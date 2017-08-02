الأتلتيكو يتأهل لنهائي بطولة أودي

{ برلين – وكالات: قلب أتلتيكو مدريد تخلفه بهدف أمام نابولي للفوز بهدفين اول امس الثلاثاء، بافتتاح بطولة أودي على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.

تقدم نابولي، أولاً بالدقيقة (56) عبر الإسباني خوزيه كاييخون، قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد هدفين متتاليين في الدقيقتين (72، 81) عبر فيرناندو توريس، وفييتو على الترتيب.

ومن المقرر ان يلتقي أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة أودي مع الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وليفربول، الذي سيقام في وقت لاحق من اليوم، فيما سيلتقي نابولي مع الخاسر.

اختار دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو طريقته المفضلة (4-4-2) بوجود الثنائي توريس، وجريزمان بالمقدمة، فيما استمر ماوريسيو ساري، مدرب نابولي على طريقته المعهودة منذ عامين (4-3-3) بوجود البولندي ميليك، في قلب الهجوم، ومن جانبه الثنائي كاييخون، وإنسيني.