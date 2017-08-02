التوحد مرض العصر

زمان جديد
د. مناف الطائي
ت- هو اضطراب عصبي ينتح عن خلل في وظائف الدماغ يظهر كاعاقة تطورية او نمائية عن الطفل خلال السنوات الثلاث الاولى من العمر .
- من علاماته الرئيسية:-
تأخر في تطور المهارات اللفظية والغير اللفظية ، والعجز في التحصيل اللغوي والغير اللغوي عند الطفل التوحدي
- لهذا تعتبر اللغة اداة رئيسية في تواصل الطفل مع المجتمع الي يحيط به سواء كانت لفظية ، حركات ، جسديه ، تعبيرات الوجه ، مكتوبة او منطوقةت
- اما بالنسبة للمهارات فهو عاجز عن ادائها بشكل كامل فهو لا يستطيع ان يملي مهاراته بجدارة كبقية الاطفال العاديين تفهو لا يستطيع الافصاح عنها ولا حتى بطريقة كلامه واحيانا يقوم بمهارات خاصة به وقد لا تليق به لانه عجز عن الحوار اقصد هنا في رأيه ، افكاره ، مشاعره
وبالجدير بالذكر ان اكثر الاطفال الذين عالجتهم كانت عدم لديهم استعمال الضمائر المتحدث الغائب والمخاطب فهم الان بصحة جيده وبعضهم من هم الان في المدرسة
- لديه اضطراب بالسلوك واصف سلوكه البعض منهم عدواني والبعض الاخر غير عدواني وبالتالي فهو غير اجتماعيت
- له انماط سلوكية يواظب ويستمر عليها حتى لو كانت تؤذي نفسه فنرى بعضهم تكون له حركات تكرارية لا يغيرها وتعتمد على الروتينت
- تعتريهم نوبات الغضب المتكرر وصعوبة النطق مما ينتج عنه ذلك لا يعي بالمخاطر ولا يدرك نتائجها بسلوكه العدواني لان يفشل في ايصال رسائله الى مَنْ يحيط بهت
- هذا الفشل يخلق عنده الاحباط والقلق والخوف ويصبح شديد الحساسية مما يولد عزلته وانسحابه وانغلاقه على نفسه فيتجه لاشباع رغباته بسلوك غير طبيعي مثل رفرفرة اليدين ت، التصفيق ، واحيانا يدور حول نفسه لساعات طويله وبدون شعور ذاتي
الفرق بين الطفل التوحدي والطفل العادي
- الطفل العادي منذ الشهر الاول يألف وجه امه ويبدو عليه علامات السرور والبهجة في حين الطفل التوحدي لايبدي عليه ذلكت
- الطفل التوحدي يتجنب النظر لعيني امه اثناء الرضاعه وهذه ملاحظة يتعين على كل ام تلاحظ ذلك متجنبا الالتصاق بجسد امه ولا يبدو عليه التلامس والمداعبه مع امه
الطفل الطبيعي او العادي نراه يتعلق بامه وخاصة في الاشهر الاولى فيبكي عندما تبعد عنه ويبتهج لدى عودتها اليه