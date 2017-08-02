هدية بينيتيز على طريق التوهج مع مدريد

كوفاسيتش مطلوب في أندية كبرى بعد تألقه بالليغا

{ مدريد – وكالات: عامان مرا، منذ أن طالب رافائيل بينيتيز إدارة ريال مدريد، بالتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش، لدعم كتيبة الوسط في الفريق.. هذا الموهوب صاحب الـ 21 عامًا وقتها، كان يلعب لإنتر ميلان، الذي تنبأ بتطوره وخطفه من دينامو زغرب الكرواتي. ربما تكون نقطة إيجابية، أو هدية ثمينة قدمها بينيتيز للملكي، خلال فترته التي لم تمتد لأكثر من 7 أشهر، حتى تمت إقالته في مطلع 2016، لسوء الأداء والنتائج، فضلا عن خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة (0-4). ورغم أن بينيتيز لم يعتمد بصورة أساسية على كوفاسيتش، بعدما ضمه في صفقة كلفت إدارة الميرنجي 35 مليون يورو، إلا أن خليفته زين الدين زيدان، تسلم الهدية، وآمن بموهبة الكرواتي ومنحه دقائق أكثر، وفي صيف 2016، رفض التفريط فيه وأغلق الباب أمام محاولات شرائه. بالنسبة لكوفاسيتش، فلم يكن الموسم الأول له مع الملكي، ملبيًا لطموحاته، حيث لم يبدأ أساسيًا إلا في 8 مباريات، ووصل عدد الدقائق التي لعبها في جميع البطولات إلى 1414 دقيقة. وكان الموسم التالي أفضل كثيرًا لكوفاسيتش، بعدما أصبح أحد الخيارات المفضلة لزيدان، كما أن الظروف خدمته بتعرض لاعبي الوسط مودريتش وكاسيميرو للإصابة في بداية الموسم، فكانت النتيجة زيادة عدد الدقائق التي شارك فيها إلى 2154 دقيقة.

جوكر صغير السن

يتمنى أي مدرب، أن يمتلك لاعبًا بمواصفات كوفاسيتش، فهو سريع، يتمتع بقوة بدنية ولياقة عالية، يجيد الانطلاق، ويتميز بدقة التمرير والقدرة على التسديد، فضلا عن إجادة قطع الكرات. كما يحسب للموهوب الكرواتي، 23 عامًا، قدرته على شغل جميع مراكز الوسط بجودة عالية، فقد استخدمه زيدان لتعويض كاسيميرو طوال مدة غياب البرازيلي، كما أنه حل بديلا لمودريتش في كثير من الأوقات.

مراحل التطور عبر الكلاسيكو

الأمر اللافت في مسيرة كوفاسيتش مع النادي الملكي حتى الآن، هو مشاركاته المتميزة في الكلاسيكو خلال الموسم الماضي. فقد اعتمد عليه زيدان أساسيًا أمام برشلونة في كامب نو، خلال كلاسيكو الدور الأول بالليجا، وشارك لمدة 86 دقيقة، قدم خلالها أداءً جيدًا للغاية. وتمكن راموس من خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة لينتهي بنتيجة (1-1). وفي الكلاسيكو المثير، على البرنابيو بالدور الثاني، دخل كوفاسيتش بديلا في آخر 20 دقيقة، واصطدم بتأخر فريقه (1-2) وطرد راموس، ليطلب منه زيدان التأخر والعودة بجانب ناتشو لسد ثغرة راموس. وكان كوفاسيتش يتقدم إلى وسط برشلونة، ثم يعود للخلف في حالة فقدان فريقه للكرة، معتمدًا على قوته البدنية وسرعته، وكاد أن يخرج اللقاء بنتيجة التعادل، بعدما سجل خاميس رودريجيز، إلا أن نجم البرسا ميسي أحرز هدفًا قاتلا لتنتهي المباراة (2-3). ووصل كوفاسيتش إلى أوج توهجه، في الكلاسيكو الأخير بين الغريمين، في كأس الأبطال الودية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز هدفًا من تسديدة رائعة بعد مراوغة بيكيه، وصنع الهدف الآخر لفريقه بعد هجمة مرتدة نفذها بشكل مثالي مع زميله ماركو أسينسيو الذي سجل الهدف.

ممنوع الرحيل

يحظى كوفاسيتش باهتمام عدة أندية بالتوقيع معه خلال المريكاتو الحالي، ولعل أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ناديه السابق إنتر ميلان. وتحدثت تقارير عديدة عن رغبة اللاعب في الرحيل من أجل المشاركة بصورة أساسية لرفع حظوظه مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 . ووفقا لموقع البرنابيو، فإن رغبة زيدان وإدارة النادي، هي استمرار اللاعب ورفض النظر في أي عروض مقدمة له، لإيمان المدير الفني الفرنسي بموهبة كوفاسيتش، وتجهيزه ليكون خليفة مواطنه مودريتش في المستقبل.

وسيكون زيزو في مهمة معقدة لاختيار التشكيلة الأساسية، في الموسم الجديد، خاصة لخط الوسط، المكتظ بنجوم مثل: مودريتش وكروس وكاسيميرو وكوفاسيتش وإيسكو، والجدد سيبايوس ولورينتي.