توجه مصري للسماح بزيارة المسجد الأقصى

المتحدث باسم معابرغزة لـ (الزمان): الإنفراجة قريبة مع مصر

القاهرة – مصطفى عمارة

على الرغم من عدم وجود قرار حكومي مصري يمنع المصريين من زيارة المسجد الاقصى الا ان الاعتبارات السياسية كانت تحول دون ذلك، الا ان مصدرا حكوميا اكد لـ (الزمان) ان التطورات الاخيره فى المسجد الاقصى فرضت على الحكومة مراجعة موقفها وعدم فرض قيود على سفر المواطنين المصريين والسياسيين ورجال الدين على زيارة المسجد الاقصى خاصة بعد دعوة محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية بدعوة المسلمين الى زيارة الاقصى لدعم صمود المقدسيين .وفى هذا الاطار قال جمال بيومى مساعد وزير الخارجية انه يعتزم زيارة المسجد الاقصى خلال الايام القادمة .

تطورات اخيرة

واضاف خالد الجندي عضو مجمع البحوث الاسلامية ان التطورات الاخيرة تفرض على المسلمين زيارة الاقصى لدعم صمود المقدسيين. فيما اكد مصدر بحركة حماس طلب عدم ذكر اسمه ان الحركة طالبت مصر بتنفيذ تعهداتها باعادة افتتاح معبر رفح في اقرب وقت بعد ان اوفت حماس بكافة التزاماتها الامنية تجاه مصر، واضاف ان اوضاع سكان غزة المعيشية لاتحتمل اي تأخيرفى فتح المعبر بعد ان وصلت معاناة سكان القطاع الى اقصى حد بفعل استمرار الحصار واغلاق المعابر .

في السياق ذاته صرح المتحدث باسم المعابر فى قطاع غزة هشام عدوان في اتصال هاتفي مع الزمانت ان اعمال الصيانة من الجانب المصري تجري منذ اربعة اشهر وانها قطعت شوطا كبيرا ونتمنى ان تنتهي قريبا حتى يتمكن المواطنين من السفر،

واشار عدوان الى عدم وجود موعد محدد لانتهاء اعمال الصيانة لكننا نتوقع انفراجة فى ازمة المعبر بعد انتهاء الصيانة خاصة اننا لمسنا جدية من الجانب المصري حيث يقوم بترميم المعبر وتوسعة الصالات لتستوعب اكثر من 1000 مسافر فى الصالة الواحدة وكذلك انشاء مسجد وفندق لخدمة المسافرين .

وتعليقا على تصريحات عدوان اكد مصدر امني ان مصر معنية بانهاء معاناة سكان القطاع الا ان موعد اعادة افتتاح المعبر مرتبط بالاوضاع الامنية والعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة فى الشريط الحدودي الا ان استقرار الاوضاع الامنية وتعاون حركة حماس مع مصر في ضبط الحدود سوف يساعد على سرعة اعادة فتح معبر رفح مرة اخرى.