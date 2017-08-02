الكهرباء بأفضل حالاتها في مواجهات جولة الممتاز

الميناء يستعيد نغمة الفوز والطلاب يعمّقون متاعب زاخو

الناصرية – باسم الركابي

استعاد فريق الميناء البصري نغمة الفوز عندما نجح بالتغلب على مضيفه النجف بثلاثة اهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى ضمن الدور 36 من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده الى 60 نقطة في الموقع السادس قيل ان يتجمد رصيد النجف 48 في الموقع التاسع

وسجل للميناء محمد شوكان د13 وحسام مالك 23 قبل ان يقلص امير صباح الفارق د35 لينتهي الشوط الاول بتقدم الميناء بالنتيجة المذكور فيما نجح النجف اعادة المباراة للبداية عن طريق امير صباح لكن الميناء رفض نتيجة التعادل وتمكن من تحقيق الفوز قبل دقيقتين على نهاية الوقت ليقهر اصحاب الارض في تلقي الخسارة الثالثة تواليا في المدينة امام الوسط والطلاب والميناء امام تراجع في اضعف فترة يمر بها النجف والمدرب عماد محمد الذي بات في موقف صعب قد يهدد مستقبله في البقاء مع الفريق في ظل التراجع للموقع التاسع كما يظهر احتجاج الانصار على النتائج المخيبة من خلال عزوف الاغلبية عن متابعة المباراة وبعد اتجاه الفريق عكس رغبتهم.

الفوز الثاني

ويكون الميناء قد كرر فوزه الاول في البصرة على النجف في نتيجة معنوية لانه سينهي الموسم في موقعه الحالي في ظل فارق الخمس نقاط مع الزوراء وبقيت له مباراتين الاولى عندما يخرج للطلاب والاخيرة مع الشرطة وكلتيهما صعبتان مع عودة الفريق لسكة الانتصارات بعدما كان قد خسر مع كربلاء وتعادل مع الامانة وتاثر في مباريات الجولات الاخيرة بعدما تلقى ست خسارات اثرت على مشوار الفريق الذي سينهي الموسم خارج رغبة الانصار والمنافسة التي تعثر في اهم المباريات منها في ملعبه وحتى مع فرق اقل منه مستوى وتردد في نتائج الذهاب التي عرقله المهمة في وقت المدرب الروماني والحال لغازي فهد الذي واجه صعوبات كبيرة بعدما تراجعت النتائج ما انعكس على الموقف الذي يظهر به الفريق الذي لم يعكس اهتمام جمهوره الذي واصل الضغط على اللاعبين امام طموحات تحقيق النتائج التي تباينت من فترة لأخرى قبل ان يغيب في الظهور باهم اوقات المنافسة وخذل جمهوره في بعض المباريات والتراجع في سلم الترتيب وقد لايشعرون بطعم الفوز لانه لم يأتي بوقته بعدما حل الخراب في مسار الامور.

جمهور الميناء

ومؤكدان جمهور الميناء لم يعر اهمية لنتيجة الفوز في ظل الحال الذي يمر به الفريق الذي كان قد خرج من مسار المنافسة وتأخر فيها رغم ما يملكه من عناصر مهمة واسماء تلعب للمنتخب الوطني لكنها اكتفت بتحقيق النتائج المخيبة والفوز في نظرهم سيكون للذكرى امام الفريق الذي دخل الدوري على امل ان يكون احد المنافسين على اللقب او احد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الخارجية.

فشل اللاعبين

لكن اللاعبين فشلوا في امتلاك قرار نتائج المباريات كما خطط لها في بداية الموسم الذي سار عكس رغبة الكل واستمر الفريق يعيش فترة غير جيدة والفشل في التصرف حتى امام الفرص المناسبة التي يتحسر عليها الفريق الذي يجد نفسه قد تأخر للموسم التالي دون ان يخرج بما يريده جمهوره الذي قدم دعما مهما عبر مصاحبة الفريق لجميع مبارياته وتوقع المراقبين ان يكون الطرق القوي في المنافسة التي خرج عن مسارها قبل ان يقدم موسما للنسيان ولأقيمه لنتيجتي مباراته امام الطلاب والشرطة عندما تظهر الاولى صعبة في ظل التطور الذي عليه الطلاب بعد تحقيق فوزين متتالين عندما هزم النجف في ملعبه وزاخو بنتيجة عالية بهدف لأربعة والحال للقاء الشرطة الباحث عن الاستفادة من نتائج اخر مبارياته من اجل الحصول على الوصافة.

