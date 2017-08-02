نبض القلم

معاناة راكب في يوم لاهب – طالب سعدون

رحلة شاقة ، عشت معاناتها في عيد الفطر المبارك ، خلال زيارتي لمرقد الامام علي ( ع ) ، وولدي ( علي ) وإخوتي وأهلي الراقدين في مقبرة وادي السلام …

كانت تمرينا صعبا ، بمعنى الكلمة ، لا يمكن أن يمر دون أن أتناوله ، رغم مضي أكثر من شهر عليه ، عسى أن يلتفت المعنيون اليه..

تمرين يفوق قدرة إنسان من دم ولحم ومشاعرعلى قطع حوالي مائة وثمانين كيلو مترا – حسب ما اعتقد هي المسافة بين بغداد والنجف الاشرف – وهو جالس بوضع غير طبيعي وشاق ، وكأنه يجلس ( القرفصاء ) في جزء من ذلك التمرين الثقيل ، أو يستمر ( محنطا ) في جزء أخرمنه .. لا يقوى على تحريك رجله التي أصابها ( الخدر ) ، وفي وضع كانت حركته محسوبة ، لكي لا يميل ( يمينا ) على المقعد الذي صادف أن شيــــــــــــخا كبيرا يجلس عليه ، أنهى الطريق ( بالشخير) ، بسبب التعب والسهر ، أو ( يسارا ) على السائق ، أو الى امام ليرتطم رأسه بزجاج السيارة …

كان على هذه الحال أكثر من ثلاثة ساعات ثقيلة ، وقد أخذ الضجر مأخذه ، والملل يؤشر بارومتر ( الاعصاب ) والمزاج بعد يوم لاهب بالحرارة والحزن والعناء ، تنقل ضمن الملايين الزاحفة على الاقدام ، أو في ( ستوتة ) وتحت حرارة الصيف اللاهبة ، بين ملايين القبور ، في مقبرة تعد الأكبر والأقدم في العالم ، لكنها تفتقرالى أبسط متطلبات الراحة للزائرين ، لكي تعينهم على أداء الزيارة ، دون عناء ومشقة ، وهي تمرين أخر صعب ، في قدرة التحمل ..

قضى ساعات الطريق ( يتلظى ) على ( موقد ) من نار يحسب الثواني والامتار ، في ذلك ( الحيز ) الضيق ، الذي يسمى (مجازا) مقعدا ، بين السائق والراكب في المقعد الامامي ، فوق محرك السيارة ، وهو ابتكار( جشعي ) ، لا ينم عن ذوق ، ولا إحترام للانسان وأدميته ، أضيف ( عنوة ) لمقاعد السيارة المصممة لاستيعاب ( 13 ) راكبا ، لتصبح بالعرف والتعامل الاعتيادي اليومي مع ( الكراج ) والراكبين على انها تسع 15 راكبا ، بعد ان ( حُشر ) كذلك راكب أخر ( حشرا ) في المقاعد الاخيرة بحجة انها مخصصة لاربعة ، وهي لا تسع لاكثر من ثلاثة أشخاص…

وربما تُتبع هـــــــذه الطــــــريقة نفسها في غيرها من الســــــيارات و (الكراجات) بعلم الجهات المعنية ، ، دون حساب لراحة الراكب ، الذي يقطع تلك المسافة الطويلة وهو بتلك الوضعية ( البائسة ) ما دامت ترضي طمع سائقيها…

وشاء حظي أن يكون نصيبي هذين ( المقعدين ) في الذهاب والأياب لأكون ذلك الانسان الذي مارس ذلك التمرين القاسي عليهما …

فإذا كان من حق الانسان أن يزيد من دخله ، أو أن يحصل على عائد مادي أضافي ، ولكن بشرط أن يكون بطريقة نظامية ، وحضارية ، وقانونية ، ومشروعة ، وانسانية لا تلحق ضررا بأحد ، وينبغي أن تكون هناك جهة لها حق أن تمنع ( المتجاوز) وتحاسبه …

تلك قاعدة عامة …فأين منها الجهات المعنية في ( كراجي ) البياع والنجف الاشرف ، وربما في غيرهما من ( الكراجات ) الخارجية والداخلية ..

رحمة بالانسان فانه أثمن رأسمال ..

وراحته هدف كبير تتسابق عليه الدول والشركات والمؤسسات العامة والخاصة في العالم ، وتبتكرمن الوسائل ما يحقق ذلك الهدف …

فهل يلتزم هؤلاء السائقون بتصميم السيارة بانها تستوعب 13 راكبا فقط ، وليس 15 راكبا ، وتنتبه الجهات المعنية الى الموضوع ، بدل ابتكار وسائل تسلب راحة الانسان وتعذبه ..؟

– نتمنى …

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كلام مفيد :

من عذب الكلام ( الانسانية رتبة يصل اليها بعض البشر، ويموت أخرون دون الوصول اليها ) …

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