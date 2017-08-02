عبد الفتّاح إبراهيم مؤسس حزب الإتحاد الوطني

أبرز رواد الفكر الديمقراطي في العراق

عـلاء لازم العـيسى

هو عبدالفتاح إبراهيم عبدالحميد من عائلة دينية معروفة أصلها من منطقة عانة ، أبرز روّاد الديمقراطيّة والفكر الاشتراكي والاجتماعي في العراق ، ولد في مدينة الناصرية سنة 1904 ، وقيل 1907م ،

إذ كان والده يشغل وظيفة واعظ ديني هناك في جامع فالح باشا السعدون ، بعدها انتقلت العائلة إلى البصرة قبيل الحرب العالمية الأولى سنة 1914م وفيها نشأ عبدالفتاح وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة ،

أما دراسته الإعدادية فأكملها في بغداد ، سافر بعدها إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأمريكية وبعد إكمال دراسته فيها سنة 1928م عاد إلى بغداد ثم التحق بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته العليا لكنه وبعد ستة أشهر اضطر للعودة إلى العراق لأسباب عائلية قبل أن يكمل دراسته ، وفي سنة 1932م عمل في ميناء البصرة . جماعة الأهالي.

كان عبدالفتاح إبراهيم منذ شبابه مهموماً ومهتمّاً بكيفية إصلاح الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي في العراق اعتماداً على العلمية والمعاصرة والتقيّد بمصالح الشعب .

ومن أولى نشاطاته في هذا الباب تأسيس( جمعية النشئ العراقي ) عندما كان في بيروت ، وبعد مجيئه إلى بغداد أسس بالتعاون مع بعض الشباب المثقف (جماعة الأهالي) التي عدها بعض الباحثين أول تجمع معارض مركزاً اهتمامه على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ودعا إلى الحريات السياسية في العراق ، وقام سنة 1937 وبالاتفاق مع بعض أصدقائه ، وهم : عبدالرسول الخالصي وسليم رؤوف ، بإصدار مجلة نصف شهريّة في بغداد بعنوان ( العصر الحديث ) وعطّلت في سنة 1938م ، كما أنه أسّس سنة 1944م ( جمعية الرابطة الثقافية ) التي كانت تضم جمعاً من اليساريين ممّن انشق على الأحزاب الشيوعية السريّة ، أو رجّح الاشتغال العلني دون السر ، أو كان يحمل العقيدة الماركسية دون أن ينضم إلى حزب من الأحزاب السريّة أو العلنية ، مثل : عبدالجبار عبدالله ، وعبدالله مسعود القريني ، والشاعر المشهور محمد مهدي الجواهري ، وصدرت في الجمعية مجلة بعنوان (الرابطة) صدر العدد الأول منها في 26 / 3 / 1944م ، وأسّس شركة الرابطة للنشر والطباعة .

تأسيس الحزب

وفي الثاني عشر من آذار سنة 1946م تقدم مع بعض رفاقه بطلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس حزب سياسي باسم ( حزب الاتحاد الوطني ) ، وقد أرفقوا الطلب بنظام الحزب الأساس ونظامه الداخلي ، فأجيز ، وفي 28 / 4 / 1946م عقد الحزب مؤتمره الأول فألقى الأستاذ عبدالفتاح إبراهيم خطاباً مطولاً عن أهداف الحزب وسياسته في الحقلين الداخلي والخارجي ، ثمّ جرى انتخاب اللجنة المركزية ، وبما أن الحزب لا يؤمن بالقيادة الفردية وإنما قيادته جماعية ، انتخب عبدالفتاح إبراهيم رئيساً للجنة السياسية ، وقد اتخذت الهيئة المؤسسة للحزب من جريدة ( الرأي العام ) التي أصدرها الشاعر الجواهري لساناً شبه رسمي لها ، لعرض آراء الحزب وفلــــــــسفته ، وبعد استقالة الجواهــــــــري من الحزب وســـــــــحب جريدته استبــــــــدلوها بجريدة (السياسة) ثمّ بجريدة ( صوت السياسة ) بعد إغلاق السياسة ، وقد رأس تحريرها ناظم الزهاوي ، وصدر العدد الأول منها في العاشر من كانون الأول من السنة نفسها .

منهاج الإتحاد الوطني

لقد دعا ( حزب الإتحاد الوطني ) إلى توسيع مجال الحريات الديمقراطية ، وإنشاء مجتمع مدني تلغى فيه جميع القوانين التي تحول دون ممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم في الكلام ، والصحافة ، والنشر ، والاجتماع ، والجمعيات ، والأحزاب ، والنقابات ، وحرية العبادة والمعتقد ، وتعزيز استقلال القضاء ، وتحقيق مبدأ الانتخاب الحر المباشر ، وجعل التعليم الابتدائي موحّداً وإلزامياً ومجانياً ، والعناية بالصحة العامة وضمان المعالجة المجانية للمواطنين ، وتشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها ، والعناية بشؤون العمال والفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وحماية حقوقهم ، وتوطين القبائل الرحّل ومساعدتهم على الاستقرار . وبعد قيام عبدالفتاح إبراهيم بتشكيل ( حزب الاتحاد الوطني ) دعا إلى جمع العناصر الديمقراطية التقدمية في حزب واحد ، لتحقيق المصلحة الوطنية التي يتصورها ، أو التآزر بين الأحزاب الديمقراطية لتكوين جبهة موحدة ، ونشر في سبيل ترويج هذه الدعوة سلسلة مقالات لتحقيق هذا الغرض ، لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة من أحد فكانت نفخة في رماد ، وبقي حزبه يعمل لحين قيام وزارة صالح جبر إذ سحب اجازته بتاريخ 29 / 9 / 1947م وأوقفه عن العمل ، وبما أن الحزب لا يؤمن بالتنظيم السري والعمل بالخفاء فقد توقف نهائياً عن ممارسة نشاطاته ، ولم يؤسس حزباً آخر . اختير عبدالفتاح إبراهيم بعد ثورة تموز 1958م عضواً في مفاوضات النفط مع وفد الشركات في مرحلة المفاوضة الأولى.

