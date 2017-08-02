 الجانب الأيمن للموصل في عهدة الشرطة الاتحادية

داعش يزج بقايا كتيبة الخساء الممزقة للتسول قرب المقار الأمنية
الموصل – الزمان
انطلقت امس عمليات حربية واسعة لتطهير المناطق الواقعة بين ناحية (تل عبطة) و طريق بغداد – الموصل. من فلول واوكار تنظيم داعش بحسب بيان الاعلام الحربي .
وأفاد مصدر أمني عراقي أمس أنّ فرقتين في قوات الشرطة الاتحادية قد انيط لهما الملف الأمني في الجانب الأيمن وجنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية في محافظة نينوى.2014. وقال المصدر، ان الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية تسلمت الملف الأمني في جنوب الموصل ابتداء من قرية الجدعة ضمن ناحية القيارة وصولا إلى قرية «البو سيف» ضمن ناحية حمام العليلوالتي تقع على مشارف الموصل من الجنوب، مردفا بالقول ان الفرقة قد نشرت نقاط تفتيش وسيطرات على الطريق العام. وأضاف ان الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية تسلمت الملف الأمني داخل مدينة الموصل في الجانب الايمن وذلك من الجسر الرابع إلى الجسر الثالث وتنشر قطعاتها على الشوارع العامة.
فيما قال مصدر أمني بأن القوات العراقية اعتقلت ثلاث نساء ينتمين لما تسمى بـ»كتيبة الخنساء» التابعة لعصابات داعش الإرهابية في حي الزهور الواقع بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. وبين المصدر للوكالة العراقية [أين] ان «الكتيبة تقوم بعمليات تجسس ومراقبة القوات الأمنية لغرض استهدافهم وإلحاق الضرر بأهالي المدينة متخذات من التسول كغطاء يتسترن به خوفاً منالإمساك بهن من قبل القوات الأمنية». وأضاف انه «تم ضبط في مكان إقامتهن أسلحة وكواتم وأجهزة اتصال ومبالغ مالية كأدوات لتنفيذ عملياتهن الإرهابية».
فيما افاد مصدر مطلع بالموصل بمقتل شرطي بإطلاق نار من قبل أحد عناصر داعش الذي هاجم نقطة الشرطة برفقة امرأتين في منطقة الزنجلي بالموصل ما دفع الشرطة إلى فتح النار على المسلحوقتله على الفور والذي تبين بأنه معاق وله طرف صناعي، كما ضبطت الشرطة بحقيبة إحدى الإمرأتين مسدس وهوية أحوال فارغة جرى تسليم النساء إلى استخبارات الفرقة التاسعة للتحقيق معهم .