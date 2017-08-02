كبة لـ (الزمان): 5 رحلات جوية يومياً لنقل الحجاج نحو الديار المقدسة

النقل يشرع بفتح خط بغداد – البصرة إلى موسكو قريباً

بغداد- شيماء عادل

انطلقت امس اول رحلة للحجاج على متن الطائرات العراقية تحمل 400 حاج الى الديار المقدسة .

وقالت وزارة النقل الى وجود مباحثات مع الجانب السعودي لزيادة عدد الرحلات لنقل الحجيج. وقال مدير عام سلطة الطيران المدني سامر كبة لـ (الزمان) امس ان صباح امس الاربعاء انطلقت اول رحلة للحجاج تحمل على متنها نحو 400 حاج وحسب موافقات سلطة الطيران السعودي وستكون هناك 5 رحلات يوميا موزعة بين جميع المطارات العراقية وهي بغداد واربيل والسليمانية والنجف والبصرة ).

مبينا انه (وخلال الاسبوع المقبل وعدت سلطة الطيران السعودي بزيادة عدد الرحلات وسيتم توزيعها بالتساوي بين المطارات اي ان حجاج المناطق الجنوبية يتم نقلهم عبر مطار البصرة والفرات الاوسط من مطار النـــــــجف اما بغداد تنقل حجاج الوسط اما المناطق الشمالية يتم نقلهم عبر مطاري اربيل والسليمانية او حسب اختيارهم مطار بغداد او اربيل والسليمانية). مشيرا الى ان (الوزير كاظم فنجان حمامي اوعز بضرورة الاسراع في فتح خط بين بغداد والبصرة بأتجاه موسكو والعكس وبقية المحافظات الروسية حيث تم توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن افتتاح هذا الخط وان الاتفاقية قيد الدراسة حاليا والبحث).

اكمال اجراءات

وطالب الحمامي بـ (الاسراع في اكمال جميع الاجراءات لافتتاحه باقرب وقت ممكن ), مشيرا الى ان (التفاصيل الاخرى كسعر التذكرة او عدد الرحلات لم يتم الاتفاق عليه حتى الان ).

موضحا ان (شركة الخطوط تسعى ايضا الى اكمال الاجراءات الخاصة بشأن افتتاح خط بغداد تونــــــس وبالعكس وتم ارسال وفد من الوزارة الى تونس وبعـــــــــودتهم ســـــــــــيتم تقديم تقرير للحـــــــمامي من اجل البت فيه ).

وأعلن الحمامي قرب افتتاح خط طيران جوي من بغداد والبصرة باتجاه موسكو وبقية المحافظات الروسية وبالعكس

وقال الحمامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (من المؤمل خلال الأيام المقبلة تدشين خط طيران جوي من بغداد والبصرة باتجاه موسكو وبقية المحافظات الروسية وبالـــــــــعكس الذي سيمكن الطيران المدني العراقي من الدخول إلى الأجواء الأوربية وسيــــــــفتح الآفـــــــــــاق أمام المسافر العراقي في الدراسة والعلاج والسياحة والتجارة لما لهذا البلد من أبعاد علمية واقتصادية متقدمة).

واشاد الحمامي بـ (الجهود التي بذلت خــــــــلال المباحثات والمناقشات التي تم الخوض فيها من أجل استكمال إجراءات افتتاح هذا الخط). مؤكدا ان (هنــــــــاك خطوطا جديدة عدة ستفتتح في القريب العاجل).