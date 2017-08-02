نجمة  رياضية أمريكية تطلق صرخة نصرة  من أجل أجور النساء السود 

نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأميركية‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس،‭ ‬الغائبة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬بسبب‭ ‬الحمل،‭ ‬صرخة‭ ‬نصرة‭ ‬للنساء‭ ‬السود‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬بتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الأجر،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنهن‭ ‬بحاجة‭ ‬للعمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بمعدل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الراتب‭. ‬وكتبت‭ ‬الأسطورة‭ ‬الأميركية‭ ‬الفائزة‭ ‬بـ23‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الرياضية‭ ‬الأعلى‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مقالا‭ ‬يقارب‭ ‬الألف‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فورتشون‮»‬‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بالأجر‭ ‬للنساء‭ ‬السود‭. ‬ومقابل‭ ‬كل‭ ‬دولار‭ ‬يجنيه‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تحصل‭ ‬العاملة‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬صاحبات‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء‭ ‬على‭ ‬63‭ ‬سنتا‭. ‬

والنساء‭ ‬السود‭ ‬يتقاضين‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬البيض،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬السود‭ ‬الحاصلات‭ ‬على‭ ‬اجازة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬ينلن‭ ‬اجورا‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مستوى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتبتسيرينا‭ ‬التي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تحدثت‭ ‬بصراحة‭ ‬عن‭ ‬التحيز‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنصرية‭. ‬وأضافت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬44‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البيض‭ ‬يعترفون‭ ‬بأن‭ ‬فجوة‭ ‬الأجور‭ ‬تشكل‭ ‬معضلة،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬عوملت‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬عادلة،‭ ‬تعرضت‭ ‬للاهانة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زملائي‭ ‬الذكور،‭ ‬وفي‭ ‬أكثر‭ ‬الأوقات‭ ‬إيلاما،‭ ‬كنت‭ ‬عرضة‭ ‬لملاحظات‭ ‬عنصرية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬‮«‬أن‭ ‬كسر‭ ‬حلقة‭ ‬الفقر‭ ‬والتمييز‭ ‬والتحيز‭ ‬الجنسي‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬القاب‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬تشريعات‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭. ‬ورغم‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬أعظم‭ ‬لاعبات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أعظمهن،‭ ‬تعرضت‭ ‬سيرينا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬لموقف‭ ‬عنصري‭ ‬‮«‬بطله‮»‬‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬رومانيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬للسيدات‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬ايلي‭ ‬ناستازي‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬الأميركية‭ ‬بكلام‭ ‬عنصري‭ ‬حول‭ ‬حملها‭.‬

وسمع‭ ‬ناستازي‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬انكليزية‭ ‬يقول‭ ‬لأحد‭ ‬افراد‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬سيكون‭ ‬لون‭ ‬المولود‭ (‬طفل‭ ‬سيرينا‭)‬،‭ ‬حليب‭ ‬ام‭ ‬شوكولا؟‮»‬‭. ‬وتنتظر‭ ‬سيرينا‭ ‬وضع‭ ‬مولودها‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬خطيبها‭ ‬أليكسيس‭ ‬أوهانيان،‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ريديت‮»‬‭ ‬الالكتروني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

ونصحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬السود‭: ‬بعدم‭ ‬الخوف‭. ‬طالبن‭ ‬بأجر‭ ‬متساو‭. ‬كلما‭ ‬رفعتن‭ ‬الصوت‭ ‬كلما‭ ‬جعلتن‭ ‬الطريق‭ ‬أسهل‭ ‬للنساء‭ ‬القادمات‭ ‬من‭ ‬بعدكن‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬الأهم،‭ ‬هو‭ ‬الإدراك‭ ‬أنكن‭ ‬تستحقن‭ ‬ذلك‭ (‬المساواة‭ ‬بالأجر‭). ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقه‭. ‬لكن‭ ‬جميعنانستحق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائما‭: +‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤمن‭ ‬المرء‭ ‬بنفسه‭ ‬عندما‭ ‬يحجم‭ ‬الآخرون‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وصنفت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأميركية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأعلى‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتصل‭ ‬أرباحها‭ ‬الى‭ ‬حوالي‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تحتل‭ ‬سوى‭ ‬المركز‭ ‬51‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الرياضيين‭ (‬من‭ ‬الجنسين‭) ‬الأعلى‭ ‬أجرا‭.‬

وصنفت‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬النجم‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬اللاعب‭ ‬الأعلى‭ ‬دخلا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬مجموع‭ ‬جوائزه‭ ‬المالية‭ ‬الى‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وترى‭ ‬سيرينا‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬السود‭ ‬هن‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا،‭ ‬إنهن‭ ‬مدهشات،‭ ‬ويستحقن‭ ‬أجرا‭ ‬متساويا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬برفقة‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬قميصا‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فينومينل‭ ‬وومن‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬الظاهرة‮»‬‭.‬