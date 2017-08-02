منبئ: الأجواء ستكون شديدة السخونة بدرجة 51

الأنواء تتوقع موجة حرارة خلال الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاعا في درجات الحرارة تستمر الى يوم الأحد المقبل لاستمرار تأثر جواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة،

صحواً حاراً وتسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد خلال المدة المقبلة 51 درجة مئوية. فيما اكد المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية انه إعتبارا من امس الاربعاء تأثر العراق بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة الى مستوى الخمسين مئوية في عموم مدن الجنوب والوسط واقل قليلا في الشمال مع اجواء رطبة ومرهقة في الجنوب وشديدة الحرارة في الوسط والشمال خلال النهار.

وأكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الخميس صحوا ودرجة الحرارة ترتفع قليلا عن معدلاتها السابقة مع بعض الغيوم).واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 51 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات ).

واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس غدا الجمعة في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات).

منخفض جوي

وتابع انه ( يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس يوم السبت المقبلة في المناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات كما يستمر تاثير المنخفض المذكور يوم الاحد المقبل على اجواء العراق ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو متر وان طقس الاحد المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). فيما قال عطية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انه (وإعتبارا من يوم امس الاربعاء متأثر العراق بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة الى مستوى الخمسين مئوية في عموم مدن الجنوب والوسط واقل قليلا في الشمال).

و أضاف ان (الاجواء ستكون رطبة ومرهقة في الجنوب وشديدة الحرارة في الوسط والشمال خلال النهار).ونصح عطية (بتجنب العمل تحت الاشعاع الشمسي وفي فترة الظهيرة والاكثار من شرب السوائل).