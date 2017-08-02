ميلانا ترامب وجه سياحي مدر للمال في سلوفينيا

روما – الزمان
ذكر مكتب إحصاء سلوفينيا، أن حوالي مليون و939 ألف سائح زاروا البلاد، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 15 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والسبب في ذلك السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.
وتدين سلوفينيا، الدولة الأوروبية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، بالفضل في انتعاش السياحة بها إلى السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، باعتبار أن سلوفينيا دولتها الأم.
ونقلت أسوشيتد برس عن مكتب الإحصاء أن عدد السياح الأميركيين ارتفع بنسبة 15 بالمائة، منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في يناير الماضي، مشيرا إلى تأثير السيدة الأولى سلوفينية المولد على النمو السياحي.
كانت وكالات السياحة السلوفينية تنظم جولات «على خطى ميلانيا ترامب» لزيارة الأماكن التي عاشت ودرست وعملت فيها قبل أن تغادر في العشرينات من عمرها للعمل كعارضة أزياء عالمية.