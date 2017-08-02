سخرية لأذعة من السياسيين والواقع الراهن وحنين إلى أيام مضت

هاشتاغ من جنت صغيّر يستحوذ على إهتمام المغرّدين العراقيين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استغل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ #من_جنت_صغير (عندما كنت صغيرا)، للسخرية من الواقع السياسي وفساد المسؤولين والمتصدين للعمل السياسي، فيما استخدم آخرون الهاشتاغ لإستعادة ذكرياتهم ومشاركة صور طفولتهم وذكرياتهم مبتعدين بظرافه بعيدا قليلا عن السياسة .وكتب مطلق الهاشتاغ: HashtagIraqian@ شاركونا الذكريات #من_جنت_صغير، فسارع مصطفى الزبيدي الى كتابة(من_جنت_صغير علموني الكذاب يذبوه بالنار بس من كبرت عرفت الكذاب يذبوه بمجلس النواب).

وكتب أحد المشاركين يحمل اسم RubbiSedja@ (من_جنت_صغير وأضيع بالسوك أول شيء أفكر به شلون أعيش ويه أهلي الجدد —). اما @Hory22056504 فكتب(من_جنت_صغير جنت اتمنى اغير اسمي لأن ما احبه ولحد الان اتمنى ) .وهنا نسأل عن اسم هذا المشترك.وكتبت نور رائحة الفراوله ( جنت أجيب قطرات مال عيون واخلي بيها ماي ،وكل مايطلع بابا اخلي بعيوني شويه وروح لبابا اقله اخذني وياك وياخذني بحضنه) وكتب آخر(من_جنت_صغير أكعد بالرحلة واباوع على ماما خو مو راحت للبيت خطيه توديني وترجع عبالها أكعد وأسكت، تلكاني قبلها بالبيت). اما ratkramch فكتب (من_جنت_صغيراذا سويت مصيبه اجي ركض اختل بحضن امي) . وهناك من كان يعتقد ان الغيوم قطن ابيض يمكن اكلها كما هو حال Roj @Kelashinn . وكتب احدهم يحمل اسم mohanadkal76 ذكريات مريرة (من_çنت_زغير çان من يجي خطار ووياهم جهال بعمري نلعب،أهلي يبوسون بالجهال،وآني يشبعوني كتل ،ويكلك العنصرية دخيلة ع العراقيين) وطبعًا هذا رأيه الشخصي.وكتب @msb7_iq (من_جنت_صغير أصوم وشرب ماء بسكوت عن اهلي).

وفضّل 4h4 hours agoأن يستعيد ذكريات طفولته مشيدًا بشقيقه التوأم بالقول(إنّه لأمر جميل أن تنشأ مع أخ تؤام يشبهك شخص ما تتكئ عليه، شخص تخبره كل ما لديك من أمور، أخي سندي في هذه الدنيا وعون لي بعد الله).

ولـ a2016724aa كان هذا التعليق(من_جنت_صغير المعلمة نطتنا حفظ سورة الناس ونسيت اسمهة من رجعت للبيت êلت الامي نطونة اليوسوس) . وتظهر الشقاوة في اوجها بهذا التعليق لـD5N (من_جنت_صغير ضربت اخويه بل كرك وطلعت دمه،شكيت اختي بل ابره مال خياط ع جفن عيونها وعمرها جان اقل من سنة، وسحلت بنت المعلمة من كفشتها بالمدرسة).وجاء تعليق AnoHarthea كما يأتي(من_جنت_صغير جنت اتمنه اكبر بسرعه ومن كبرنه شفنه النعمة والحياة من صغار احلى من واحنه كبار ).

وكتبت SammarHussein ما يأتي(من_جنت_صغير كان كل من حولي مهتما بإلتقاط صور فوتوغرافية لي، لم أكن أعلم بذلك ، لكن أيقنت بعد حين ، شكرا لكل من له بصمة في هذا الإرشيف المميز). ويبدو ان RussulHTIQ كانت تبكي كثيراً وهي صفيرة فكتبت(جانو يصيحولي بكاية لأن بس احجي وادردم اوكف يازمن). واكتفى بصراوي iraqnewspaper بالقول( جنت مشيب #من_جنت_صغير). اما جوان JwaenJ فكانت تتهرب من كتابة الواجب المدرسي بطريقة ذكية (من_جنت_صغيرة جنت اسوي روحي نايمة حتى ما اكتب الواجب).

