ميلانا ترامب وجه سياحي مدر للمال في سلوفينيا

روما‭ – ‬الزمان‮ ‬

ذكر‭ ‬مكتب‭ ‬إحصاء‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬و939‭ ‬ألف‭ ‬سائح‭ ‬زاروا‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬15‭ ‬بالمائة‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيدة‭ ‬الأميركية‭ ‬الأولى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‭.‬

وتدين‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة،‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬السياحة‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬سلوفينيا‭ ‬دولتها‭ ‬الأم‭.‬

ونقلت‭ ‬أسوشيتد‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الأميركيين‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬بالمائة،‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬سلوفينية‭ ‬المولد‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬السياحي‭.‬

كانت‭ ‬وكالات‭ ‬السياحة‭ ‬السلوفينية‭ ‬تنظم‭ ‬جولات‭ ‬‮«‬على‭ ‬خطى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬لزيارة‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬ودرست‭ ‬وعملت‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬للعمل‭ ‬كعارضة‭ ‬أزياء‭ ‬عالمية‭.‬