معاناة راكب في يوم لاهب – طالب سعدون

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نبض القلم

معاناة راكب في يوم لاهب – طالب سعدون

 

رحلة شاقة ، عشت معاناتها في عيد الفطر المبارك ، خلال زيارتي لمرقد الامام علي ( ع ) ، وولدي ( علي ) وإخوتي وأهلي الراقدين  في مقبرة وادي  السلام  …

كانت تمرينا صعبا ، بمعنى الكلمة ، لا يمكن أن يمر  دون أن أتناوله ، رغم مضي أكثر من شهر عليه ، عسى أن يلتفت المعنيون اليه..

تمرين يفوق قدرة إنسان  من دم ولحم ومشاعرعلى قطع حوالي مائة وثمانين  كيلو مترا – حسب ما اعتقد هي المسافة بين بغداد والنجف الاشرف – وهو جالس بوضع غير طبيعي وشاق ، وكأنه يجلس ( القرفصاء )  في جزء من ذلك التمرين  الثقيل ، أو يستمر ( محنطا ) في جزء أخرمنه .. لا يقوى على تحريك رجله  التي أصابها ( الخدر ) ، وفي وضع كانت حركته محسوبة ، لكي لا يميل ( يمينا ) على المقعد الذي صادف أن شيــــــــــــخا كبيرا يجلس عليه ، أنهى الطريق ( بالشخير) ، بسبب التعب والسهر ، أو ( يسارا ) على السائق ، أو الى امام ليرتطم رأسه بزجاج السيارة  …

 كان على هذه الحال  أكثر من ثلاثة ساعات ثقيلة ، وقد أخذ الضجر مأخذه ، والملل  يؤشر بارومتر ( الاعصاب  ) والمزاج  بعد يوم  لاهب بالحرارة والحزن  والعناء ، تنقل ضمن الملايين  الزاحفة على الاقدام  ، أو في ( ستوتة )  وتحت حرارة الصيف اللاهبة ، بين ملايين القبور ، في مقبرة تعد الأكبر والأقدم  في العالم ، لكنها تفتقرالى أبسط متطلبات الراحة للزائرين ، لكي تعينهم على أداء الزيارة ، دون عناء ومشقة ، وهي تمرين أخر صعب ، في قدرة التحمل ..

قضى  ساعات الطريق ( يتلظى ) على ( موقد ) من نار  يحسب الثواني والامتار ، في ذلك ( الحيز ) الضيق ، الذي يسمى (مجازا) مقعدا ، بين السائق والراكب في المقعد الامامي ،  فوق محرك السيارة ، وهو ابتكار( جشعي ) ، لا ينم عن ذوق ، ولا إحترام للانسان وأدميته ، أضيف ( عنوة )  لمقاعد السيارة المصممة لاستيعاب ( 13 ) راكبا ،  لتصبح بالعرف والتعامل الاعتيادي  اليومي  مع ( الكراج ) والراكبين على انها تسع  15 راكبا  ، بعد ان ( حُشر )  كذلك راكب أخر ( حشرا ) في المقاعد الاخيرة بحجة انها مخصصة لاربعة ، وهي لا تسع لاكثر من ثلاثة أشخاص…

وربما تُتبع هـــــــذه الطــــــريقة نفسها في غيرها من الســــــيارات و (الكراجات) بعلم الجهات المعنية ،  ، دون حساب لراحة الراكب ، الذي يقطع تلك المسافة الطويلة وهو بتلك الوضعية ( البائسة ) ما دامت  ترضي طمع سائقيها…

وشاء حظي أن يكون نصيبي  هذين ( المقعدين ) في الذهاب والأياب لأكون  ذلك الانسان الذي مارس ذلك  التمرين  القاسي عليهما …

فإذا كان من حق الانسان أن يزيد من دخله ، أو أن يحصل على عائد  مادي أضافي ، ولكن  بشرط أن يكون بطريقة نظامية ، وحضارية ، وقانونية ،  ومشروعة ،  وانسانية لا تلحق ضررا بأحد  ، وينبغي أن تكون هناك جهة لها حق أن  تمنع ( المتجاوز)  وتحاسبه …

تلك قاعدة عامة …فأين  منها الجهات المعنية في ( كراجي ) البياع والنجف الاشرف ، وربما في غيرهما من ( الكراجات )  الخارجية والداخلية  ..

رحمة بالانسان فانه أثمن رأسمال ..

 وراحته هدف  كبير تتسابق عليه الدول  والشركات والمؤسسات العامة والخاصة في العالم ، وتبتكرمن الوسائل  ما يحقق ذلك الهدف …

فهل يلتزم هؤلاء السائقون بتصميم السيارة بانها  تستوعب 13 راكبا فقط ، وليس 15 راكبا ، وتنتبه الجهات المعنية الى الموضوع ، بدل ابتكار وسائل تسلب راحة الانسان وتعذبه ..؟

– نتمنى …

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كلام مفيد :

من عذب الكلام  ( الانسانية رتبة يصل اليها بعض البشر، ويموت أخرون دون الوصول اليها ) …

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