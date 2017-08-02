 الجانب الأيمن للموصل في عهدة الشرطة الاتحادية

داعش‭ ‬يزج‭ ‬بقايا‭ ‬كتيبة‭ ‬الخساء‭ ‬الممزقة‭ ‬للتسول‭ ‬قرب‭ ‬المقار‭ ‬الأمنية

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

انطلقت‭ ‬امس‮ ‬‭ ‬عمليات‭ ‬حربية‭ ‬واسعة‭ ‬لتطهير‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬ناحية‭ (‬تل‭ ‬عبطة‭)‬‮ ‬‭ ‬و‭ ‬طريق‭ ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬الموصل‭. ‬من‭ ‬فلول‭ ‬واوكار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الاعلام‭ ‬الحربي‭ .‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬فرقتين‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬قد‭ ‬انيط‭ ‬لهما‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬وجنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العاصمة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬2014‭. ‬وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬ان‭ ‬الفرقة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تسلمت‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الجدعة‭ ‬ضمن‭ ‬ناحية‭ ‬القيارة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬‮«‬البو‭ ‬سيف‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬ناحية‭ ‬حمام‭ ‬العليلوالتي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الجنوب،‭ ‬مردفا‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬الفرقة‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬وسيطرات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬‮ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الفرقة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تسلمت‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‮ ‬‭ ‬إلى‭ ‬الجسر‭ ‬الثالث‭ ‬وتنشر‭ ‬قطعاتها‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬اعتقلت‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬ينتمين‭ ‬لما‭ ‬تسمى‭ ‬بـ»كتيبة‭ ‬الخنساء‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لعصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزهور‭ ‬الواقع‭ ‬بالجانب‭ ‬الأيسر‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭. ‬وبين‭ ‬المصدر‭ ‬للوكالة‭ ‬العراقية‭ [‬أين‭] ‬ان‭ ‬‮«‬الكتيبة‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تجسس‭ ‬ومراقبة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬لغرض‭ ‬استهدافهم‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بأهالي‭ ‬المدينة‭ ‬متخذات‭ ‬من‭ ‬التسول‭ ‬كغطاء‭ ‬يتسترن‭ ‬به‭ ‬خوفاً‭ ‬منالإمساك‭ ‬بهن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬إقامتهن‭ ‬أسلحة‭ ‬وكواتم‭ ‬وأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كأدوات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملياتهن‭ ‬الإرهابية‮»‬‭.‬

‎فيما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬بالموصل‮ ‬‭ ‬بمقتل‭ ‬شرطي‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬هاجم‭ ‬نقطة‭ ‬الشرطة‭ ‬برفقة‭ ‬امرأتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزنجلي‭ ‬بالموصل‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المسلحوقتله‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬والذي‭ ‬تبين‭ ‬بأنه‭ ‬معاق‭ ‬وله‭ ‬طرف‭ ‬صناعي،‭ ‬كما‭ ‬ضبطت‭ ‬الشرطة‭ ‬بحقيبة‭ ‬إحدى‭ ‬الإمرأتين‭ ‬مسدس‭ ‬وهوية‭ ‬أحوال‭ ‬فارغة‭ ‬جرى‭ ‬تسليم‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬استخبارات‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم‭ .‬