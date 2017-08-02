شمول 2861 عائلة نازحه لبعقوبة بالمساعدات الإنسانية

12 قرية زراعية بديالى تشهد تلف معظم محاصيلها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشف عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري ، عن تلف المحاصيل الزراعية في 12 قرية زراعية شمال شرقي المحافظة ، فيما طالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل. وقال الجبوري لـ (الزمان) امس ان (12 قرية زراعية تمتد مساحتها لنحو 2000 دونم في منطقة شروين شمال شرقي ديالى، شهدت خلال الايام الاخيرة تلف معظم محاصيلها الزراعية، بسبب الجفاف وازمة المياه الخام التي اجتاحتها ) ، مؤكدا، ان (ازمة المياه تسببت بخسارة كبيرة لفلاحي المنطقة المذكورة).

واضاف الجبوري، ان (قرى شروين يسكنها آلاف المواطنين الذين يعتمدون الزراعة كمصدر رئيسي للعيش وكسب الرزق، حيث ان المياه الخام تصلها عبر الانهار يوم واحد في الاسبوع فقط ، الامر الذي ادى الى حدوث ازمة مياه قاسية تسببت بتلف معظم المحاصيل الزراعية فيها ولم يتبقَ منها سوى مساحات قليلة جدا).

وطالب الجبوري الجهات المعنية بـ (التدخل العاجل وايصال المياه الى القرى المذكورة لأنفاذ ما تبقى من المحاصيل الزراعية فيها) ، مشيرا الى ان (اهمال هذا الملف سينذر بكارثة انسانية بين المزارعين من اصحاب هذه الاراضي).

الى ذلك اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني , ان (كوادرها الميدانية ورغم ارتفاع درجات الحرارة , الا انها مستمرة بتوزيع المساعدات الانسانية على العوائل النازحة) .

وقالت الدايني لــ ( الزمان ) امس ان (مجموع العوائل التي شملتها المساعدات الاغاثية للأسبوع الثاني على التوالي في قضاء بعقوبة بلغ 2861 عائله ، تضمنت سلة غذائية وسلة ملابس) .

خطة منهجية

واشارت الدايني ان (المساعدات التي تقوم بتوزيعها دائرة الهجرة والمهجرين على العوائل النازحة تأتي في اطار خطة ممنهجة اعدت لذلك, على ضوء ما متوفر من مساعدات في الوقت الحاضر) . وأكدت مدير دائرة هجرة ديالى , ان (دائرتها مستمرة بتامين المساعدات الانسانية والاغاثية لغرض توزيعها بين النازحين والعائدين في عموم مناطق المحافظة من الذين لم يستلموا مساعدات انسانية للعام 2017) .

الى ذلك اعلن مسؤول ملف النازحين في مجلس محافظة ديالى، حقي الحبوري ، عن استحصال الموافقة على عودة اكثر من 1600 اسرة نازحة الى منازلها في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال الجبوري لـ ( الزمان ) ، ان (اللجنة العليا الخاصة بملف النازحين في ديالى برئاسة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، وافقت على عودة اكثر من 1600 اسرة نازحة الى منازلها في ناحيتي العظيم والسعدية وكذلك المنصورية ومناطق وقرى شمال المقدادية ) . واضاف الجبوري، ان ( عودة الاسر النازحة الى منازلها في المناطق المذكورة ستبدأ خلال الايام القادمة ) ، لافتا الى ان ( الاشهر الماضية قد شهدت عودة مئات الاسر النازحة الى منازلها في مناطق ديالى ) . واشار مسؤول ملف النازحين في مجلس محافظة ديالى ، الى ان ( لجنة النازحين تسعى لأنهاء ملف النازحين واغلاقه بشكل نهائي في مناطق ديالى خلال الفترة القادمة).