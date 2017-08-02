د.عبد السلام عبد الله محمد تنصيبه عضو مجلس النواب الليبي لـ (الزمان): سحب الملف الليبي من الأمم المتحدة أمر خطير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية حل مثالي

أزمة الخليج انعكست ايجابيا على القضية الليبية
القاهرة – مصطفى عمارة
شهدت الساحة الليبية مؤخرا تطورات هامة على الصعيد العسكرى والسياسى فبعد نجاح قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة اللواء خليفة حفتر فى السيطرة على اقليم بنى غازى بالكامل تواصل اللواء خليفه حفتر وفايز السراج من التوصل الى اتفاق لتحقيق حل سياسى للازمه الليبيه برعاية فرنسية وفى ظل تلك التطورات ادلى د/ محمد عبد السلام عبد الله محمد تنصيبه عضو البرلمان الليبى والبرلمان العربى بحوار خاص تناول فيه وجهة نظره ازاء التطورات الراهنة .
ما هو تقييمكم للتفاهمات الاخيرة التى تمت مؤخرا فى باريس بين حفتر والسراج ؟ وهل يمكن ان تنتهى تلك التفاهمات للازمه ام سيكون مصيرها مثل الاتفاقات السابقه ؟
نحن دائما نقول ان القضية الليبية مركبة وليست بسيطة وان هناك عدة اطراف مؤثرة فيها ولكن لقاء أي طرفين بالتأكيد سوف يسهم ويسهل من حلحلة الكثير من الأمور وخاصة اذا كان الطرفين في مستوى المشير حفتر و فائز السراج ، مع انني كنت أتمنى ان يعقد اللقاء في ليبيا وان لا نجعل القضية الليبية تخرج من مظلة الأمم الماحدة الى دولة معينة .
ما هى ابعاد التحرك الفرنسى فى هذا التوقيت ولماذا تحفظت ايطاليا على هذا التحرك؟
بالتأكيد هناك عدة دول لها مصالح في ليبيا مثل فرنسا و بالتأكيد القضية الليبية تعاني من حجم تدخل اجنبي كبير جدا ولهذا دائما كنا نقول ان سحب القضية الليبية من الأمم المتحدة الى أي دولة سوف يشكل خطر عليها أي القضية الليبية ويجعلها في دائرة التنافس و الصراع بين الدول ، لان كل دولة لها خصوم و منافسين و ما حدث من تحفظ إيطاليا وغيرها يدخل في هذا الاطار
وهل ترى ان اجراءات الانتخابات يمثل مخرج حقيقى للازمه ؟
بالتأكيد اجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية يعتبر حل مثالي للقضية الليبية لانه ينقل ليبيا من مربع القيادة التنفيذية الجماعية الغير قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة و التعامل مع القضايا الجوهرية الى قيادة تنفيذيةئ قوية منتخبة من الشعب، كما ان الانتخابات سوف تعيد هياكل الدولة وتنهي الصراع على الشرعية وهذا امر مهم جدا.
وهل تتوقع توحيد الجيش الليبى فى المرحله المقبله وانضمام الميلشيات الى هذا الجيش ؟
مسالة توحيد الجيش الليبي لابد منها وهي من أسس اركان الدولة ويجب ان يكون التوحيد على أسس علمية و مهنية واعتقد ان اتفاق فرنسا تناول ذلك وهو امر مهم جدا ، اما عملية الانظمام للجيش فيجب ان تكون بصفة فردية.
هناك من يرى ان هناك صعوبات فى تحرير التفاهمات التى حدثت بين حفتر والسراج فى مجلس النواب فى ظل صعوبة انعقاده والانقسامات داخله فما هى وجهة نظرك ؟
انا ذكرت ان المشكلة الليبية مركبة وليست بسيطة ويجب ان نعلم ان المجلس الرئاسي اصبح طرف في هذه المشكلة وليس نتاج لاتفاق سياسي وان لديه نواب في البرلمان مثل ما ان هناك نواب مع المحافظة على الجيش لذلك اعتقد ان الأمور سوف تتحرك داخل مجلس النواب بخصوص ما تم التوصل اليه في فرنسا
وما هى رؤيتك لتأثير الازمة الخليجية مع قطر على الازمة الليبيه ؟
بالتأكيد ازمة الخليج مع قطر انعكست إيجابيا على القضية الليبية و أوضحت كثير من الأمور التي كانت متداخلة في ليبيا وأيضا غيرت من مواقف بعض الأطراف التي كانت تتلقى الدعم من قطر وهذا يفسر جزء كبير من ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا
وما هى رؤيتك لمصير اتفاق الصخيرات ؟
اعتقد ان اتفاق الصخيرات سيظل الاطار العام لاي تفاهمات او تعديلات الا اذا تم طرح مشروع الدستور للاستفتاء وتم إصدارها عندها سيتم الانتقال الى المرحلة الدائمة .
وما هو تقييمكم لدور المبعوث العربى للسلام فى ليبيا والذى تم تعيينه مؤخرا من قبل الجامعه العربيه وهل كان له دور ايجابى فى التطورات الحاليه ؟
للأسف الشديد كنا نتمنى ان يلعب المبعوث العربي المعين من الجامعة العربية دورا اكبر في القضية الليبية ولكن يبدو ان الخلافات العربية العربية و التنافس العربي بين دول الجوار اثر على تحركاته واستمر كما سلفه بدون تاثير في المشهد الليبي
تعد مشكلة الهجره غير الشرعيه الى ليبيا احدى المشكلات الكبرى التى ادت الى وقوع العديد من الضحايا خلال الفتره الماضيه فما هى رؤيتكم لكيفية مواجهتها ؟ وهل هناك تنسيق ليبى مع دول الجوار للحد منها ؟
الهجرة ظاهرة حضارية ويجب معالجتها من الناحية الإنسانية و الأمنية بالتعاون بين دول المصدر و العبور و المقصد ، ولايمكن قبول ان تتم العالجة على حساب امن و التركيبة الديمغرافية لبعض الدول فقط ، وقد وقعت ليبيا في عهد النظام السابق عدة اتفاقيات حول هذا الموضوع يجب على كل الأطراف الالتزام به ، اما من يثير القضية الان ويحاول ان يعرض اتفاقيات جديدة على ليبيا في ظل غياب الدول فهذا امر مرفوض ، فمن يريد الان ان يحد من هذه الهجرة او يعالجها عليه ان يعمل او يساعد على استعادة الدولة الليبية وعندها فقط تكون ليبيا قادره هلى مناقشة هذه القضايا الإنسانية و الدولية .
فى النهايه ما هو تقييمكم للدور العربى بصفه عامه والمصرى بصفه خاصه تجاه الازمه ؟ وما هى مطالبكم فى المرحله القادمه ؟
اعتقد ان الدور العربي لم يكن في المستوى ونحن نتفهم ذلك لما تمر به الدول العربي والعمل العربي المشترك من عجز ، اما الدور المصري فقد كان إيجابيا وكانت مصر كالعادة في الموعد مع الشعب الليبي . ما نطلبه الان هو ان ندرك جميعا نحن كعرب اننا في نفس المركب ام ان نغرق جميعا او نعبر جميعا .