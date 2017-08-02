بلدي تحت يد جبابرة السياسة – أحمد عباس الذهبي

بلدي… سأنتظر الفرح وكأنني على موعد معه… احبك.

متى ينجلي الليل وتضيئ شمس الحق؟ في بلدي المغدور يكرم المنافق و الموافق …في بلدي المغدور يترقى الظالم والكاذب …في بلدي المغدور يهان المسكين و الفقير … تنتهك الحرمات … تغتصب المبادئ و القيم .

في بلدي المغدور تسفك الدماء …ويذبح الابرياء.

في بلدي المغدور تدنس الطبيعة بالدماء… وتلوث الأفكار بالنفاق… وينتشر الكذب والرياء.

في بلدي المغدور يضحي (الزوالي) بالمال و الجاه…يضحي بحياته ومبادئه …حتى يعيش ذاك المنعدم الحياء ومنعزم الضمير.

اه ثم اااه يا بلدي يا مغدور تكالب على نهشك جبابرة السياسة… ومحبي المال… باعوك بأبخس الأثمان.

في بلدي المغدور يحكم الظالم …يخون …و يبيع…وذاك المسكين حائر يفكر في قوت يومه …ونسي ان وطنه يباع ويشترى …ان عرضه و شرفه لطخ بدماء الأبرياء حتى يعيش الأغنياء.

في بلدي المغدور…وشعبه المنكوب ومستقبله المجهول تناسين الوطن مقابل الخبز.

تناسين الأرض مقابل فتات خبز ومليمات معدودة .

في وطني المغدور غاب حبنا للوطن و انغمسنا في جني المال و المراتب .

بعنا ذممنا ومبادئنا… بعنا الوطنا وبقينا بلا أرض …بقينا بلا أصل ولا هوية… فقط لدينا الجنسية …مجرد حبر على ورق.

في وطني المغدور عم الظلم والظلام …عم الجهل والغباء…عمت المصلحة والنفاق…نُشر الفساد والرياء…نشر الألم و الأحزان…نشر الموت وارتفع عدد الثكالى والأرامل و اليتامى.

أه يا وطني بقيت كالكرة بين محبي الكراسي و اللاهثين و الجامعين للأموال . أااه يا بلدي انتهكت فيك الحرمات من أجل المناصب وضاعت المبادئ من أجل الكراسي.

سنعيش مشردين بلا مأوى ولا أرض بلا عرض ولا تراب . سنموت غرباء في بلدنا لان جبابرة السياسة اشتروا ذممنا وباعوا بها الوطن.

في وطني المغدور وشعب مغدور ومثقف مستهتر تتقاذفه المصالح والأيادي.

غُدرت يا وطني من ابنك اللاهث وراء المناصب بالكذب والخداع والغدر.

ابن بلدي اليوم يبيه اخاه من أجل التودد و التقرب من جبابرة السياسة…من تجار الدين …من مدنيي الإسلام.

في وطني المغدور سهل أن تشتري عبدا باع ذمته و قيمه …وفي بلدي المغدور من السهل أن تجد أربعين عقيدة وفكرا و توجها سياسيا في الشخص الواحد وهو المنافق…وفي بلدي المغدور ينجح الشيطان و يتقلد أعلى المراتب أنه اجتاز المرحة النهائية للشيطنة بإمتيازٍ و تفوق…وفي وطني المغدور تطعن في اليوم ألف مرة …وفي بلدي المغدور تظلم و تتألم على مرأى من الجميع دون حراك يذكر.

يا وطني لاتحزن بعد أن باع السياسي ضميره واصبح يتمعش من انتشار الإرهاب.

يا وطني لا تحزن فهناك من زرع الإرهاب فيك من أجل ضمان وجوده.

يا وطني لا تحزن فهناك شمس ستشرق بعد ليل طويل

سينتشر ضوء قوي ساطع ينسينا ذاك الظلام الدامس.

يااااااا مطر اهطل وياااارياح اعصفي لتغسلي دماء صبغت في ارض طاهرة…اهطل يامطر وانحبي يا سماء على وطن اغتصب و انتهك عرضه من كلاب مسعورة كل يريد نصيبه و جزءا كبيرا من تراب دنس بالذبح و القتل .

يااااا عواصف و اعاصير اعصفي ودمري طموحهم و مكائدهم دمري أفكارهم الشيطانية…حتى ينتشر السلام وتنجلي الغمة على بلدي. ونعيش بسلام في عراق الخير.