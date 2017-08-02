عامر طالب نجم المنتخب الوطني السابق بكرة السلة وحديث لاتنقصه الصراحة:

كرة السلة تمر بأزمة حقيقية وحان الوقت لتغيير بعض الوجوه الإتحادية

حوار علي كاظم

هو من الجيل الذهبي لكرة السلة العراقية الذين صنعوا الإنجازات في نهاية السبعينات مرورآ بالثمانينات اسهم مع زملائه اللاعبين بحصول العراق على الميدالية البرونزية في بطولة أسيا وكذلك حصولنا أكثر من مرة على الوسام الفضي في البطولة العربية . كان مهندسا ومنسقا لعب الفريق في الملعب بزغ نجمه في نادي الكرخ ومثل العراق في مختلف البطولات العربية والأسيوية وبعد اعتزاله اللعب أتجه الى

التدريب . ضيفنا اليوم المدرب السلوي عامر طالب فاهلا وسهلا. اهلآ بك أستاذ علي وشكرا على هذا اللقاء

{ سؤالي كيف ترى مستوى كرة السلة في الوقت الحاضر مقارنة مع الفترة الذهبية في السابق

– نحن في أزمة حقيقية في الفترة الاخيرة والسبب عدم وجود نهج علمي واضح ولا أرى هناك ملامح لخطة عمل طويلة الأمد ترمي لبناء قواعد تسهم في بناء جيل أو فريق قادر أن يكون ممثلا حقيقيا لسله العراق يقودنا لتحقيق نتائج جيدة تعيد لنا الأمل ولو قليلا الى امجاد كرة السلة في الثمانينات

{ الكابتن عامر طالب درب في الاْردن ولبنان والإمارات اين وجد نفسه بين هذه الدول وهل استفدت من هذا الاحتراف التدريبي

– بالتاكيد أستفدت كثيرا من تجربتي الاحترافية خاصة ان الدوري في لبنان والاردن دوري قوي وفيه لاعبين محترفين من كل دول عالم وزادت خبرتي من خلال الاحتكاك . لكل محطة كانت هناك فائدة وقد استفدت من هذه التجارب وأعطتني الخبرة

{ ماهي أبرز إنجازاتك في عالم التدريب

– مازال لدي طموح لتحقيق إنجازات كمدرب كما حققتها كلاعب وهذا يحتاج الى فترة لكني راضيا عن ادائي التدرييي وقد حققت الأفضل في الدوري الأردني مع الاندية الاردنية التي أشرفت على تدريبها

{ رغم الدعم المادي والعقود التي ينالها اللاعب الان لكن لم يقدم ما ينتظر منه من مستوى أين الخلل في رأيك

– المشكلة باعتقادي تبدأ من الأندية حيث البناء المهاري لم يكن بالشكل السليم وعدم الاهتمام بكرة السلة ويعتبروها لعبة ثانوية ويمكن ملاحظـة ذلك بشكل جلي في المنافسات الخارجيه حيث الفوارق بالمهارات سبب تفوق أغلب الفرق العربيه على فرقنا وبالأخص فرق المغرب العربي ومصر ولبنان والاردن .

{ هل الدوري السلوي بطريقته الحالية الانسب للأندية خاصة لفرق المحافظات التي تعاني من أزمة مالية

– اعتقد العامل المادي مهم للأندية خاصة فرق المحافظات التي تعاني من سياسة التقشف وقلة المال وعلى هذا الأساس يجب على الاتحاد إيجاد افضل الطرق في مساعدة هذه الأندية لفك ازمتها المالية ووضع الجدول الانسب للدوري

{ وافقت على تدريب نادي الكرخ حال عودتك من الاردن هل هو رد الدين لفريقك السابق الذي كنت لاعب فيه

{ نادي الكرخ بيتي الثاني وشهد تألقي وانطلاقي نحو النجومية ومستعد من يد العون له متى ما احتاجني فاجمل الذكريات مع هذه النادي وأروع الانتصارات معه

{ كيف تقيم عمل الاتحاد العراقي لكرة السلة

– كنت ارجو منه الكثير ولكن واقع الحال يقول غير ذلك لم يقدموا ما كنا ننتظره منهم ؟؟؟ ولذلك يجب من كل اهل السله أن يتحملوا المسؤولية لأنها سلة الوطن سلة العراق والمرحلة القادمة يجب أن تحمل بطياتها بعض التغيير الاداري والضخ بدماء جديدة قادره على عمل النهوض باللعبة وإعادة مجدها السلوي !! وكل الأفراد الذين عملوا اجتهدوا كثيرا ولكن هل سلتنا تعافت أو تسير بخط تصاعدي الجواب تجده عند كل محبي كره السله

