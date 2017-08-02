الزيتون مكتبة أربيل العامة

من بناية صغيرة إلى متحف وصرح ثقافي

عبد الكريم يحيى الزيباري

(المكتبة العامة هوية الشعب

امبرترو إيكو)

تتفاخر الأمم بتاريخ مكتباتها العامة، لدورها في تأسيس مجتمع الرفاهية المعرفي، وتتسابق الدول في الإكثار منها والحرص على رفدها بكلِّ جديد، لأنَّ ” شعباً يقرأ، لن يجوع ولن يُستعبد”.

دخلتُ مع الموظفين بداية الدوام، لم أشعر بالوقت، قال لي موظفو قاعة الدوريات: بمقدورك أنْ تبقى، في انتظار موظفي الوجبة الثانية. ليس ثَمَّةَ غير الكتب، ومجلات أبتسمُ وأنا أقرأ بين السطور، مستمتعاً إلى أنْ يرميني الذل خارج المكتبة، أنظرُ إليها من بعيد، كأسيرٍ يرجو العودة إلى موطنه.

مكتبة الزيتون: المكتبة العامة في أربيل، تأسست سنة 1943 في بناية صغيرة مقابل سوق القلعة، وقد تحولت البناية إلى متحف، بعد انتقال المكتبة إلى مقرها الجديد، أكبر صرح ثقافي على مساحة أربعة آلاف متر مربع وسط حدائق سامي عبدالرحمن على مساحة 800 دونم انتشرت عليها سلسلة معسكرات متجاورة للجيش العراقي قبل 1991 واكتسبت اسماً جديداً، مكتبة الزيتون، وشارعاً من باب الحديقة تحت ظلال الأشجار دائمة الخضرة.

قيادة فرقة الزيتون الكورية الجنوبية بدأت ببنائها 2008 وافتتحتها 22 ت1 سنة 2008 بكلفة أربعة ملايين دولار. قال السيد رئيس حكومة إقليم كردستان في حفل الافتتاح: إذا أردت أن تَطَّلِعَ على تاريخ قومٍ، زُرْ متاحفهم، وإذا أردت أن تطلع على مستقبلهم فقم بزيارة مكتباتهم. وأهدى سيادته أعداداً من صحيفة كردستان التي صدرت في القاهرة سنة 1898 بداية نيسان 2017 بإشراف القنصل العام لدولة كوريا الجنوبية على أعمال ترميم وصيانة المكتبة بالتنسيق مع منظمة (KOICA) وافتتحت في حزيران 2017.

بحسب السيدة ناز فلك الدين مدير المكتبة، تفتح المكتبة العامة أبوابها للزائرين في الساعة الثامنة صباحاً، وتغلق في الخامسة قبل الغروب، وأنَّ الإقبال على المكتبة يكون في الموسم الدراسي أكبر مما هو عليه في العطلة الصيفية، لغاية 9 تموز 2017 بلغَ عدد زوار المكتبة منذ بداية العام (14119) زائراً.

القاعة الأولى تضمُّ الكتب والأطاريح والرسالات المكتوبة باللغة العربية مفهرسة، وتحتوي على (33452) كتاباً. القاعة الثانية تضم الكتب المكتوبة باللغة الكردية وتحتوي على (17230) كتاباً. القاعة الثالثة تضمُّ الكتب المهداة من بعض مثقفي المدينة، وقد تبرَّعَ الأموات رحمهم الله بكلِّ كتبهم وفيها الكثير من النوادر والروائع، وتبرع بعض الأحياء من المثقفين المصابين بالبارانويا بنفايات مكتباتهم والتي لا تصلح إلا للتنور، وإنما الميت ميت الأحياء. ووجودها يسيء إلى المشهد الثقافي، وتضمُّ (12800) كتاباً. القاعة الرابعة لكتب الأطفال ومعظمها باللغة الانكليزية وتضمُّ (1887) كتاباً. القاعة الخامسة للدوريات، وتضمُّ عدداً جيداً من الجرائد القديمة والحديثة، جريدة برايتي (1971- 2014) جريدة خابات (2003- 2014) جريدة كردستان نوي (1992- 2014) جريدة هاوكاري (1970- 1989) جريدة هاولاتي (2000- اليوم)، جريدة التآخي (1970- 2014) جريدة الاتحاد (1992- 2014) جريدة المدى دورة كاملة مهداة من هيأة تحرير الجريدة، مجلة العربي، مجلة كل العرب، بعض الأعداد من جرائد الثورة والجمهورية والعراق والراصد، ومجلة ألف باء، وأعداد من جرائد ومجلات أخرى، بقيت في هذه القاعة حتى نهاية الدوام. وبسبب الأزمة المالية 2014 توقفت المكتبات العامة في كردستان على شراء الجرائد اليومية وأرشفتها، رغم أسعار الاشتراك الرخيصة، كما وتوقفت عن شراء الإصدارات الجديدة، لذا لن يجد الباحثون ولا طلبة العلم بغيتهم.