بئر من الدموع

ومن تعليق مريم احمد HdyD4ny2SMANi1M ندرك انها كانت ولاتزال حزينة(من_جنت_صغيراسوي اي مشكله علمود ابجي ومن كبرت لكيت الدنيا محضره بير دموع).وتعود جوانJwaenJ لتكتب (من_جنت_صغير ة جنت أعض الجهال ). وانتقد yazan918 مواقف العرب ازاء اباء جلدتهم بالقول(من_جنت_صغير علمونا أن ايران عدو كبرنا لêينا ايران واكفة ويانا احسن من العرب). وتعود جوان JwaenJ مرة اخرى لتستذكر احدى العاب الاطفال( هيلا يا رمانة هيلا يمة من هية التعبانة هيلا يمة،جنت العبها من_جنت_صغيرة).وكتب باهض الربيعي قائلاً(من_جنت_صغيرمن خلال هذا التاغ راح اتكلم عن مقتطفات من حياة الابتدائية، طبعا ماراح تخلو من السياسة). اما سومري somarorg فأستغل الهاشتاغ ليظهر مدى انتمائه وتمسكه بالحشد الشعبي قائلاً(من_جنت_صغير للكبر حشداوي)، مع انه لم يكن هناك حشد شعبي عندما كان صغيرًا. وجاء تعليق رحيق الورد.. HiBa-IRQ طريفًا للغاية (من_جنت_صغير êالو من تكبر تنسى ..وكبرنا بعد ما نسينا ). اما تعليق Sajjad_Hamid فيظهر مدى بساطة تفكير الاطفال(من_جنت_صغير عبالي المذيع عايش بالتلفزيون ).

وكتبت Queen113465 لتعبر بوضوح عن شقاوتها عندما كانت صغيرة (#من_جنت_صغير çنت ارض وراء اي شخص يضربني بقصد اوبدون قصد واضربه ). وتعترفtara73528285 بإرتكابها سرقة عندما كانت صغيرة(من_جنت_صغيربêت الدبدوب من المصـور … واخذوه مني وبقيت ابçي 3 ايام ) . ويعيدنا waleed wledof الى ايام جميلة بالقول(طفولتنا صعبة جانت بس مهما تكون هي حلوة حلوة بلمة الاهل والاحباب نرجع للماضي ).

اوراق الدفتر

ويذكرنا sarmad muhand بتصرف ربما قام به اغلبنا (من_جنت_صغير احسب اوراق الدفتر صدك ابو 100 لو جذابين). وعادت RussulHTIQ لتقول(يمكن عمري سنة أو أقل أختي وأخواي خلوني بالكاروك وشيعوني على أساس إني متت).

وكتب SaAdghs56 ساخرًا (من_جنت_صغير كانت أمي تخوفني …بأم ذيل والسعلوةî، حتى لا أخرج من المنزل، فكبرت ورأيتهما بمجلس النواب).وقال 89_BFA(#من_جنت_صغير بالعطلة أخرج مع الوالد اشتغل، كان لا يحتاجني لكنه أراد أن يعلمني الحياة شكد صعبة، واللكمة شكد طيبة عندما تتعب عليها بعرق جبينك). وكتب Oday Hussien على فيسبوك(من_جنت_صغير .. دائما أسمع أبي حين يريد يعزي امرأة من أقاربها، إذا كان الميت أخاها يقول لها: شدي حيلج وكلنا أخوتك، وإذا كان الميت إبنها يقول لها: شدي حيلج حجيه كلنا أولادك.. إني ظليت أتمنى يموت واحد من أقاربي حتى أذهب إلى أمه أو أخته وأقول لها هذه الكلمة، لأني أحب تقليد الكبار.في يوم من الأيام جارتنا استشهد زوجها.. فركضت رأسا عليها وهي تلطم وتبكي وقلت لها: يله خالة ميخالف كلنا أزواجك، هي رأسا التفتت عليّ وقالت: انصرف يا قليل الأدب). اما حيدر السيد فكتب (أنا أحسد أطفال اليوم، محظوظون مو ما مثل أيامنا اليابسة! أتذكر من_جنت_صغير.. مرة وحدة أخذت فرصتي ودخلت مسابقة بالمدرسة.. قرأت النشيد الوطني بكل إحساس حتى انبهر الجميع بإمكانياتي في أدائه. آخر شيء المعلم صفق لي وقال لي أنت الفائز في هذه المسابقة وجائزتك أن تذهب للمرافق الصحية لقضاء حاجتك وأشرب ماء وتعال!) وكتبت Fatima_RMD (من_جنت_صغيرة أخوية çان يشيلني حتى آخذ نبê من الجيران شجرتهم عالية ومتروسة ويطلع الحجي يصيّح ،احنا مشكلين عصابة).