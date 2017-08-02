إعلان جدول إمتحانات الدور الثاني للتعليم المهني

التربية تؤكد تسرب 20 بالمئة من طلبة المدارس

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزارة التربية عن تسرب 20 بالمئة من الطلبة من المدارس وان الظاهرة تتنافى مع قانون التعليم الالزامي.

وقال الوزير محمد اقبال في بيان امس إنّ (ظاهرة التسرب تتنافى مع قانون التعليم الالزامي لاسيما أنه شكل نسبة 20بالمئة على وفق عينة الدراسة التي أجرتها وزارة التخطيط)، واضاف ان (الوزارة تسعى الى إعادة التلاميذ المتسربين الى مقاعد الدراسة، فضلاً على أُولئك الذين اضطروا الى ترك التعليم بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم، مما استدعى استيعابهم ضمن مشروع حقك في التعليم، ومن خلال البرنامج الذي ترعاه الوزارة بهذا الصدد).

واوضح البيان ان (المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى سباقة في هذا المجال حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المعاون الفني وعضوية مدير التعليم العام والملاك، والتخطيط والإشراف التربوي والامتحانات، ومسؤولة الملاك الابتدائي، ورياض الأطفال لمناقشة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وبيان أسباب هذه الظاهرة، والآثار المترتبة على ذلك ودراستها، عبر مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تتطلبها العملية التعليمية).

ويذكر ان نتائج امتحانات طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2016/ 2017 شهدت تدنياً ملحوظاً في نسب النجاح فيما يترقب طلب السادس الاعدادي هذه الأيام اعلان الوزارة لنتائج امتحاناتهم هذا العام.

وعلى صعيد اخر اعلن اقبال عن ان مستشارية الامن الوطني تثبتت من سلامة موقف 2487 من منتسبي تربية محافظة نينوى و205 من منتسبي تربية محافظة صلاح الدين و7 من منتسبي تربية محافظة كركوك المباشرين في شهر أيار الماضي من العام الحالي.

وتابع إقبال في في بيان امس ان (إطلاق رواتبهم سيتم عاجلاً)، موضحا(متابعة هذا الملف بشكل شخصي لغاية استكمال كافة الأسماء، وتأمين صرف رواتبهم حتى في ايام العطل الرسمية)، وأضاف ان (الوزارة جادة وتبذل قصارى جهدها لإتمام هذه المهمة دون تأخير).

وأعلنت الوزارة جدول امتحانات التعليم المهني للدور الثاني للعام الدراسي 2016 – 2017.واضاف البيان ان (جدول الامتحانات يشمل الفروع والتخصصات المهنية الصناعي، والتجاري، والفنون والتطبيقية، والزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات، والتمريض).