استمرار الكهرباء

وواصل الكهرباء نجاحته اللافتة عندما حقق الفوز الرابع تواليا حينما تغلب على الحدود بهدفين لواحد سجلهما كرار حميد وحسن علي ليضيف النقطة الثانية عشر لرصيده الذي ارتفع الى ست وثلاثين نقطة في الموقع الرابع عشر والتطلع الى موقع افضل وبما يكون قد حصل امس اذا ما نجح الجوية في الفوز على ميسان بنتيجة كبيرة كما متوقع وقد يستفيد الكهرباء من فارق الاهداف.

الشيء المهم

والشيء الاهم في مشاركة الكهرباء ان يعكس نفسه طرفا لايمكن التقليل من شانه ويلعب في الوضع الطبيعي متجاوز الامور الاستثنائية كما حصل في المرة الاولى التي تدهورت نتائج كتيبة علي عطية الذي يجد الامور تسير بالاتجاه المطلوب وتخدم مهمته الشخصية قبل ان يقدم الفريق في حالة افضل من الموسمين الاخيرين عندما بقي الفريق بصعوبة في البطولة التي زادت فيها من حظوظه وهو يحقق النتائج المتقدمة بهذه الطريقة ويظهر من بين الفر ق القليلة في ان يحقق هذا العدد من النتائج الايجابية المتوالية في اصعب فترات الدوري بفضل اداء لاعبو الفريق المستويات المطلوبة عندما حسموا المهمة في الوقت القاتل عن طريق اللاعب حسن علي ليقدم النتيجة والنقاط كاملة لفريقه.

الشيء الاهم

وهذا الاهم في ان يتواصل الفريق في تحقيق النتائج الجيدة عندما هزم السماوة في عقر داره ثم التغلب على نفط ميسان وعلى الكرخ قبل ان يخرج من ملعبه بالفوز الرابع في مهمة لم تكن سهلة قبل ان يؤكد الفريق قوته واستمراره في تحقيق النتائج التي يخطط لها المدرب الذي يظهر مرة اخرى للواجهة كما كان قبل موسمين مع الجوية عندما قاده للمباراة النهائية وخسرها امام نفط الوسط قبل ان يجد ضالته مع الفريق الحالي ويقوده الى النتائج المهمة التي تظهر مقبولة من ادارة النادي التي تلمس التحول في مشاركة الفريق التي تظهر افضل من المشاركات الاخيرة التي هدد فيها بالهبوط

الفريق يظهر متوازن من حيث القوتين الهجومية والدفاعية وله مباراتين عندما يستقبل زاخو الدور المقبل.

كما يستقبل الطلاب في المباراة الاخيرة في الاختبار الاهم الذي مؤكد يريد الفريق ان يتك بصمة من خلال التغلب على الطلاب من جانه تكون قد توقفت النتائج المهمة لفريق الحدود الذي يكون قد تلقى الخسارة الثانية عشر في نفس موقعه الحادي عشر 38 نقطة في مكان مناسب لقدرات وجهود اللاعبين وطبيعة المشاركة التي اعتمد فيها وانفتاح المدرب عمادنعمة على اللاعبين الواعدين اذين نجحوا سوية في انقاذ موسم الفريق والوصول الى هدف المشاركة بعد خوض 34 مباراة حقق الفوزفي 8 مباريات والتعادل في 14 وسجل 34 وعليه 42 وقدم موسم تجاوز فيه مشاكل البقاء الذي بقي يبحث عنه منذ بداية الموسم الذي سيكون امام مهمتين صعبتين عندما يواجه الزوراء وبعدها الجوية لكن لايهم من يلاعب الفريق الذي استقر في مكانه الحالي وكشف عن رغبة المنافسة وتحقيق الهدف الغلي حيث الاستمرار في الدوري مع المدرب نعمة الذي يعداهم مرتكزات الفريق بفضل علاقته مع الادارة والاستمرار مع الفريق لهذه الفترة الطوية وتزداد التكهنات ببقائه مع الفريق للموسم المقبل الذي يحتاج الى تعزيز صفوفه بلاعبين اخرين بعد الوقوف على الاخطاء التي رافقت موسم مهم للفريق بسبب طول فترة الدوري وقوة اغلب الفرق وتباين الامكانات.

