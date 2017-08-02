رسالة عن العراق رواية الحدث

وطن يتكاثر فيها العاطلون و السياسيون والقاتلون ، وطن العازة الذي اندلفت خارج حيطان البيوت تبحث عن أمان العراق، وطن الكرامة المسلوبة في زمن يحتلك فيه أي شيء في بغداد وتبحث عن خلاصك في واشنطن، وطن يشترك بالفرد ويبيعك عيالك بالجملة، وطن يغلق البارات ويفتح المجاري على أهله!!

السيارات التي انفجرت بوجه العراقيين كانت تبحث عن الابرياء في كربلاء، لم تكن تريد أن تزداد بالتفاصيل مثل سيناريو ممل في نظر المخرج الأموي!، كان يكفي أن يرسل عمر بن سعد سيارة مفخخة وعشرة أحزمة وثلاث عبوات ناسفة و كاتما للصوت يمسح كربلاء عن وجه خارطة الطريق الأموي، لم تبق هنالك خيام تحرق، والخاتم الذي خلع أصابعه سيضيع كما ضاع العراق، سترض العرائض الجسد الطاهر، وترفع الرماح طلبات تعيينهم أمام البرلمان العراقي، وتصيح النسوة في الأسواق:عمت عين اليصد بالعين لينه.. سيهرب الأطفال الى حيث يوزعون السياط مع الحصة التمونية، ستسير النوق الهزل بسرعة الضوء إلى دمشق العروبة، ستقف وحيدا وانت ترى نفسك محيطا بالملايين التي تريد ترشيحك نائبا في البرلمان العراقي عن كربلاء، حتى لو حصلت على أعلى الأصوات سيتم تعين ممثل، الدستور العراقي يحمي المغفلين، ومجلس القضاء الأعلى برمج القصة للدفاع عن مكتسبات القضية، ربما يمر أمامك مواطن مهضوم.

علي عبد الامير جاسم