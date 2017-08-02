طبيب يعتزم الهجرة إلى الخارج بعد تعرضه لإعتداء في كربلاء

ديالى تصرف الرواتب المتأخرة للملاكات الصحية

كربلاء ــ محمد فاضل ظاهر

ديالى – سلام عبد الشمري

اكدت وزارة الصحة والبيئة استمرارها في مناقشة قضية الاعتداء على الاطباء والعمل على حمايتهم فضلا عن رفع خطورة الملاكات الصحية مشيرة الى تسليم رواتب الملاكات للتعيين المركزي في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) أمس ان (الطبيب المختص الذي تعرض الى اعتداء الشرطة في محافظة كربلاء تدريسي في احدى الجامعات اي انه من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرا للمهنية فان الصحة مازالت تبحث في قضية الطبيب).

واشار الى ان (رواتب الملاكات الصحية لمحافظة نينوى سيتم تسديدها بأثر رجعي منذ سيطرة عصابات داعش الارهابية فضلا عن صرف رواتب الملاكات الصحية للتعيينات المركزية في محافظة ديالى والمتاخرة منذ اربعة اشهر).

على صعيد اخر اشار مطلك الى ان (مطالب زيادة مخصصات الخطورة للملاكات الصحية من المواضيع المهمة التي عملت الوزارة على انجاحها وهي الان بحاجة الى تشريع مجلس النواب).

واوضح ان (المطالب من الممكن ان تتحق اذا قوبلت بترحيب الجهات العليا فالملاكات الصحية تعاني خطورة لا تقل عن الاطباء اذ يشكلون نسبة 60 بالمئة من اهمية الخدمة الانسانية للوزارة). واضاف ان (المطالب هي حق مشروع وليست بجديدة لذلك فأن الوزارة مستمرة وداعمة لانجـــاح هذه المطالب).

فيما أعلن طبيب اخصائي في كربلاء عزمه مغادرة البلاد على خلفية تعرضه لإعتداء بالضرب من منتسب في وزارة الداخلية امام بوابات احد مراكز الشرطة. وقال الطبيب الاخصائي عباس الكلابي في تصريح امس (كنت في سلطنة عمان واعمل في وزارة الصحة نحو 12 سنة وعدت الى العراق في سنة 2014).

حادثة اعتداء

وأضاف أنه (بعد حادثة اعتداء احد عناصر الشرطة عليّ، امام احد مراكز الشرطة، تم تهديدي بقتل اطفالي وزوجتي), واوضح الكلابي (اعمل الآن جديا لترك البلاد والحفاظ على عائلتي، ولأُمارس ايضا عملي بطريقة امينة بعيدا عل المشاكل العشائرية والاعتداءات المتكررة علينا).

وتابع أنه (بعد حادثة اعتداء احد عناصر الشرطة امام احد مراكز الشرطة، تم تهديدي بقتل اطفالي وزوجتي).

على صعيد اخر أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة ديالى وكالة محمد عبد الرحمن جليل الجبوري عن صرف رواتب متأخرة منذ أربعة أشهر للملاكات الطبية في المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح امس (اننا تابعنا موضوع رواتب الملاكات الطبية المتأخرة منذ أربعة أشهر بجدية واستطعنا استحصال تمويل من وزارة المالية بكامل احتياج مؤسساتنا الصحية للتعيين المركزي وقد تم صرف رواتب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية والتمريضية كاملة من تأريخ الاستحقاق ولأكثر من 250 منتسباً).

وأضاف أن (التوزيع مستمر ليشمل جميع الملاكات الجديدة التي لم تتسلم رواتبها منذ أربعة أشهر، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية تجنباً لأي تأخير قد يحصل في الأشهر المقبلة).