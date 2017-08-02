عراقيات

تسميات جديدة لمضامين قديمة – ماجد الكعبي

لستُ ضد أحد من الكيانات السياسية والأحزاب المتسيدة في الساحة العراقية، وبالمقابل لستُ مع أحد، ولكن هذا لا يعني أنني (المفلس الأمين في القافلة) كما تقول الأمثال، ولعل هذا مايطمئنني إلى أن أقول قولي صادقاً كمواطن تسعده آمال في أن يرى في بلده كيانات سياسية ناضجة ومسؤولة وتهمها مصلحة شعبها وتعمل لخدمته وإنقاذه من الوحل الذي هو فيه طوال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق، ووضعه الراهن الذي هو أولا وأخيراً الحصيلة المرة للاحتلال..!!

في هذه الأيام بدأ السباق إلى تغيير التسميات التي بدأتها قيادة المجلس الإسلامي الأعلى، وتبعتها تسريبات عن نية المالكي وأعوانه لطرح تسميات جديدة لأحزابهم وقواهم، كما تم تسريب تسميات جديدة لكتل جديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ولرئيس البرلمان سليم الجبوري و و و الخ ..!!

هذا التسابق في ميدان التسميات لا يبعد عن التهيؤ لخوض الانتخابات القادمة التي يبدو أنها الكعكة المنتظرة والحلم الأخضر للوجوه الفاشلة في تجربة ممارستها للسلطة على مدى سنوات !!

فهل يُعقل أن شعباً كالشعب العراقي الأصيل والفطن تنطلي عليه اللعبة ..؟؟

بل لنقل هذه الحيلة السياسية بهذه السذاجة ..؟!

إذا قبلها وأقدم على تهيئة الفرصة لأستلامها مقاليد الأمور فعليه أن لايشكو كماشكا سابقاً وهتف، وعليه أن يتجرع الثمار المرة للساسة الفاشلين، بل أشباه الساسة الذين هيأت لهم الأقدار أن يتولوا سلطة وهم ليسوا أهلاً لها.

وخيار الشعب الآخر أن ينتخب وفق خيارته مَنْ يراه مؤهلا لتحقيق مطالبه بعيداً عن المغريات أو ألأعيب تغيير التسميات .

أننا كشعب مُثخن بالجراح والهموم، ومدننا مخربة، وأموالنا منهوبة، وخزائننا فارغة، وأيامنا مظلمة، والغصة تملأ صدورنا، فلا تنفعنا تصريحات جوف، ولا تغرينا لعب انتخابية تبدو كأنها لعب الأطفال، فقد أصبحنا في مرحلة دراية ورشدٍ تعلمناها من مرارة الأيام ولن نرضى إلا بالذي يحقق حداً من الطموح يتعامل معنا كبشر له أحلامه وطموحاته، فلم نعد قطيع أغنامٍ لراعٍ أعمى ..!!

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