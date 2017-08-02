إعتقال شخص في كركوك متهم بقتل العشرات من الجنود

الحيالي في الأنبار لوضع خطة تحرير القائم وعنة من داعش

بغداد – محمد الصالحي

بحث وزير الدفاع عرفان الحيالي مع القيادات الامنية في قاعدة عين الأسد بالانبار الاستعدادات الأخيرة لإنطلاق معركة تحرير المناطق الغربية، فيما انهت القوات الأمنية في محافظة ديالى عملية تعقب خلايا تنظيم داعش” خمس قرى شمال شرقي المحافظة.

وقال مصدر امس ان (الحيالي وبصحبة عدد من القادة الامنيين وصلوا الى مبنى قاعدة عين الاسد غربي الانبار، للاطلاع على الاستعدادات العسكرية المتخذة في عملية تحرير اقضية عنة وراوة والقائم). واضاف ان (الحيالي اجرى فور وصوله الى قيادة قاعدة عين الاسد اجتماعا للقيادات الامنية المشرفة على القطعات العسكرية لاطلاع على الخطط الامنية لتحرير المناطق الغربية بالتزامن مع انكسار معنويات داعش اثر هزيمتهم في الموصل). واشار المصدر إلى أن (الاجتماع نافش الاستعدادات الاخيرة المتخذة في زيادة زخم المعركة ضد ارهابي داعش).

إنتهاء إستعدادات

موضحا أن (زيارة الحيالي تأتي في ظل الاستعدادات الاخيرة لاقتحام هذه المناطق بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات العسكرية). وقال مصدر أمس ان (طيران الجيش قصف تجمعات داعش في قضاءي رواة والقائم، ما ادى الى مقتل 13 ارهابيا معظمهم من جنسيات اجنبية لم يتسن معرفة هوية المستهدفين لان المنطقتين المستهدفتين خاضعة لسيطرة).واضاف أن (داعش نقلت مقراتها المنتشرة سابقا في الطرق الرئيسية والفرعية في تلك المنطقتين الى الاحياء السكنية على خلفية استهدافها من قبل الطيران الحربي). مبينا أن (قصف تجمعات داعش جاء على خلفية معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافها). وفي ديالى قل رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ (الزمان) أآمس ان (عملية تعقب خلايا داعش النائمة في خمس قرى شرق قضاء المقدادية انتهت بعد إكمال محاورها الرئيسة من قبل القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي).وأشار إلى أن (العملية أسفرت عن ضبط مضافة لتنظيم داعش وتفكيك عبوة ناسفة دون أية إصابات) . وكان التميمي قد اعلن عن انطلاق عملية عسكرية مشتركة لتعقب لخلايا نائمة مرتبطة بداعش في خمس قرى ضمن المقدادية.وقالت قيادة شرطة محافظة ديالى في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوة أمنية مشتركة من مديرية أفواج الطوارئ ودوريات من سرية سوات الأولى وقسم شرطة جلولاء ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية دمرت ثلاث مضافات لعناصر عصابات داعش في قرية ربيعة قرب ناحية السعدية وتفجير عبوتين ناسفتين و45 نضيدة لجهاز الموترلا).

قصف جوي

وفي الموصل قال مصدر امس ان (قصفا جويا استهدف رتلا في الضواحي الغربية لقضاء تلعفر اسفر وفق المعلومات المتوفرة عن مقتل ابو اسماعيل وهو مسؤول معسكرات تدريب مسلحي داعش في تلعفر واحد القيادات البارزة في التنظيم).واضاف ان (داعش دخل حالة انذار في مركز تلعفر تحسبا من تكرار عمليات القصف لمقاره الرئيسية). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية القت القبض على اربعة من المتعاونين مع داعش من خلال اتصالات وبعض الوثائق). مبينا ان (القوات الامنية نقلتهم لاحد المراكز الامنية للتحقيق معهم).واشار المصدر الى ان (عملية القاء القبض تمت في حي سومر) مبينا ان (سكان الحي ساعدوا القطعات العسكرية والاستخبارات في كشف بعض الخلايا المتعاونة مع باقي قادة داعش وخلاياهم).وفي كركوك اعلنت مديرية شرطة الاقضية والنواحي عن اعتقال قيادي في ما يسمى بجيش المجاهدين محكوم غيابياً بعشرين عاما. وقال مدير الشرطة العميد سرحد قادر في تصريح امس ان (قوة من مديرية شرطة الاقضية والنواحي في الشرطة تمكنت من اعتقال قيادي بارز في ما يسمى جيش المجاهدين في احد احياء جنوب شرقي كركوك). مبيناً ان (معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليه وهو محكوم غيابياً بعشرين عاماً). واضاف قادر ان (المعتقل شارك بالهجوم في عام 2012 على احد مقرات الفرقة 12 للجيش بقضاء الحويجة حيث قدمت شرطة الاقضية والنواحي الدعم للجيش في صد الهجوم وقدمنا شهداء وجرحى حيث استشهد 11 جنديا فيها).واوضح قادر ان (الارهابي اعترف على تلك الجرائم). مشيرا الى (ضبط بحوزته كميات من الاعتدة اثناء عملية اعتقاله).