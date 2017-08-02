صراع لقطع تذكرتي صعود قطار الممتاز

الكوفة تلاعب الديوانية غداً والصناعات تواجه غاز الشمال

الناصرية -الزمان

تنطلق يوم غد الجمعة الرابع من اب الجاري منافسات الدور الحاسم والاخير لفرق الدرجة الاولى الاربعة الصناعات والكوفة وغاز الشمال والديوانية لتاهل فريقين للدوري الممتاز بكرة القدم عندما يلتقي مرة اخرى فريقا الكوفة بطل مجموعة الفرات الاوسط والجنوب مع الديوانية الذي كان قد تاهل للمباراة المذكورة اثر فوزه المهم الذي حققه الصناعة اول امس بأربعة اهداف لهدفين سجل منها مرتضى احمد ثلاثة اهداف قبل ان يضيف عماد عبد الزهرة الرابع في الوقت المناسب ليقضي على احلام الصناعة في التقدم للمربع الذهبي والبقاء موسم اخر في دوري المظاليم بعدما فشل في التخلص منه والعودة لمقعده بعد موسم فشل الفريق في تحقيق ماكان يأمله بقيادة المدرب في وقت لعب الديوانية بالمستوى المطلوب ونجح بدعم جمهوره الكبير الذي حضر بقوة لملعب المباراة في نادي الكرخ وشكل دعما كبير للمهمة التي نجح فيها الفريق وتخطى اهم منافس له في جميع ادوار البطولة وانتقل الى الدور الحاسم ويقف امام خطوة العودة الى الدوري الممتاز بعد سلسلة نجاحات انطلق فيها من تصفيات المحافظة التي تجاوزها بثقة عالية بفضل فترة الاعداد التي انطلق فبها منذ بدابة الموسم بعد انتداب المدرب عادل ناصر قبل ان يتركها لقصي منير الذي انتقل بالفريق من تصفيات المجمعة الجنوبية التي ضيفها نادي الناصرية عندما تغلب على العزة بهدف وعلى الناصرية وتعادل مع الكوفة بثلاثة اهداف ومع ميسان سلبيا وترشح ثانيا عن المجموعة وبحسب نظام وتعليمات البطولة (يترشح اول وثاني كل مجموعة للعب في بغداد حيث تلعب الثلاث الثواني الديوانية والصناعة والبيشمركة فيما بينها ويترشح الاول من بينها للعب مع اوائل المجموعات الكوفة والصناعات الكهربائية وغاز الشمال. اي تبقى اربعة فرق تلعب فيما بينها على ان يترشح فريقان للدوري الممتاز للموسم المقبل قبل ان ينسحب ثاني المجموعة الشمالية البيشمركة ما سهل من مهمة الديوانية الذي كشف غن رغبته وقوته في التعامل مع مباراة الصناعة كما يريد عندما قدم المستوى المطلوب وحقق ما كان يطمح اليه على امل ان تاتي ظروف اللعب في الدور الحاسم بطريقة اخرى والتطلع الى حسم مباراته الاولى يوم غد مع جيرانه الكوفة اللذين سيلتقيان مرة ثانية خلال اقل من شهر بعدما انتهى اللقاء الاول في الناصرية بتعادلهما بثلاثة اهداف قبل ان ينتقل الكوفة متربعا على هرم المجموعة ويعود يوم غد لمواجهة الديوانية واللعب بطموحات الفوز ومواصلة تحقيق الخطوات الناجحة امام العودة واللعب في الدوري الممتاز بعدما قدم مباريات مهمة في تصفيات المحافظة ومجموعته ولعب بروح الفوز وامن استيعاب المباريات كما عكس قوته الهجومية عندما سجل خمسة عشر هدفا في سجل مهم يؤكد قدرة الفريق ومدى استعداده للمهمة التي سيكون امام مباراة صعبة يوم غد بعدما ظهر الديوانية في الحالة المطلوبة وسجل افضل نتيجة له في الموسم ما رفع من حظوظه في خوض مبارياته المقبلة بثقة عندما يكون على اتم الاستعداد في مواجه الكوفة وكلهما يعرف الاخر ويلعبان في ظروف مشابهة ما يجعل من المهمة صعبة على الطرفين في مواجهات تحسب بدقة ولايمكن التفريط حتى بالهدف امام تعلق الامر بالمنافسة التي ستكون معقدة بسبب عدد المباريات التي تتطلب من الفريق خوضها بحذر شديد من اجل التقدم للأمام وحسم الامور.

