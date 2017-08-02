د.عبد السلام عبد الله محمد تنصيبه عضو مجلس النواب الليبي لـ (الزمان): سحب الملف الليبي من الأمم المتحدة أمر خطير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية حل مثالي

أزمة‭ ‬الخليج‭ ‬انعكست‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬الساحة‭ ‬الليبية‭ ‬مؤخرا‭ ‬تطورات‭ ‬هامة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكرى‭ ‬والسياسى‭ ‬فبعد‭ ‬نجاح‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبى‭ ‬بقيادة‭ ‬اللواء‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬فى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬اقليم‭ ‬بنى‭ ‬غازى‭ ‬بالكامل‭ ‬تواصل‭ ‬اللواء‭ ‬خليفه‭ ‬حفتر‭ ‬وفايز‭ ‬السراج‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتحقيق‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬للازمه‭ ‬الليبيه‭ ‬برعاية‭ ‬فرنسية‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬ادلى‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬تنصيبه‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبى‭ ‬والبرلمان‭ ‬العربى‭ ‬بحوار‭ ‬خاص‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ .‬

ما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للتفاهمات‭ ‬الاخيرة‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬باريس‭ ‬بين‭ ‬حفتر‭ ‬والسراج‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنتهى‭ ‬تلك‭ ‬التفاهمات‭ ‬للازمه‭ ‬ام‭ ‬سيكون‭ ‬مصيرها‭ ‬مثل‭ ‬الاتفاقات‭ ‬السابقه‭ ‬؟

نحن‭ ‬دائما‭ ‬نقول‭ ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬مركبة‭ ‬وليست‭ ‬بسيطة‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬اطراف‭ ‬مؤثرة‭ ‬فيها‭ ‬ولكن‭ ‬لقاء‭ ‬أي‭ ‬طرفين‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬ويسهل‭ ‬من‭ ‬حلحلة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬وخاصة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭ ‬و‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬انني‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وان‭ ‬لا‭ ‬نجعل‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬مظلة‭ ‬الأمم‭ ‬الماحدة‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬معينة‭ .‬

ما‭ ‬هى‭ ‬ابعاد‭ ‬التحرك‭ ‬الفرنسى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬ولماذا‭ ‬تحفظت‭ ‬ايطاليا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التحرك؟

بالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬لها‭ ‬مصالح‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭ ‬و‭ ‬بالتأكيد‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬تدخل‭ ‬اجنبي‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬ولهذا‭ ‬دائما‭ ‬كنا‭ ‬نقول‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬خطر‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬ويجعلها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬التنافس‭ ‬و‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬خصوم‭ ‬و‭ ‬منافسين‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬تحفظ‭ ‬إيطاليا‭ ‬وغيرها‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬اجراءات‭ ‬الانتخابات‭ ‬يمثل‭ ‬مخرج‭ ‬حقيقى‭ ‬للازمه‭ ‬؟

بالتأكيد‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬يعتبر‭ ‬حل‭ ‬مثالي‭ ‬للقضية‭ ‬الليبية‭ ‬لانه‭ ‬ينقل‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬مربع‭ ‬القيادة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الجماعية‭ ‬الغير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الحاسمة‭ ‬و‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الجوهرية‭ ‬الى‭ ‬قيادة‭ ‬تنفيذيةئ‭ ‬قوية‭ ‬منتخبة‭ ‬من‭ ‬الشعب،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬سوف‭ ‬تعيد‭ ‬هياكل‭ ‬الدولة‭ ‬وتنهي‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬الشرعية‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭.‬

وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬توحيد‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬فى‭ ‬المرحله‭ ‬المقبله‭ ‬وانضمام‭ ‬الميلشيات‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬؟

مسالة‭ ‬توحيد‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬لابد‭ ‬منها‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬اركان‭ ‬الدولة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬التوحيد‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬و‭ ‬مهنية‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬اتفاق‭ ‬فرنسا‭ ‬تناول‭ ‬ذلك‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬عملية‭ ‬الانظمام‭ ‬للجيش‭ ‬فيجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بصفة‭ ‬فردية‭.‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬تحرير‭ ‬التفاهمات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬حفتر‭ ‬والسراج‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬صعوبة‭ ‬انعقاده‭ ‬والانقسامات‭ ‬داخله‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬؟

