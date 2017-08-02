حمية البحر المتوسط تحمي الدماغ من السكري و آثار الشيخوخة

زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬عنصر‭ ‬غذائي‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الوجبات‭ ‬الصحية

واشنطن‭ – ‬الاناضول‭ : ‬قالت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬حديثة،‭ ‬إن‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حمية‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬بحماية‭ ‬الدماغ‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬المعرفي‭ ‬وآثار‭ ‬الشيخوخة‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭. ‬الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها،‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ( ‬The‭ ‬American‭ ‬Geriatrics‭ ‬Society‭) ‬العلمية‭ ‬وللوصول‭ ‬إلي‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬ترصد‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬لكبار‭ ‬السند‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭. ‬وخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬للتقييمات‭ ‬المعرفية،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬اختبارات‭ ‬الذاكرة‭ ‬والاهتمام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلي‭ ‬استكمال‭ ‬استبيان‭ ‬لرصد‭ ‬الأغذية‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتناولونها‭. ‬ووجد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬التزامًا‭ ‬بحمية‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬كانوا‭ ‬أقل‭ ‬احتمالا‭ ‬بنسبة‭ ‬35%‭ ‬للتعرض‭ ‬لضعف‭ ‬الذاكرة‭ ‬والتدهور‭ ‬المعرفي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬وجبات‭ ‬غذائية‭ ‬غير‭ ‬صحية‭. ‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬دراستهم‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حمية‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬المعرفي،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬الإدراك‭ ‬أثناء‭ ‬الشيخوخة‭ . ‬ويتميز‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬لشعوب‭ ‬أوروبا‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬كمصدر‭ ‬أساسي‭ ‬للدهون،‭ ‬بجانب‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والبقوليات‭ ‬والمكسرات،‭ ‬وتناول‭ ‬الأسماك‭ ‬والدواجن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬ويعرف‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بـ»حمية‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حمية‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السمنة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تخفض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭.‬