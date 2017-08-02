عطالله حنا مطران القدس ورئيس أساقفة سبطية الروم الأرثودكس لـ (الزمان): اعتصمت مع إخواني المسلمين أمام باب الأسباط واسرائيل استغلت الانقسام الفلسطيني

موقف‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬والكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬تجاه‭ ‬القدس‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭:‬لا‭ ‬زيارة‭ ‬قبل‭ ‬انهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بوضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬الى‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬لاقى‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬ملايين‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬فلسطين‭ ‬وخارجها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مسيحيي‭ ‬الشرق‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ومسيحيي‭ ‬القدس‭ ‬بصفه‭ ‬خاصة‭ ‬تضامنوا‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المعركة‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬المقدسات‭ ‬الاسلاميه‭ ‬بل‭ ‬المقدسات‭ ‬المسيحية‭ ‬ايضاً‭ . ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬الاوضاع‭ ‬المتوترة‭ ‬والتى‭ ‬تنذر‭ ‬بحرب‭ ‬دينية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬ادلى‭ ‬مطران‭ ‬القدس‭ ‬عطالله‭ ‬حنا‭ ‬رئيس‭ ‬اساقفة‭ ‬سبطيه‭ ‬الروم‭ ‬الارثوزكسى‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيرة‭.‬

ماهو‭ ‬الموقف‭ ‬الذى‭ ‬اتخذه‭ ‬مسيحى‭ ‬فلسطين‭ ‬بصفه‭ ‬عامه‭ ‬ومسيحى‭ ‬القدس‭ ‬بصفه‭ ‬خاصه‭ ‬تجاه‭ ‬الهجمه‭ ‬التى‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬؟

نحن‭ ‬اعلنا‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬تضامننا‭ ‬مع‭ ‬اخواتنا‭ ‬المسلمين‭ ‬وان‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬الاسلاميه‭ ‬هو‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬المسيحيه‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصى‭ ‬شاركت‭ ‬فى‭ ‬الاعتصام‭ ‬امام‭ ‬باب‭ ‬الاسباط‭ ‬وناديت‭ ‬بالتبرع‭ ‬بالدم‭ ‬للشباب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬المصاب‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬شرح‭ ‬حقيقة‭ ‬مايدور‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬للوفود‭ ‬التى‭ ‬كنت‭ ‬استقبلها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المشاركه‭ ‬فى‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاسرائيليه‭ .‬

وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لردود‭ ‬الفعل‭ ‬تجاه‭ ‬مايحدث‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬؟

للاسف‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬سلبيه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التى‭ ‬تجاهلت‭ ‬تلك‭ ‬الاحداث‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬ماحدث‭ ‬يخالف‭ ‬كل‭ ‬المواثيق‭ ‬الدوليه‭ ‬والتى‭ ‬تكفل‭ ‬حرية‭ ‬العباده‭ ‬وتلزم‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعدم‭ ‬التعرض‭ ‬لحرية‭ ‬العباده‭ ‬ولكن‭ ‬مايحزننى‭ ‬اكثر‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬العربى‭ ‬الذى‭ ‬اكتفى‭ ‬بالاستنكار‭ ‬والادانه‭ .‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تراجع‭ ‬فى‭ ‬دور‭ ‬الكنيسه‭ ‬المصريه‭ ‬تجاه‭ ‬القضيه‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬فى‭ ‬عصر‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬للمسيحيين‭ ‬بزيارة‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامه‭ ‬؟

موقف‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬ثابت‭ ‬ولم‭ ‬يتغير‭ ‬فالموقف‭ ‬الرسمى‭ ‬للكنيسهةهو‭ ‬رفض‭ ‬زيارة‭ ‬المسيحيين‭ ‬للقدس‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬تحريرها‭ ‬اما‭ ‬زيارة‭ ‬بعض‭ ‬المسيحيين‭ ‬للقدس‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمى‭ ‬للكنيسه‭ ‬بل‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الشخصى‭ ‬لهؤلاء‭ .‬

وبماذا‭ ‬تفسر‭ ‬التصعيد‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬؟

الاحتلال‭ ‬الصهيونى‭ ‬يسعى‭ ‬منذ‭ ‬احتلاله‭ ‬للقدس‭ ‬لطمس‭ ‬هويتها‭ ‬وتهويد‭ ‬معالمها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الخلافات‭ ‬العربيه‭ ‬والانقسام‭ ‬الفلسطينى‭ ‬شجع‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬وتيره‭ ‬اجراءاتها‭ ‬لتهويد‭ ‬المدينه‭ ‬المقدسه‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحله‭ ‬الدقيقه‭ ‬نبذ‭ ‬الخلافات‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التصدى‭ ‬للمخططات‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬التى‭ ‬تستهدف‭ ‬تهويد‭ ‬القدس‭ ‬وابتلاع‭ ‬الاراضى‭ ‬المحتله‭ .‬

يعانى‭ ‬العالم‭ ‬بصفه‭ ‬عامه‭ ‬والعالم‭ ‬العربى‭ ‬بصفه‭ ‬خاصه‭ ‬من‭ ‬تنامى‭ ‬ظاهرة‭ ‬التطرف‭ ‬والارهاب‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الظاهره‭ ‬؟

مواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬بكل‭ ‬اشكاله‭ ‬والوانه‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬مبادرات‭ ‬دينيه‭ ‬وسياسيه‭ ‬وثقافيه‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬لرجال‭ ‬الدين‭ ‬لهم‭ ‬مسئوليه‭ ‬خاصه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬خطاب‭ ‬عصرى‭ ‬ومستنير‭ ‬يقبل‭ ‬بالتعدديه‭ ‬الدينيه‭ ‬والفكريه‭ ‬ويحترم‭ ‬الاخر‭ ‬وان‭ ‬اختلف‭ ‬عنا‭ ‬فى‭ ‬دينه‭ ‬او‭ ‬معتقده‭ ‬ويمكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬ايصال‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬المستنير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬الشباب‭ ‬للافكار‭ ‬الهدامه‭ ‬التى‭ ‬يتلقونها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ .‬

بعد‭ ‬زيارتكم‭ ‬الاخيره‭ ‬للازهر‭ ‬واجتماعكم‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ماهو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للدور‭ ‬الذى‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الازهر‭ ‬وشيخه‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬القضيه‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬؟

شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يسعد‭ ‬كثيرا‭ ‬بزيارة‭ ‬قادة‭ ‬الطوائف‭ ‬المسيحيه‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬وثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬وهو‭ ‬ماتجلى‭ ‬فى‭ ‬خطابه‭ ‬التاريخى‭ ‬امام‭ ‬مؤتمر‭ ‬السلام‭ ‬العالمى‭ ‬الذى‭ ‬نظمه‭ ‬الازهر‭ ‬مؤخرا‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يبذل‭ ‬كل‭ ‬جهده‭ ‬لدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬القضيه‭ ‬الفلسطينيه‭ .‬

وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬مواقف‭ ‬اكثر‭ ‬ايجابيه‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬؟

الادارةالامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬بانحيازها‭ ‬لاسرائيل‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نهتم‭ ‬بمواقف‭ ‬تلك‭ ‬الادارة‭ ‬ولكن‭ ‬الاهم‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬الموقف‭ ‬العربى‭ ‬كى‭ ‬يكون‭ ‬اكثر‭ ‬ايجابية‭ ‬والبعد‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬التى‭ ‬لن‭ ‬تفيد‭ ‬سوى‭ ‬اسرائيل‭ .‬