زيادة في أسعار اشتراكات بلاي ستيشن وحاسوب جديد للألعاب

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سوني‭ ‬عن‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ (‬آب‭) ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستزيد‭ ‬تكلفة‭ ‬الاشتراك‭ ‬الشهري‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬99‭ ‬دولاراً‭ ‬أمريكياً،‭ ‬بينما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬عملاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬الربع‭ ‬سنوي‭ ‬دفع‭ ‬24‭.‬99‭ ‬دولاراً‭ ‬أمريكياً‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬بزيادة‭ ‬الاشتراك‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن‭ ‬بلاس‭ ‬إلى‭ ‬59‭.‬99‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬المستخدم‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكنه‭ ‬إلغاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬قبل‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الدفع‭ ‬التالي‭ ‬أو‭ ‬التحديد‭ ‬التلقائي‭ ‬للعضوية‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬الحساب‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬إضافية‭ ‬مدفوعة‭ ‬لأصحاب‭ ‬أجهزة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬الويب‭ ‬لعدة‭ ‬لاعبين،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الإصدارات‭ ‬التجريبية‭ ‬والمحتويات‭ ‬الأخرى‭ ‬منج‭ ‬هة‭ ‬اخرى‭ ‬تشتهر‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬المخصصة‭ ‬للألعاب‭ ‬بضخامة‭ ‬الحجم‭ ‬ويصدر‭ ‬عنها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضجيج،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬باهظة‭ ‬التكلفة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أسواق‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬تتغير‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭. ‬وقدمت‭ ‬شركة‭ ‬آيسر‭ ‬جهاز‭ ‬لاب‭ ‬توب‭ ‬بتصميم‭ ‬غريب‭ ‬وثقيل‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق،‭ ‬وبتكلفة‭ ‬خيالية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬جهاز‭ ‬آيسر‭ ‬Predator‭ ‬21‭ ‬X‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الرسوميات‭ ‬الفاخرة‭ ‬ومعالج‭ ‬إنتل‭ ‬Core‭ ‬i7‭ ‬وذاكرة‭ ‬وصول‭ ‬عشوائي‭ ‬سعة‭ ‬64‭ ‬غيغابايت،‭ ‬مع‭ ‬شاشة‭ ‬منحنية‭ ‬قياس‭ ‬21‭ ‬بوصة،‭ ‬وبوزن‭ ‬يبلغ‭ ‬9‭ ‬كغم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬توريده‭ ‬مع‭ ‬حقيبة‭ ‬تروللي‭ ‬خاصة،‭ ‬ويتوافر‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬بتكلفة‭ ‬تعادل‭ ‬ثمن‭ ‬سيارة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭.‬

وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬التايوانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمرء‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالألعاب‭ ‬بواسطة‭ ‬جهاز‭ ‬لاب‭ ‬توب‭ ‬مزود‭ ‬بتجهيزات‭ ‬حاسوب‭ ‬مكتبي‭ ‬مخصص‭ ‬للألعاب،‭ ‬ولكن‭ ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬القطار‭ ‬أو‭ ‬المقهى‭ ‬وتشغيل‭ ‬الألعاب‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الشجاعة،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬لوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬الميكانيكية‭ ‬يصدر‭ ‬عنها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضجيج‭ ‬والضوضاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬إزعاج‭ ‬الأشخاص‭ ‬الجالسين‭ ‬بجوار‭ ‬المستخدم‭.‬

وأوضح‭ ‬مانويل‭ ‬كريستا،‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬جيمز‭ ‬هاردوير‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬المخصصة‭ ‬للألعاب‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهناك‭ ‬موديلات‭ ‬فاخرة‭ ‬بتكلفة‭ ‬غير‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2500‭ ‬و3000‭ ‬دولار،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالألعاب‭ ‬الحديثة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬مشكلات‭.‬