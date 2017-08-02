زيادة في أسعار اشتراكات بلاي ستيشن وحاسوب جديد للألعاب

لندن – الزمان
أعلنت شركة سوني عن الأسعار الجديدة لخدمة بلاي ستيشن بلاس، والتي سيتم تطبيقها بدءا من 31 أغسطس (آب) الجاري، حيث ستزيد تكلفة الاشتراك الشهري إلى 9.99 دولاراً أمريكياً، بينما يتعين على عملاء الاشتراك الربع سنوي دفع 24.99 دولاراً أمريكياً. كما قامت الشركة اليابانية بزيادة الاشتراك السنوي في خدمة بلاي ستيشن بلاس إلى 59.99 دولارا أمريكيا، وفي حالة عدم موافقة المستخدم على الأسعار الجديدة، فإنه يمكنه إلغاء الاشتراك في الخدمة قبل 48 ساعة من الدفع التالي أو التحديد التلقائي للعضوية في إعدادات الحساب. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة بلاي ستيشن عبارة عن خدمة إضافية مدفوعة لأصحاب أجهزة بلاي ستيشن، والتي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى وظائف الويب لعدة لاعبين، والاطلاع على الإصدارات التجريبية والمحتويات الأخرى منج هة اخرى تشتهر أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب بضخامة الحجم ويصدر عنها الكثير من الضجيج، فضلاً عن أنها باهظة التكلفة، غير أن أسواق الإلكترونيات تتغير يوماً بعد آخر. وقدمت شركة آيسر جهاز لاب توب بتصميم غريب وثقيل الوزن بشكل لا يصدق، وبتكلفة خيالية، حيث يتضمن جهاز آيسر Predator 21 X اثنين من بطاقات الرسوميات الفاخرة ومعالج إنتل Core i7 وذاكرة وصول عشوائي سعة 64 غيغابايت، مع شاشة منحنية قياس 21 بوصة، وبوزن يبلغ 9 كغم، وبالتالي يتم توريده مع حقيبة تروللي خاصة، ويتوافر هذا الجهاز بتكلفة تعادل ثمن سيارة صغيرة في حدود 10 آلاف دولار.
وتهدف الشركة التايوانية من خلال هذا الجهاز إلى إثبات أنه يمكن للمرء من الناحية النظرية الاستمتاع بالألعاب بواسطة جهاز لاب توب مزود بتجهيزات حاسوب مكتبي مخصص للألعاب، ولكن الجلوس في القطار أو المقهى وتشغيل الألعاب على جهاز اللاب توب يحتاج إلى بعض الشجاعة، نظراً لأن لوحة المفاتيح الميكانيكية يصدر عنها الكثير من الضجيج والضوضاء، وهو ما قد يتسبب في إزعاج الأشخاص الجالسين بجوار المستخدم.
وأوضح مانويل كريستا، من مجلة «بي سي جيمز هاردوير»، أن تكلفة أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب تبدأ من حوالي ألف دولار أمريكي، وهناك موديلات فاخرة بتكلفة غير مبالغ فيها تتراوح ما بين 2500 و3000 دولار، والتي تتيح للمستخدم الاستمتاع بالألعاب الحديثة خلال السنوات الثلاث المقبلة دون أية مشكلات.