تأسيس معمل

وبعد انقلاب شباط 1963م ترك العمل السياسي وسافر إلى ألمانيا مع أولاده السبعة ( سنان وسمير وسعد وسوسن وسحر وسرى وسلوى ) وانزوى عن الأضواء ، ثم عاد إلى بغداد سنة 1967م حيث قام بتأسيس معمل للأواني البلاستيكية ، وبقي في العراق إلى وفاته في شهر تموز سنة 2003م ، بعد أن ترك مجموعة مهمة من المؤلفات ، منها : على طريق الهند ، دراسات في علم الاجتماع ، الاجتماع والماركسية ، مذكرات المهاتما غاندي .

كتب عبدالفتاح كتابه الأول ( على طريق الهند ) وهو في سن الـ ( 25 ) وقد دلل فيه على بصيرته النافذة وعمق ثقافته ووعيه وهو يتكلم عن الآلية التي استخدمتها بريطانيا لاستعمار البلدان ، عندما قال (( إن بريطانيا قد توفقت في السيطرة على شؤون بلاد الشرق الأدنى ، كما توفقت في استعمار الهند من قبل ، بتسخير ذوي الأطماع الذين قامروا بمصالح بلادهم، ومقدرات شعوبهم وصاروا أداة لبث بذور الفرقة والشقاق فيما بينها بأبخس الأجور ، وانخدعوا بالألقاب المزيفة الكاذبة التي خلعها عليهم الاستعمار ، وقد أحرز الاستعمار البريطاني بخلقه هذه الأطماع والنظم السياسية المزيفة فوزا لم يسبقه إليه احد من قبل ، فقد استطاع بواسطتها أن يحقق جميع من كان يصبو إليه من غير أن يكلف نفسه شيئا مما اقتضته أنواع الاستعمار الأخرى من الأموال والتضحيات )) .

لقد كان عبدالفتاح إسماعيل بنظر كلّ الذين أرخوا لحياته وفكره علامة فارقة ، ونجمة فكرية ساطعة في سماء الوطن.

قال عنه الدكتور مهدي الحافظ في مقالة له عن كتابه ( الاجتماع والماركسية) الذي صدر عن دار الطليعة ببيروت سنة 1980م : ((الأستاذ عبدالفتاح إبراهيم مفكر وكاتب عراقي مرموق ادى دوراً بارزاً في نشر وتعميق الوعي الديموقراطي التقدمي ، بين الجماهير الشعبية من خلال العديد من مؤلفاته ومقالاته الثمينة ، فضلاً عن مشاركته المباشرة في الحياة السياسية على رأس حزب الاتحاد الوطني في نهاية الأربعينات ، وفي مجمل النشاطات والفعاليات اللاحقة للحركة الوطنية العراقية المكافحة لأجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي )) ، وذكره الأستاذ عزيز الحاج في ( راحلون وذكريات ) بقوله : (( وعبدالفتاح إبراهيم هو أحد أبرز رواد الحركة الديمقراطية والفكر العلماني والعلمي في العراق ، كما ويعتبر من أوائل المفكرين العراقيين الذين كتبوا في صلب علم الاجتماع ككتابه مقدمة في الاجتماع ، ودراساته عن علم الاجتماع والماركسية وغيرها ، عرفته في بداية الــــــــشباب من كتابه الشهير ( على طريق الهند ) .

مطبوعات تقدمية

كما كنت أقرأ ما كانت تنشرها رابطة الأبحاث والدراسات التي يديرها من مطبوعات تقدمية خلال الحرب الدولية الثانية ، … إن الفقيد عبدالفتاح إبراهيم كان مدرسة فكرية وسياسية بحد ذاتها ، مدرسة تلتقي مع اتجاهات أخرى كلها ديمقراطية وتقدمية )) ، ثم ختم الحاج انطباعاته بقوله .

(( وكما قلت فعبدالفتاح كان ماركسياً واشتراكياً على طريقته )) . أما مجيد خدوري فكان له رأي آخر ، إذ قارن في كتابه ( العراق الجمهوري ) بين كتاب عبدالفتاح إبراهيم ( معنى الثورة ) الصادر سنة 1959م ، وبين كتاب جان جاك روسو ( العقد الاجتماعي ) .

عاداً كتاب معنى الثورة أفضل دفاع نظري عن ثورة 14 تموز 1958م ، فقد أوضح فيه مبادئ الثورة وأهدافها ، وأهاب بجميع الفئات المتحررة أن يناصروها ويقفوا إلى جانبها ، فقد كان أشبه ببيان رسمي أوجز فيه للجيل الناشئ مضمون البرنامج الذي كان يحلم به منذ أمد بعيد ، ويرجو تحقيقه يوماً ما .

ومع أن الكتاب وفر بعض التوجيه والإرشاد للحكم الثوري ، إلا انه لم يترك انطباعاً في عبدالكريم قاسم أو في نفوس أنصاره ، وهكذا فشل عبدالفتاح حيث نجح روسو .