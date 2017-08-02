أنعام كجه جي .. فوق الحد دونها الوصف

أنعام كجه جي …تذكروا هذا الاسم جيدا لانه يعني الكثير في عالم الكلمة، ولان تسابيحها في محراب عالمها “الرواية” جعل كلماتها ثلاثية الأبعاد تجسيما ووصفا وجعل احساسها أثيريا ينتقل للقارىء مثل رشقة ضوء غامرة فينقلب مع تقلب الصفحات فيمسك به “اي بالقارىء” بيدين حانيتين لازجر فيها ولاتعنيف ،،ذلك ان موسيقاها الملائكية تنطلق من مثابات روحانية وأغانيها تنسل من جريان نهر تتهادى مويجاته حافية على درب الحصى كما يقول محمود درويش…

كلما تدافعت أضلاع الوطن نزّ عرقا غزيرا فيطرحه عبر مسامات جلده ناتجا عرضيا بزوادة رحيل وكلما نبحت كلاب الاقطاعيات عند تخوم من ملكوا فسادوا كان الضحايا من خارج أسوار تلك الاقطاعيات…. دم بارد وقلوب مستعرة وشاشات عرض حيادية …تلك ثلاثية من نافورات ثلاث لاتشبه بعضها أبدا…وصل الوطن حد التخمة في مآسيه فبدأ يرفض أبناءه ويلفظهم خارج حدود كيانه….

سواقي القلوب ..الحفيدة الامريكية .. طشاري..ثلاثة عناوين كُنّ العنوان الأبهى للروائية العراقية المغتربة أنعام جه جي ومثلما أدهشت أحلام مستغانمي الجمهور العربي بثلاثيتها” ذاكرة الجسد ..فوضى الحواس .. عابر سرير فان ثلاثية أنعام كجه جي جديرة بهذا الوصف “الدهشة” ذلك ان أكثر من قاسم مشترك جمع بين هاتين المبدعتين وعلى أكثر من صعيد ..فبينما عزفت أحلام مستغانمي على وتر الجزائر الثورة وما قبلها ثم “الثورة تأكل ابناءها ” فيما بعد بوحدة موضوع تتشعب منه تفاصيل كثيرة ..الهجرة ..الحب ..الفن…القوالب الجامدة للسلطة..التطرف الفكري ثم النهايات المؤلمة ….المنفى الصاخب برائحة الاحالة الى الموت ثم الوطن المقبرة ومابينهما الحنين أغنية وترانيم.. …

استقلت انعام كجه جي الدروب الوعرة والمرافىء والمطارات والمعابر الحدودية أو أي سبيل اخر يعطي للانسان أسباب حريته ويبعده عن كوابيس الوطن ووشاة سلطته وعسس ليل سلطانه…ثلاثية الروائية العراقية أنعام كجه جي عنوانها الموضوعي الهجرة من الوطن وان تعددت الاسباب ، من القبضة الحديدية المُركّزة الى مراكز القوى الموزعة على أمراء الحرب …

وحتى لاتبتعد الروائية العراقية عن عوالمها الداخلية استحضرت معها أكثر العبارات محلية لتبثها في ثنايا عباراتها أو وصفها الروائي مثلما فعلت الجزائرية احلام مستغانمي حينما حلّقت بمفرداتها الجزائرية المحلية عاليا لتضفي على حواراتها ألفة الانتماء ولتكون في الوقت عينه ملح مأدبتها العامرة بأطايب الكلام ….

اللغة الروائية عند أنعام كجه جي لغة راقية رصينة لابمعجميتها ولا بغريب ألفاظ..لغة في متناول الجميع لكن سبكها في قالب سردي لايتاح الا لمن له خواص أنعام وقدرتها على بلوغ المعنى بأقصر العبارات وأكثرها تعبيرا….

وعند جائزة البوكر الخبر اليقين …فكثيرا ما اقتربت الكاتبة العراقية أنعام كجه جي من نيل هذه الجائزة الا انها وقبل ان تقطف ثمارها تذهب غير بعيد هنا وهناك مرة عند أحمد سعداوي ومرة عند شكري المبخوت …

ربما سوء الحظ والتقدير هو الذي أبعد عنها الجائزة فهي تستحقها بجدارة وان العديد من المبدعين العرب الذين حصلوا عليها لم يبلغوا بكل تأكيد شأو هذه المبدعة الكبيرة .

مصطفى داود كاظم