الصناعات وغاز الشمال

وتجري في نفس الوقت المباراة الثانية بين فريقي الصناعات الكهربائية بطل المجموعة الاولى وغاز الشمال بطل المجموعة الشمالية وتظهر اهميتها مشتركة لكليهما من اجل تحقيق البداية المطلوبة امام عدد المباريات التي ستلعبها الفرق والعمل على الخروج من الدور الاول بالنتيجة الايجابية لانها تشكل دعما لاي منها وزيادة الحظوظ في الصراع من اجل قطع تذكرة التأهل التي سيتمتع بها فريقان فقط اذا ما طبقت تعليمات البطولة التي تنص على ذلك.

افضل حالاته

ويظهر الصناعات في افضل حالاته الذي يواصل مبارياته بسجل نظيف في كل مراحل البطولة التي تصل اعدت اماله في حسم التاهل بعد الظهور الفني في مجموعته وهو الذي استعدلها منذ بداية الموسم وحافظ على مسار اللعب والاداء والنتائج التي يرى الاهمية الاستثنائية لان الذي تحقق في سابق المراحل يكون قد انتهى واصبح في الماضي المطلوب تقديم المستوى العالي في مرحلة الحسم للبطولة الماراثونية التي ارهقت الفرق من كل جوانبها قبل ان تصل الى دورها الحالي وامام طموحات مشتركة للفرق الاربعة التي تتطلع الى قهر السباق الذي سينطلق يوم غد من اجل تحقيق حلم اللعب في الدوري الممتاز وفسح المجال للفريقين المذكورين والتطلع للعب لاول مرة في البطولة الاولى الحدث الاكبر اللذين يأملان تحقيقه سوية ويظهر الصناعات قوي ومتكامل ويمتلك مجموعة لاعبين قدمت امكانات علية ولان الفريق يتطلع الى اللعب في الدوري الممتاز منذ ثلاثة مواسم وصل فيها الى نفس الدور الذي يامل ان يتجاوزه هذه المرة.

من جانبه نجح غازالشمال في العبور الى الدور المذكور عبر مجموعة سهلة امنت له التصدر والوصول الى المرحلة الحالية والامل في ان يكون ممثلا لمدينة كركرك و بعد هبوط الفريق الاول كركرك ما يدفع الفريق الى تقديم المشاركة المهمة من خلال الاستمرار في نجاحته عندما قهر البيشمركة واستمر في البطولة التي يكزون استعد لها وهو الذي ينتظر لها منذ فترة بعدما ابعد الموسم الماضي كعقوبة لخروقات فنية لكنه اليوم في وضع متكامل عبر القدرات المالية التي تتمتع بها الشركة الراعية والاعتماد على لاعبي المدينة الذين يريدون اللعب بتركيز للاستمرار مع الفريق واللعب في الدوري الممتاز حيث الفوائد المالية من الرواتب والعقود التي تختلف عن البطولة الحالية التي تشكل اليوم تحديا للفريق الساعي الى الانتقال الى اهم البطولات المحلية.

تصفيات البطولة

وكانت تصفيات البطولة قد انطلقت في اذار من العام الحالي بمشاركة 75 فريقا مثلت اغلب المحـــــافظات عندما راحت تلعب فرق المحافظات فيما بينها وانتقلت الى نظام المناطق حسب الرقــــعة الجغرافية بمعدل ثلاثة فرق من المنطقة الجنوبية الناصـــرية وميــــسان والعزة ومثلها من الفرات الاوسط وهي الديوانية والكوفة والجماهير وثلاثة فرق من بغداد الصناعات والصناعة والشعلة وثلاثة فرق من المنطقة الـــــــــغربية حيث سامراء والعلم وبيجي ومـــــثلها من الشمـــــال حيث غاز الشمال والثـــــورة والبيشمركة بعدما لعبت الدور التاهيلي للفترة من التاسع الى الثالث والعشرين من تموز الجاري ويامل ان تنتهي في هذه الايام.