أبغض الحلال عند الله 1

نحو حياة مستقرّة

أوصى النبي محمد (ص) الرجال بالنساء وقال (استوصوا بالنساء خيراً) . وجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى )وعاشروهن بالمعروف ) أي طيبوا اقوالكم لهن وحسنوا افعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها كما قال الله تعالى :

((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف))..

هناك زوجات يتحملن مساوئ شريك الحياة خوفاً من لقب المطلقة .. تطالب المرأة بأن تضحي من اجل ابنائها وتظل تحرص كل الحرص على بيتها متحملة مرارة العيش مع زوج ربما يكون خائناً او مستغلاً او مستهتراً او دائم التحقير من شانها خشية ان تواجه بلقب كريه بالمطلقة رغم يقينها بفشل تلك العلاقة الزوجية واضعة نصب عينيها نظرة المجتمع لتلك الفئة وما يمارس افراده من ضغوط كثيرة عليها وتتجرع مرارة العيش راضية باستمرار في زيجات قاتلة ومدى تأثير ذلك في المرأة ومسؤوليتها اتجاه اسرتها واولادها. وكان اللقاء الاول مع السيدة ضمياء ام لثلاثة اطفال تعيش مع زوجها حياة شبه مستحيلة , لاترضى بها الكثيرات فالزوج ينتمي لاسرة من طبقة اجتماعية اقل وهو ما فرض بها الزوج عادات وتقاليد مغايرة عما تربت عليه في بيت اسرتها حيث تقول : اعيش حياة اعلم جيداً بفشلها وارى نهايتها امامي كل يوم الا انني احاول ان اوصلها قدر المستطاع فليس لدي عمل ثابت استطيع ان اعتمد به على نفسي واعيش به اطفالي ولا احتياجي المادي لزوجي فهو رغم معاملته السيئة والتعدي لأتفه الاسباب ومعاملتي كأني مطلقة متواجدة فقط لخدمة من فيه , وانه يعامل اطفاله بالحسنى ويغدق عليهم بكل ما يتمنوه كل ما يطلبوه منه كل هذا يجعلني اصبر على هذات الحال والبلاء واصمت واكتم غيضي وتمردي على الوضع القائم ولكن المشكلة التي اواجهها هو شعوري بالتعاسة والندم لدرجة جعلتني كثيرة الشكوى لكل من اقابله او اجلس معه بلى احياناً اريد الحوار نفسه في كل مرة اقابل فيها نفس الاشخاص فأنا حاذرة واخشى كثيراً التمرد على ما انا فيه فأما ان انجو بحالي او اتحمل من اجل ابنائي ولا اعرف ماذا اعمل . اما السيدة هيفاء (موظفة) تقول اعيش مع رجل لايشعر بي منذ 9 سنوات ولديه صداقات مع اخريات ومع ذلك اصبر ظناً انه سيأتي اليوم الذي يعرف قيمتي ويعود لي ولاطفالي وتضيف لا اريد الخوض في مشكلتي مع زوجي لأنها كبيرة ولكني اتعجب من حال فقد وصل بنا الامر لدرجة دفعتني لطلب الطلاق وبمجرد ان شعرت بأن لا مانع لديه من الانفصال تملكني الخوف خاصة عندما هددني بأخذ اولادي مني . بالرغم من اني موظفة اتقاضى راتباً جيداً الا انني اخشى الانفصال عنه رغم انني غير سعيدة معه وتشجعني على ذلك والدتي والتي ترى كم المعاناة التي اتعرض لها مع ذلك تحثني على الصبر , فهي حقاً مشكلة ان ترضى المرأة بالاهانة وتعيش مع رجل لا يكتفي بها كزوجة ومع ذلك راضية .

تقول السيدة فائزة فرفضت ان تعيش بقية عمرها تلعب دور الضحية من اجل طفلها وقررت الانفصال ومواجهة نظرة المجتمع لتلقبها بالمطلقة ومهما كانت النتيجة وتضيف عندما لايكون للمرأة عائد مالي تعتمد عليه تضل تتجرع المر والآلام التعايش مع زوج حتى لو يكن مناسباً خشية المجهول ومواجهة اعباء الحياة متحملة مسؤولية طفلي , الظروف فرضت علي زوجاً صعب العيش معه ورغم يقيني بحتمية الانفصال عنه الا انني بقيت صامتة متحملة حتى فاجأني هو وقام بتطليقي حينها ادركت ان الحياة سوداء لا يوجد بها لون يمكن ان يمدني بأمل ورجعت الى دار اهلي لتتحمل مسؤليتي من جديد وهو ما ارهقني نفسياً وقررت حينها الاعتماد على نفسي وبحثت عن فرصة عمل انفق بها على نفسي وطفلي والحمد لله نجحت رغم الصعوبات التي واجهتها في البداية كوني مطلقة الا انني قررت الصمود واعادة النظر في مواطني .. وتقول ايضاً عندما تضع المرأة كلام الناس وما سيقولون عنها محد اهتمامها فبالتأكيد ستكون هي الخاسرة فالحياة نعيشها مرة واحدة ويجب ان تسير كما نحب او على الاقل لانحب طيها متألمين فقد تقدم لخطبتي رجل طيب حنون وقررت الزواج مرة اخرى بعد ان بلغ عمر ابني (13) سنة واعيش الآن مع شريك حياتي يحبني ويكن لي كل الاحترام والتقدير والحب والحنان فقد عوضني الله تعالى به خيراً واعيش معه حياة هادئة ومستقرة والحمدلله .

صائب بشي – بغداد