انا‭ ‬ذكرت‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬الليبية‭ ‬مركبة‭ ‬وليست‭ ‬بسيطة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬اصبح‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬وليس‭ ‬نتاج‭ ‬لاتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬وان‭ ‬لديه‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نواب‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬لذلك‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬سوف‭ ‬تتحرك‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬

وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لتأثير‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬الازمة‭ ‬الليبيه‭ ‬؟

بالتأكيد‭ ‬ازمة‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬انعكست‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬و‭ ‬أوضحت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متداخلة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وأيضا‭ ‬غيرت‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتلقى‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬وهذا‭ ‬يفسر‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬مؤخرا‭ ‬

وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لمصير‭ ‬اتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬اتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬سيظل‭ ‬الاطار‭ ‬العام‭ ‬لاي‭ ‬تفاهمات‭ ‬او‭ ‬تعديلات‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬للاستفتاء‭ ‬وتم‭ ‬إصدارها‭ ‬عندها‭ ‬سيتم‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬المرحلة‭ ‬الدائمة‭ .‬

وما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬لدور‭ ‬المبعوث‭ ‬العربى‭ ‬للسلام‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعه‭ ‬العربيه‭ ‬وهل‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬ايجابى‭ ‬فى‭ ‬التطورات‭ ‬الحاليه‭ ‬؟

للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬كنا‭ ‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬يلعب‭ ‬المبعوث‭ ‬العربي‭ ‬المعين‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬دورا‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الخلافات‭ ‬العربية‭ ‬العربية‭ ‬و‭ ‬التنافس‭ ‬العربي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬اثر‭ ‬على‭ ‬تحركاته‭ ‬واستمر‭ ‬كما‭ ‬سلفه‭ ‬بدون‭ ‬تاثير‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الليبي‭ ‬

تعد‭ ‬مشكلة‭ ‬الهجره‭ ‬غير‭ ‬الشرعيه‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬احدى‭ ‬المشكلات‭ ‬الكبرى‭ ‬التى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬الماضيه‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬لكيفية‭ ‬مواجهتها‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬ليبى‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬للحد‭ ‬منها‭ ‬؟

الهجرة‭ ‬ظاهرة‭ ‬حضارية‭ ‬ويجب‭ ‬معالجتها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإنسانية‭ ‬و‭ ‬الأمنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المصدر‭ ‬و‭ ‬العبور‭ ‬و‭ ‬المقصد‭ ‬،‭ ‬ولايمكن‭ ‬قبول‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬العالجة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬التركيبة‭ ‬الديمغرافية‭ ‬لبعض‭ ‬الدول‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬يثير‭ ‬القضية‭ ‬الان‭ ‬ويحاول‭ ‬ان‭ ‬يعرض‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الدول‭ ‬فهذا‭ ‬امر‭ ‬مرفوض‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬يريد‭ ‬الان‭ ‬ان‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهجرة‭ ‬او‭ ‬يعالجها‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬او‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الدولة‭ ‬الليبية‭ ‬وعندها‭ ‬فقط‭ ‬تكون‭ ‬ليبيا‭ ‬قادره‭ ‬هلى‭ ‬مناقشة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬و‭ ‬الدولية‭ .‬

فى‭ ‬النهايه‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للدور‭ ‬العربى‭ ‬بصفه‭ ‬عامه‭ ‬والمصرى‭ ‬بصفه‭ ‬خاصه‭ ‬تجاه‭ ‬الازمه‭ ‬؟‭ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬مطالبكم‭ ‬فى‭ ‬المرحله‭ ‬القادمه‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬ونحن‭ ‬نتفهم‭ ‬ذلك‭ ‬لما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬العربي‭ ‬والعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا‭ ‬وكانت‭ ‬مصر‭ ‬كالعادة‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ . ‬ما‭ ‬نطلبه‭ ‬الان‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬ندرك‭ ‬جميعا‭ ‬نحن‭ ‬كعرب‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المركب‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬نغرق‭ ‬جميعا‭ ‬او‭ ‬نعبر‭ ‬جميعا‭ .‬