نجمة  رياضية أمريكية تطلق صرخة نصرة  من أجل أجور النساء السود 

نيويورك-(أ ف ب) – أطلقت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس، الغائبة عن الملاعب منذ فترة بسبب الحمل، صرخة نصرة للنساء السود تطالب فيها بتحقيق المساواة في الأجر، لاسيما أنهن بحاجة للعمل أكثر من الرجال بمعدل ثمانية أشهر في العام للحصول على نفس الراتب. وكتبت الأسطورة الأميركية الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام والتي تعتبر الرياضية الأعلى دخلا في العالم، مقالا يقارب الألف كلمة في مجلة «فورتشون» للاحتفال بيوم تحقيق المساواة بالأجر للنساء السود. ومقابل كل دولار يجنيه الرجل في الولايات المتحدة، تحصل العاملة الأميركية من صاحبات البشرة السوداء على 63 سنتا.
والنساء السود يتقاضين 17 بالمئة أقل من النساء البيض، في حين أن النساء السود الحاصلات على اجازة الدراسات العليا، ينلن اجورا أقل على كل مستوى، بحسب ما كتبتسيرينا التي دائما ما تحدثت بصراحة عن التحيز الجنسي والعنصرية. وأضافت اللاعبة البالغة 35 عاما أن 44 بالمئة من الرجال البيض يعترفون بأن فجوة الأجور تشكل معضلة، مضيفة «عوملت بطريقة غير عادلة، تعرضت للاهانة من قبل زملائي الذكور، وفي أكثر الأوقات إيلاما، كنت عرضة لملاحظات عنصرية داخل وخارج ملعب كرة المضرب».
وواصلت «أن كسر حلقة الفقر والتمييز والتحيز الجنسي أصعب بكثير من كسر الرقم القياسي لعدد القاب بطولات الغراند سلام»، داعية الى وضع تشريعات واتخاذ إجراءات من أجل تغيير الوضع الراهن. ورغم مكانتها كإحدى أعظم لاعبات كرة المضرب في التاريخ إن لم تكن أعظمهن، تعرضت سيرينا في نيسان/ابريل لموقف عنصري «بطله» قائد منتخب رومانيا في كأس الاتحاد للسيدات النجم السابق ايلي ناستازي الذي تناول الأميركية بكلام عنصري حول حملها.
وسمع ناستازي بحسب وسائل اعلام انكليزية يقول لأحد افراد فريقه «ماذا سيكون لون المولود (طفل سيرينا)، حليب ام شوكولا؟». وتنتظر سيرينا وضع مولودها الاول في ايلول/سبتمبر المقبل من خطيبها أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع «ريديت» الالكتروني، على أن تعود الى الملاعب في 2018.
ونصحت اللاعبة الأميركية «النساء السود: بعدم الخوف. طالبن بأجر متساو. كلما رفعتن الصوت كلما جعلتن الطريق أسهل للنساء القادمات من بعدكن»، مضيفة «لكن الأمر الأهم، هو الإدراك أنكن تستحقن ذلك (المساواة بالأجر). يمكن أن يستغرق الأمر وقتا طويلا من أجل تحقيقه. لكن جميعنانستحق ذلك».
وتابعت «قلت دائما: +يجب أن يؤمن المرء بنفسه عندما يحجم الآخرون عن ذلك».
وصنفت مجلة «فوربس» اللاعبة الأميركية الرياضية الأعلى دخلا في العالم وتصل أرباحها الى حوالي 27 مليون دولار، لكنها لا تحتل سوى المركز 51 في القائمة التي تشمل الرياضيين (من الجنسين) الأعلى أجرا.
وصنفت «فوربس» النجم السويسري روجيه فيدرر اللاعب الأعلى دخلا في كرة المضرب حيث وصل مجموع جوائزه المالية الى 64 مليون دولار.
وترى سيرينا بحسب ما كتبت في صفحتها على موقع تويتر أن «النساء السود هن حجر الزاوية في مجتمعاتنا، إنهن مدهشات، ويستحقن أجرا متساويا»، وذلك برفقة صورة لها وهي ترتدي قميصا كتب عليها «فينومينل وومن»، أي «المرأة الظاهرة».