فوز عريض للطلاب

وحقق الطلاب فوزا مهما بتغلبهم على زاخو بأربعة اهداف لواحد لبقون في موقعهم السابع 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن الامانة الذي يعمل حبيب جعفر التمسك به بقوة لانه افضل من لتاسع الى ما قبل الفوز الذي عاد به من لنجف الدور الماضي قبل ان يضيف نقاط الفوز المتوقع على زاخو الذي يدين بالنتيجة عبر الى اللاعبين كرار علي ومهند ارزيج وستر ياسين ابو كونيه بعدما نجحوا في التهديف وتقديم الفوز للأنصار الذي قد يقبل في النتيجة امام الموقع المتأخر الذي يدافع عنه المدرب الثلث الذي قدم نجاحات في الوقت المطلوب وانقذ الفريق بعد تراجع الامور في وقت المرب الثاني مظفر جبار قبل ان يتر كالمهمة التي يديرها بيسر جعفر وهو مستمر في تحقيق النتائج مع اخر مباراتين للطلاب عندما يستقلون المساء ثم يختتمون الموسم مع الكهرباء ومؤكد ان عملية البحث تجري من قبل اللاعبين والمدرب سوية باتجاه تحقيق النجاحين المقبلين سيكونان مهمين للجانب الشخصي للمدرب الذي يسعى للبقاء موسم اخر مع الفريق الذي يعشقه من كان لاعبا قبل ان يصبح اليوم مدربا ويطمح بالبقاء مع الفريق ويبدو مقبولا من قبل جمهور الفريق الذين عانوا الامرين في مشاركات الفريق الاخيرة وهو يمر من فشل الى فشل وتنهي احلام الكل في ان يتمكن الطلاب في تحقيق ولو موقعا يؤله لمشاركة خارجية غابت عنها لفترة طويلة.

ولايمكن التقليل من مشاكل الفريق حيث الضائقة المالية التي طالت الفريق مرة اخرى ومنتظر ان يتعرض لعقوبات الاتحاد الاسيوي اذا لم تسدد مستحقات اللاعبين لمحترفين. ومهم ان تلتفت ادارة الفريق الى معالجة لمشاكل التي رافقت المشاركة التي استمرت قلقلة وبعيدة عن رغبة الفريق الذي استمر متأخرا عن اقرنه الفرق الجماهيرية ويبقي يلعب في اسمه وتاريخيه ولابد من راجعة الامور بسرعة وتداركها قبل فترة التحضير للموسم المقبل المتوقع ان يصطدم مرة اخرى بالضائقة المالية وامام ذهاب الاتحاد الى تحديد عقود اللاعبين التي لايمكن السيطرة عليها وكان الاجدر ان تبقى تدار ك من قبل الاندية نفسها وعلى الاتحاد ان يهتم بايجادالية مناسبة لتنظيم الدوري اكبر مهامه ا التي اربكت حسابات الكل والضحية الفرق بسبب طول فترة الدوري وهنا المشكلة الابرز ونجدد المطالبة في اهمية اخضاع الدوري الى اراء المعنين والتنيق معهم من اجل ايجاد الحلول المناسبة ليس من حيث الالية فقط بل من الناحية التنظيمية واقامة المبارياتفي مواعيد واضحة ولو لم تاتي بجديد ازاء عرض المقترحات في كل موسم ويبدولايوجد من يقرا ويسمع في الاتحاد.

مشاكل زاخو

من جانبه زادت النتيجة القاسية التي تعرض لها زاخو من مشاكله في البقاء وهو يقف على بعد موقع من دائرة الهبوط 22 نقطة على بعد نقطة واحدة من فريق الحسين والمشكلة ان الفرق الاربعة الاخيرة فقدت لروح المنافسة والعمل على تغير الامور لتدارك هذه المشكلة التي باتت تؤرق فرق زاخو والحسين والسماوة والكرخ وبات تتسير في خطوات سريعة للوراء حتى لم يتمكن ايا منها من تحقيق والفوز في الجولات الثلاث الاخيرة

وبقيت لممثل اقليم كردستان مباراتين الاولى سيلعبها في بغداد مع الكهرباء وتظهر صعبة بعد التحول الذي عليه الكهرباء الذي نحج في تحقيق النتائج وفي صحوة يريد ان يستمر فيها للنهاية وتظهر مناسبة لزاخو في الإطاحة بأصحاب الارض بشرط اللــــــــعب بتركيز وقوة وليس كما حــــــــــصل امام الطلاب بعدما تقدم الفريق بهدف اللاعب سامح رستم د20 وكانت بمثابة الفرصة والانذار الحقيقي للطلاب قبل ان ينحني زاخو وتتقبل شباكه اربعة اهداف ابقته في موقعــــــــه السادس عشر وزيادة معانات البقاء التي تعقدت في ادوار الحسم لحقيقية والمشكلة الاكبر انه سيلاعب الزوراء في احر مبارياته في ملعبه بزاخو ومؤكدان عمادعود يصر على المنافسة حتى الرمق الاخير املا في انقاذ موسم الفريق.