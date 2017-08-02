التجارة تبحث آلية إنتاج وتوزيع الطحين في بابل

الإسكان يناقش تنفيذ مشروع مستشفى بسماية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة التصامــــيم الأولية لمشروع مستشفى 400 سرير في مدينـــــــــــة بسماية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق الاستشاري في المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع للوزارة ناقش في اجتماع موسع المواصفات والخطوط العامة لمشروع المستشفى الذي يتسع نحو 400 ســــــرير مع الخدمات الهندسية والمعدات والأجهزة الطبية كافة).

واضاف ان (ممثلين عن المركز قاموا مع الجانب الكوري الجنوبي بزيارة ميدانية إلى المستشفى التركي في محافظة بابل والمستشفى الالماني بمحافظة النجف والاطلاع على المواصفات والمساحات والمواد الانشائية), عادا (اعجابه بعمل هذه المستشفيات والاخذ بالحسبان عند اعداد التصاميم بشكلها النهائي بمدى دقتها وروعتها وفق المنظومات الحديثة بما يتلاءم مع التقدم العلمي والتقني).

فيما بحث وكيل الوزارة استبرق ابراهيم الشوك في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة مشاريع الوزارة المستمرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لعام 2015 الاجراءات التي اتخذتها شركات الوزارة لمعالجة مشاريع الخطة الاستثمارية وتطرق الى الاجراءات التي تم اتخاذها خلال المدة الماضية لمعالجة المشاريع المتوقفة في ضوء القرار 347 وايجاد السبل الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تعترض انهاء تلك المشاريع).

وتابع البيان انه (تقرر في الاجتماع مخاطبة وزارة التخطيط للاستفسار عن امكانية معالجة موضوع الشركات التي يتعذر عليها اعادة مبلغ السلف التشغيلية لغرض التصرف بها لصالح العقد وانهاء المديونية على تلك الشركات).

معالجة موقف

يذكر ان قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لعام 2015 الذي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لمعالجة موقف المشاريع التي تأثرت بسبب الازمة المالية باعتماد الية الدفع بالاجل لتنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة وخاصة المتعلقة بالجانب الخدمي لمنع تأثر المنشآت المنفذة في المشاريع المتوقفة باضرار كبيرة والتي يمكن ان تتفاقم في حال استمرار توقفها).

علي صعيد آخر بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة مع النائب عن محافظة بابل اسكندر وتوت الية انتاج وتوزيع الطحين ضمن الحصة التموينية في المحافظة .

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرع الشركة في المحافظة ناقش مع وتوت حجم الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة اضافة الى تقديم شرح عن آلية عمل الفرع وآلية انتاج وتوزيع الطحين ومستوى التجهيز المتحقق ضمن الحصة الشهرية المقررة لابناء المحافظة).

واضاف البيان ان ( وتوت ثمن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل موظفي الفرع في انتاج وتوزيع الطحين بين الوكلاء والمواطنين ضمن الحصة التموينية خدمة لابناء محافظتهم).

واوضح عباس ان (فرع الشركة في محافظة صلاح الدين بحث مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لمواطني المحافظة المتمثلة بتوفير مفردات البطاقة التموينية وآلية توفير تلك المواد وتوزيعها خلال اجتماعه بمدراء دوائر الوزارة اضافة الى استحداث شعبة الاستشارات والتطويروالتي ترتبط بمكتب عباس وذلك من اجل التوسع بحجم العمل ليكون اكثر شمولية ولتطوير اداء اقسام الشركة ورفدها بالملاكات التي تحتاجها في مجال الاستشارات والبحوث).

خلية ازمة

واعلنت الوزارة عن زيارة وفد خلية الازمة لمجمع مخازن بازوايا بنينوى لمتابعة وصول ومناقلة خزين المفردات التموينية في المخازن.وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وعضو خلية الازمة ابتهال هاشم صابط ان (خزين المفردات التموينية في المجمع يتم تعزيزها بشكل مستمر من قبل شركات الغذاء لتوفير كامل المواد الغذائية لاهالي نينوى باحيائها وقراها التي تحررت من عصابات داعش الاجرامية).

واضافت أن( الوزارة عملت ومنذ الايام الاولى لعمليات التحرير وبالتنسيق مع القوات الامنية للقيام بجرد العوائل في كل منطقة تتحرر لغرض تجهيزها بشكل عاجل بالمفردات الغذائية ), موضحة ان (حضور جميع داوئر الوزارة في مكان واحد سهل الكثير من عملها وساعد على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم والذي تؤكده الوزارة باستمرار) . واشارت صابط الى ان (اعضاء خلية الازمة مستمرون بعملهم الميداني في محافظة نينوى للاشراف والمتابعة على عملية سير تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية).

فيما اكدت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة للوزارة عن متابعة اجراءات وصول واستلام شحنات مادة سيراميك الكليوباترا المصري المنشأ المتعاقد عليها والتي من المؤمل وصولها الى ميناء ام قصر خلال الاسابيع المقبلة.

وقال بيان امس ان (شحنات محملة بمادة السيراميك بنوعيه الأرضيات والجدران ستصل قريباً على دفعات من ميناءي دمياط وبورسعيد في مصر الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة وذلك ضمن العقد المبرم مع الجانب المصري). مشيراً الى ان (هناك اتفاقيات اخرى لتجهيز مواد من حديد الشيلمان والشيش الاوكراني والصحيات مع شركات اخرى معروفة بتصدير المواد الانشائية وهي قيد الدراسة والتدقيق)