحب العمل من الشركة المتلكئة بتنفيذ مشروعها لإنشاء مجسر التقاطع ويعد المشروع احد مشاريع الوزارة وتقدر كلفته الإجمالية بـ 54 مليار دينار، وبمدة انجاز قدرها عامين، وقد تمت إحالته في منتصف كانون الثاني 2014إلى شركة محلية قامت بالمباشرة بإعمال الموقع الأولية إلا إن المشروع قد تعذر إكماله اثر الأزمة المالية التي تأثر بها البلاد).وعلى صعيد متصل اعلن الناصري، عن المباشرة بتنفيذ توسعة مدخل الناصرية الغربي وبطول 7كيلو مترات وعرض 60 مترا، وبالجهود الذاتية لبلدية الناصرية. ونقل البيان عن الناصري القول انه (تمت المباشرة بمجموعة من المشاريع التي تشكل اضافة للمدينة وبالجهود الذاتية للدوائر المحلية لتجاوز اثار الازمة المالية التي اوقفت معظم المشاريع الخدمية، حيث باشرت بلدية الناصرية بمشروع توسعة مدخل الناصرية الغربي بعد سنوات طويلة من انشائه)، واضاف ان (المدخل كان غير لائق وسبب العديد من الحوادث المرورية والزحام بسبب ضيقه وكثرة المركبات المارة عليه لأنه الطريق الرئيسي الموصل لبغداد وبقية المحافظات)، وثمن الناصري (جهود العاملين والقائمين على البلدية التي تنفذ حاليا مشاريع عدة منها شارع مطار الناصرية وتقاطع سوق الشيوخ وبجهودها الذاتية)،مؤكدا ان (هناك الكثير من المشاريع وبالتأكيد نحتاج دعم الوزارات المركزية لتنفذيها وبما يقلل من اثار الازمة الاقتصادية على المواطنين). واكدت مديرية توزيع كهرباء الجنوب انها ماضية في تنفيذ مشروع خصخصة الكهرباء ونصب العدادات الذكية في قضاء الشطرة التابع للمحافظة لان ذلك قرار اتحادي، مؤكدة ان المشروع سيصب في مصلحة الشرائح الفقيرة وسيشيع ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة.

نقل إعتراض

وقال بيان للمديرية تلقته (الزمان) امس أن (مدير التوزيع محمد عبد الامير الحلفي بحث مع وفد من اهالي القضاء ضم عضو مجلس المحافظة رحيم الخاقاني، وحسين علي الخيون لنقل اعتراض اهالي ووجهاء المحافظة والقضاء)، واشار الى (ضرورة العمل بثقافة الترشيد للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية)، مؤكدا (اهمية مشروع نصب العدادات الذكية للمواطنين كونه الحل المثالي والحضاري لازمة الكهرباء وسيخدم المواطن الفقير قبل غيره)، واضاف ان (المديرية هي جهة تنفيذية للتعليمات والقرارات المركزية وان هذا المشروع هو شان اتحادي وفق قوانين صادرة من مجلس النواب).