{ لو طلبت منك أن تدلني على الطرق التي تساعدنا في تطوير كرتنا السلوية

التخطيط ثم التخطيط العلمي المدروس ولا بأس الأخذ بتجارب الغير الذين مروا بنفس تجربة وظروف العراق وهذا العمل يقوم به مجموعه عمل كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص والأكاديميين ولا بأس حتى الاستفادة من الخبرة الاجنبية في هذا الجانب مادام يخدم كرة السلة العراقية يحب علينا الابتعاد عن المصالح الشخصية في العمل ونضع مصلحة الوطن واللعبة امام أعيننا

{ هل أخذت نشاطات كرة السلة نصيبها في الاعلام والصحافة

– نعم أهتمت الصحافة بلعبة كرة السلة ونشاطات الدوري لكن نأمل المزيد منهم لان الاعلام له دور في تقدم اللعبة والمساهمة في نشرها بين جيل الشباب لتكون عندنا قاعدة جماهيرية نستطيع من خلالها أن تكون لدينا منتخب وطني يستطيع المنافسة على البطولات العربية والاسيوية

{ قد لايعلم الجيل الحالي أنك كنت ألمع نجوم كرة السلة في العراق سؤالي كيف كانت البداية ومن هو صاحب الفضل بمسيرة عامر طالب السلوية

– بداية عادية في مدارس المتوسطة والإعدادية بعد ان توفرت أرضية صلبة للتدريب مع وجود الموهبة التي استطاع المدربين ومن صقلها ومن خلال التدريب والالتزام أستطعت أن أكون لاعب كرة سلة مثلت منتخبنا الوطني في المحافل الدولية وهنا أشكر كل من أشرف على تدريبي واعطاني النصيحة وعلمني الف باء كرة السلة

{ هل تتذكر عدد مبارياتك الدولية وأبرزها

– لعبت تقريبا 1500 مباراة دولية وابرز نتيجة الوسام البرونزي في بطولة شباب أسيا وكنا مع منتخب مصر نتنافس دائما على البطولات العربية

{ لو طلبت منك أن تذكر لي ابرز اللاعبين الذين عاصرتهم

– على مستوى الانديه لعبت مع أكثر من جيل سعود احمد. عامر نعيم .هلال عبد الرزاق. اياد محمد علي .مهند اسماعيل .وبعدهم الجيل الذي لعبت معهم بالمنتخب محمد مصطفى منذر علي شناوه. عدنان ناجي. نعمه عبد سالم .علي طالب.فاضل عمر .نبيل محمد عبدالله. محمد ولي. ثامر مصطفى عباس خضير .نصير احمد وكثيرين وااسف للذين لم اذكرهم

{ هناك من يقول أن المدرب عامر طالب وافق تدريب نادي الشعب الإماراتي قبل فترةً ورفض تدريب المنتخب الأولمبي مفضلا المادة على وطنه بماذا ترد على هذه الاقاويل

– لم أتذكر أني كلفت بهذه المهمة ورفضت وباعتقادي أن موضوع التدريب يتعلق بقبول طرفين وأراه طبيعيا لاني لاأمتلك غير التدريب كعمل

{ هل حقق الكابتن عامر طالب أمنياته الرياضية سوى كان لاعبا أو مدربا

– أبقى كحال أي رياضي أطمح للمزيد من الإنجازات وأحمد الله لما تحقق حتى الان على كل المستويات وهذا لم يأت من فراغ بل جاء من الإصرار والعزيمة والمثابرة

{ من هي أبرز الفرق السلوية في الوطن العربي وأسيا

– أعتقد الفرق اللبنانيه الرياضي والحكمه وفرق المغرب العربي ومصر هي أقوى الفرق العربية أما على مستوى أسيا فتأتي فرق الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة

{ اغنية ” ياحريمة ” لمن تقولها

– أقولها لبعض أصدقاء الأمس الذين جمعتني معهم أيام جميله تقاسمنا خلالها الحلوه والمره

اقول يا حريمه شنو الي غيركم

{ تتابع كرة القدم وأي فريق محلي وأوربي تشجع

– بالتاكيد اتابع كرة القدم ويعجبني الدوري الإنكليزي والاسباني ولا أشجع فريقا محددا ولكن قد أجد نفسي متعاطفا مع فريق ما لسبب معين

{ من هم ابرز أصدقائك من الرياضيين

– كل الجيل السابق تربطني معهم علاقة صداقة واحترام واعتز بهم جميعا

{ عشت في الغربة كثيرآ هل أنت مستعد أن تعيشها مرة ثانية اذا جاءك عقد احترافي جديد

– إذا كان يلبي الطموح طبعا أوافق لأن مهنتي هي التدريب وقد يكون للعمل الإداري يأخذ مساحه من الطموح والتفكير في قادم الأيام

كلمة اخيرة

أشكرك على هذا اللقاء والشكر موصوف لكادر الزمان متمنيا لكم دوام التقدم والابداع